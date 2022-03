In Chile verzeihen sie Reinaldo Rueda auch nichts: „Er ist ein Gentleman, aber ihm fehlt Kategorie“

En la imagen, el director técnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda. EFE/José Valle/Archivo

Reinaldo Rueda war nicht nur bekannt für seine Unfähigkeit, das kolumbianische Team zu seiner dritten Weltmeisterschaft in Folge zu führen, sondern auch für die Zeit, als er die chilenische Mannschaft leitete, eine weitere, denen das Ticket für den Top-Fußballwettbewerb ausgegangen war.

Obwohl die Australs nur von vier Qualifikationsspielen geleitet wurden, mit zwei Niederlagen, einem Unentschieden und einem Sieg, führte sein vierter Platz in der Copa América 2019, einem Turnier, zu dem er durch seine kleine Vorbereitung in Frage gestellt wurde, und sein Abschied trat an die Seite, um die Tricolor anzuführen, führte dazu, dass er befragt wurde von der chilenischen Presse.

Eines der Medien, die dem kolumbianischen Steuermann Veröffentlichungen widmeten, war La Tercera, das ihn nicht nur dafür verurteilte, Chile verlassen zu haben, um nach Kolumbien zu kommen, ohne jedoch aufzugeben, um angeblich ein wirtschaftliches Abkommen zu erzielen, das einen finanziellen Schlag für die ANFP mit sich brachte, und interviewte einige ehemalige La Roja Fußballer, um Ihre Meinung zu äußern.

Leon Astengo, Innenverteidiger der chilenischen Nationalmannschaft in den 1980er Jahren, stellte die internen Probleme mit der Mannschaft sowie deren Fehlstarts bei Pressekonferenzen in Frage.

Zur Kritik an La Tercera gesellte sich 1962 der Kapitän von La Roja in Chile, Sergio Navarro, der Rueda und Martín Lasarte - die ihn durch den Kaffee-Coach auf der Bank ersetzten - nicht als Hierarchie-Trainer sieht. Er erklärte es unverblümt:

„Lasarte und Rueda? Sie sind nicht erstklassig. Sie sind gute Leute, meine Herren, sie machen dasselbe wie chilenische Trainer. Aber sie schicken jedes Kondore. Mit Brasilien haben wir mit 2:0 verloren, Änderungen wurden vorgenommen und zwei weitere wurden vorgenommen. Chile braucht einen chilenischen Trainer, den ich Chilenen kenne, der von den Spielern ein wenig Demut und Opfer verlangt „, sagte er.

Vallecaucano, der bereits die Gelegenheit hatte, Kolumbien auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland zu führen, in deren Qualifikationsspielen er genau wie dieses Mal einen Punkt vom Qualifying entfernt war, führte seit Februar 2021 nicht die beste Führung. Zumindest zeigen die Zahlen das.

Diesmal, als er die Tricolor anführte, erzielte er 5 Niederlagen, 7 Unentschieden und 10 Siege. Von den 22 Spielen waren 14 für KO, 7 für die Copa America Brazil 2021 und ein Freundschaftsspiel (gegen Honduras). Seine Leistung von 46,9% lag unter der von Carlos Queiroz, der 18 Spiele anführte und einen Prozentsatz von 59,26 hatte.

