Gustavo Adolfo Infante entschuldigte sich bei Mauricio Martínez, nachdem er beschuldigt worden war, Opfer sexueller Gewalt disqualifiziert zu haben

Während der Sendung am 31. März auf Sale El Sol entschuldigte sich der Unterhaltungsjournalist Gustavo Adolfo Infante zu Beginn des Morgens für die mexikanische Geschichte Mauricio Martínez, den er in einer letzten Sendung zusammen mit den Opfern sexueller Gewalt disqualifizierte.

Dies wurde abgeleitet, nachdem der Moderator in einer früheren Sendung seines Programms seine Unzufriedenheit mit der Tatsache kommentierte, dass der Schauspieler Mauricio Martínez ihm kein Interview geben wollte, um über das sexueller Missbrauch, den er vor Jahren durch seinen ehemaligen Manager Antonio Berumen erlebte.

„Ich habe heute einen Ausdruck gemacht, dass ich traurig und beschämt bin, weil ich gesagt habe, dass (Mauricio) keine Interviews gegeben hat und ich es nicht wiederholen möchte, weil ich ein Opfer wie Herrn Mauricio Martínez nicht revitimieren möchte. Ich weiß, dass ich unsensibel war, mich so gegenüber einer Person auszudrücken, die vor 20 Jahren aus der American Union zurückkehren musste, um eine Beschwerde gegen eine Person auf Tinte und Papier einzureichen „, argumentierte der Fahrer von Sale el Sol.

Gustavo Adolfo Infante entschuldigte sich beim mexikanischen Historiker Mauricio Martínez Foto: Sale El Sol

„Ich verstehe, dass wir alle unsere Zeit haben, den Moment, um die Stille zu brechen. Und natürlich Grupo Imagen, Imagen, Television, the morning Sun Comes Out, all meine Kollegen, die kein einziges Wort gesagt haben, ich war es, und ich übernehme die Verantwortung für das, was ich gesagt habe. Ich entschuldige mich bei Herrn Mauricio Martínez und allen Opfern, wenn sie sich beleidigt oder beleidigt fühlen „, er auch betonte Unterhaltungsjournalist.

Schließlich betonte er, dass er keine Sprache verwenden werde, die Opfer sexueller Gewalt verletzt: „Mauricio Ich entschuldige mich und all den missbrauchten Mädchen, die leider in diesem Land existieren, verspreche ich, mich nicht noch einmal so zu bezeichnen, und ich werde Mauricio umarmen“, schloss er.

Diese öffentliche Entschuldigung ist Teil eines Protokolls, an dem der mexikanische Sänger mit der Organisation Nosotras para ellas teilnahm und in dem er Infante um eine öffentliche Entschuldigung bat. Außerdem bat er den Journalisten, Informationen über sexuelle Gewalt zu erhalten, und ermutigte die Unternehmen muss einen Leitfaden für den Umgang mit dieser Art von Verhalten sowie Garantien für die Nichtwiederholung haben.

Die Organisation verbreitete den Brief, in dem der Kommunikator aufgefordert wurde, Mauricio Martínez öffentlich zu entschuldigen (Foto: Screenshot)

Für sie haben wir die Aussagen des Kommunikators in einem für die Presse veröffentlichten Dokument verurteilt.

„Es ist unvorstellbar, dass ein Moderator im nationalen Fernsehen ein Opfer disqualifiziert, revitimiert und demütigt, indem er ihn „den Vergewaltigten“ nennt, weil er ihm einfach kein Interview geben, Fragen stellen und ohne Wissen darüber, wie diese Themen öffentlich behandelt werden im Bereich Menschenrechte „, heißt es in dem Dokument, das in den Medien verbreitet wird.

„Die Verantwortung, die die Rede des Fahrers trägt, muss nicht nur bei einer Person des öffentlichen Lebens übernommen werden, die im Mittelpunkt eines bestimmten Falls steht, sondern auch bei Tausenden von Menschen, die ihre persönlichen Probleme nicht für Leute wie Herrn Infante und für Kommunikationsformate wie diejenigen öffnen möchten, die Grupo Imagen war nicht vorsichtig „, sagte die Gruppe, die die Schulung der Mitarbeiter von Grupo Imagen im Umgang mit Fällen sexueller Gewalt empfahl.

Der Promi erzählte seiner Arbeitsroutine und gab zu, dass er falsch lag (Foto: Twitter)

Der Brief wurde viral verbreitet, nachdem der Radiokommunikator-Kollege am 29. März verärgert war, nachdem der mexikanische Schauspieler Showprogramme herabgesetzt hatte, um zu anderen Arten von Nachrichtenagentüren zu gehen, um seinen Fall vorzustellen.

„Derjenige, der lernen sollte, ist Mauricio Martínez. Er sieht uns alle so oben, weil er vergewaltigt wurde. Weil er vergewaltigt wurde, gibt er kein Interview, um Programme zu zeigen. Sie geht einfach mit Adela Micha, dass sie niemand sieht... ihre Anwälte sind Schwachköpfe. Es ist keine Beförderung, aber morgen, wenn ich mit Adela gehe und mit den Nachrichten gehe, möchte ich als Diskriminator nichts wissen „, lauteten die Worte von Gustavo Adolfo in der letzten Märzwoche.

