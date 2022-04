Grammy 2022: Tony Succar, seine Nominierung und alle Details seiner Anwesenheit bei der heutigen Gala

Wir sind nur wenige Stunden davon entfernt, einen der aufregendsten Momente der Musikindustrie zu erleben, die Grammys 2022. So wie die Oscars die besten im Kino auszeichnen, ist die Zeremonie am 3. April für die Auszeichnung der besten Vertreter der Musik verantwortlich. Der große Unterschied zwischen beiden Galas besteht jedoch darin, dass wir in letzterem einen peruanischen Vertreter haben, der unsere Brust noch mehr vor Emotionen anschwillt. Dies ist der Schlagzeuger Tony Sucar, der in der Kategorie „Bestes lateinamerikanisches tropisches Album“ antreten wird.

Hier erfahren Sie, wo, wann und zu welcher Zeit, auf welchem Kanal Sie die große Gala sehen können, und viele weitere der lang ersehnten Auszeichnungen, die persönlich zurückkehren.

MIT WELCHEM ALBUM KONKURRIERT TONNY SUCCAR?

Tony Succar wird mit seinem Album „Live in Peru“ konkurrieren, einem Konzert, das im Februar 2020 live im Nationaltheater aufgenommen wurde und das verschiedene Versionen von „Billie Jean“, „A puro dolor“, „Uptown Funk“ und vielen mehr enthält. Diese Produktion musste mehrere Änderungen durchlaufen, um von den Mitgliedern der National Academy of Recording Arts and Sciences der Vereinigten Staaten akzeptiert zu werden.

Tony Succar

MIT WEM WIRD TONNY SUCCAR KONKURRIEREN?

Der Künstler wird imposanten Musikfiguren gegenüberstehen:

- Gilberto Santa Rosa (Kollegen)

“Colegas” de Gilberto Santa Rosa.

- Aymée Nuviola (Ohne Salsa gibt es kein Paradies)

“Sin salsa no hay paraíso” de Aymée Nuviola.

- Die große Kombination von Puerto Rico (unter Quarantäne gestellt)

“En cuarentena” de El gran combo de Puerto Rico.

- Rubén Blades und Roberto Delgado & Orchester (Salswing).

“Salswing” de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

TERMIN FÜR TONNY SUCCAR BEI DEN GRAMMYS 2022

Die 64. Ausgabe der Grammys 2022, bei der Tony Succar als Vertreter Perus vertreten wird, findet am Sonntag, dem 3. April, statt. Die Zeremonie findet in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas statt

AUF WELCHEM KANAL KANN MAN TONY SUCCAR LIVE BEI DEN GRAMMYS 2022 SEHEN?

Die 64. Ausgabe der Grammys wird LIVE auf TNT (102 Movistar TV und 702 Claro) und der TNT-Serie (103 Movistar TV und 612 Claro) für die lateinamerikanische Region übertragen.

WANN SIEHST DU TONNY SUCCAR BEI DEN GRAMMYS 2022?

Der rote Teppich der Grammys 2022 beginnt um 18.30 Uhr und die Zeremonie beginnt um 20:00 Uhr (peruanische Zeit).

Fahrpläne auf der ganzen Welt:

Peru: 20:00 Uhr

Ecuador: 20:00 Uhr

Kolumbien: 20:00 Uhr

Mexiko: 20:00 Uhr

Chile: 21:00 Uhr

Bolivien: 21:00 Uhr

Venezuela: 18.00 Uhr

Argentinien: 21:00 Uhr

Brasilien: 21:00 Uhr

Vereinigte Staaten (Florida): 21:00 Uhr

Spanien: 4.00 Uhr (Montag, 4. April)

WELCHE KÜNSTLER WERDEN BEI DEN GRAMMYS 2022 SINGEN?

Die Zeremonie nennt nicht nur die Gewinner ihrer verschiedenen Kategorien, sondern belebt auch die Feier mit der Teilnahme der aktuellen Künstler in einer außergewöhnlichen Ausstellung, in der sie sich an ihrer Kunst erfreuen.

Die Academy hat bisher zahlreiche Stars angekündigt, darunter J Balvin, John Legend, Maria Becerra, Carrie Underwood und Silk Sonic. Die Präsentation der K-Pop-Band BTS, The Osborne Brothers, Billie Eilish, Foo Fighters, Brandi Carlile, Lil Nas X, Jack Harlow, Olivia Rodrigo, Chris Stapleton, H.E.R., Jon Batiste, Nas, Ben Platt, Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr. und Rachel Zegler wurde ebenfalls bestätigt.

