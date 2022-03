IACHR fordert Peru auf, Alberto Fujimori nicht zu befreien: Reaktionen dafür und dagegen

Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte (IACHR ) forderte den Staat Peru, den ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori nicht freizulassen, um das Recht der Opfer auf Gerechtigkeit in zwei Fällen von Menschenrechtsverletzungen zu garantieren, berichtete am Mittwoch das Zentrum für Justiz und Völkerrecht (Cejil). Eine Quelle des Interamerikanischen Gerichtshofs mit Sitz in Costa Rica berichtete, dass das Gericht die Angelegenheit zu diesem Zeitpunkt nicht öffentlich behandeln werde. Die Nachrichten lösten eine Reihe von Reaktionen in sozialen Netzwerken aus.

Laut Cejil, der in Fällen, die vom IACHR vor Gericht gestellt werden, als Vertreter der Opfer fungiert, hat das gesamte Gericht am Mittwoch eine Entscheidung getroffen, um den peruanischen Staat aufzufordern, Fujimori nicht freizulassen, um den Zugang zur Justiz für die Opfer der Fälle La Cantuta und Barrios Altos zu gewährleisten. In Übereinstimmung mit dieser Organisation wird das Interamerikanische Gericht die Parteien in Kürze über seine vollständige Entscheidung informieren.

Peru erwartet immer noch die Freilassung des 83 Jahre alten Fujimori (1990-2000), während seine Verteidigung versucht, das Gerichtsverfahren zu beschleunigen, das es ihm ermöglicht, das Gefängnis zu verlassen, dank eines Urteils des Verfassungsgerichts führte eine humanitäre Begnadigung wieder ein, die dem ehemaligen Präsidenten im Jahr 2017 gewährt worden war.

Fujimori wurde 2009 von der peruanischen Justiz wegen der vermittelten Urheberschaft (unter Dominanz) der Massaker in La Cantuta und Barrios Altos, bei denen 25 Menschen starben, und der Entführung eines Journalisten und Geschäftsmannes im Jahr 1992 zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Regierung von Präsident Pedro Castillo kündigte an, beim Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte Berufung einzulegen, um zu versuchen, die Begnadigung rückgängig zu machen, da dieses Gericht den peruanischen Staat aufgefordert hat, die Verbrechen zu bestrafen, für die der ehemalige Präsident vor 13 Jahren verurteilt wurde.

Nachdem die Entscheidung des peruanischen Hohen Verfassungsgerichts bekannt gegeben worden war, ordnete der Richter an, Fujimori 18 Monate lang daran zu hindern, das Land zu verlassen, um an der Vorladung für den Fall teilzunehmen, der ihm immer noch in Pativilca folgt, einem Massaker an sechs Personen, das 1992 begangen wurde.

REAKTIONEN

Die Verkündigung des Interamerikanischen Gerichtshofs löste verschiedene Reaktionen aus. Kommentare wie „Die IACHR muss kommen, um die Barbaritäten von Blume, Sardón und Ferrero zu stoppen“, unter anderem.

Die Politiker schlossen sich den Tweets auch mit ihrer Einschätzung von Fujimoris Hindernis für die Entlassung aus dem Gefängnis an. Der frühere Ministerpräsident Héctor Valer erklärte: „Die Mitteilung der IACHR ist eine Einmischung in das nationale Strafrecht. Als Staat respektieren wir das Völkerrecht, aber niemals einen Angriff auf die Verfassung.“

Daniel Urresti seinerseits sagte: „Fujimoristen und ihre Maulwürfe werden mich dafür hassen, dass ich das sage, aber ich muss es sagen: 'Die Korrupten und Kriminellen werden nicht aus dem Gefängnis kommen! Die IACHR fordert Peru auf, seine Freilassung auszusetzen. '“

In der Zwischenzeit sagte der Anwalt Ronald Gamarra, dass der peruanische Staat die Freiheit von Alberto Fujimori unterlassen müsse. Ebenso schrieb die Kongressabgeordnete Sigrid Bazán (Together for Peru): „Eye. Die IACHR fordert den peruanischen Staat auf, Alberto Fujimori nicht freizulassen.“