WER IST TONY SUCCAR?

Antonio Guillermo Succar Tayrako wurde am 18. Mai 1986 in Lima geboren und wurde Schlagzeuger, Komponist, Arrangeur und Musikproduzent. Mit nur 35 Jahren hat er sich in die Musik gewagt, bis er 2019 zwei Latin Grammys erreichte.

Als er zwei Jahre alt war, wanderte er mit seiner Familie nach Miami, USA, aus. Im Alter von 3 Jahren begann er im The Peruvian Cajon zu spielen, da er aus einer Musikerfamilie stammte. Als er 13 wurde, begann er in der Band seiner Eltern Schlagzeug zu spielen.

Der peruanische Musiker mit amerikanischer Nationalität und japanischer Abstammung begleitete seine Eltern bei verschiedenen Aufführungen wie Hochzeiten und privaten Veranstaltungen. Dadurch verliebte er sich immer mehr in Musik.

Im Jahr 2020 veröffentlichte sie ihre Version von Pedro Suárez-Vértizs „When You Think Back“ unter anderem in Zusammenarbeit mit Daniela Darcourt, Ezio Oliva, Christian Yaipén und Bartola mit dem Ziel, den Tourismus in Peru zu fördern.

Im Januar 2021 wurde er als Jury in Yo Soy angekündigt und im August wird er in Latina mit seiner Teilnahme als Trainer in La Voz Senior fortgesetzt.

DEIN STUDIUM

Tony Succar dachte darüber nach, als Teenager Profifußballer zu werden. Er war in mehreren Teams, bis er die Staatsmeisterschaft seiner Schule gewann. Obwohl er ein Stipendium suchte, um sich dem Sport zu widmen, erhielt er keine Antwort.

Danach ging er zu seinem Vater um Rat und sagte ihm, er solle versuchen, die FIU Music School zu besuchen. Seine musikalische Ausbildung begann mit Schlagzeug, Klavier und kam dann zum Schlagzeug.

2008 erwarb sie ihren Bachelor-Abschluss in Jazz-Performance von der Florida International University und studierte bis 2010 für einen Master-Abschluss.

CARRERA

Seit seiner Studienzeit hatte Tony Succar bereits eine aktive Musikkarriere. Während seines Studiums übernahm er die Position des Regisseurs in der Familienband, die er in Mixtura umbenannte.

2010 veröffentlichte sie ihr erstes Album, das bei ihrem Abschlussabend aufgenommen wurde. Ein Live-Konzert mit Mixtura im Wertheim Performing Arts Center in Miami.

Tonys Weg führte ihn in die Welt von Salsa, Jazz/Pop und afro-lateinisch inspirierter Musik. Darüber hinaus konnte er mit mehreren Künstlern wie Tito Nieves, Marc Anthony, La India und Obie Bermudez zusammenarbeiten.

2015 gründete er das Verbundprojekt Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson. Es wurde im Olympia Theatre in Miami veröffentlicht, gesponsert von Universal Music Classic. Unity präsentierte mehr als 100 Musiker für die Hommage an den King of Pop.

2019 gewann er zwei Latin Grammys als Produzent des Jahres und das beste Salsa-Album für das Album „Más de mi“ und schrieb als jüngster Gewinner, der beide Kategorien gewonnen hat, Geschichte.

EMOTIONEN VOR DER GAL

In einem exklusiven Interview mit Infobae wies der zweifache Latin Grammy-Gewinner darauf hin, dass er im Falle von keine Rede vorbereitet habe Der Gewinn der Trophäe und dass er auch keine Rede vorbereitet hat, wird ein Glücksritual bewirken. Stattdessen wird er es mit seinen Eltern und seinem Bruder verbringen, mit denen er in die Vereinigten Staaten gereist ist ist, um an der Zeremonie teilzunehmen.

„Ich habe sozusagen kein Ritual, aber ich versuche immer, mich in einen positiven Kopf zu versetzen. Ich versuche mir bewusst zu machen, dass ich da bin (bei den Grammys) und gewinne. Versetze mich in diese positive Stimmung und das passiert schon. Manchmal funktioniert es jedoch nicht, aber manchmal funktioniert es wie 2019, als ich bei den Latin Grammys doppelt gewonnen habe. Positiver Verstand! „, sagte er.

Er war auch stolz darauf, der einzige peruanische Kandidat zu sein: „Ich fühle mich geehrt, dass ich mein Land vertreten kann, und ich habe das Glück, Peruaner zu sein. Peruaner zu sein ist das Beste, wir haben alles und ich bin stolz darauf, mein Land zu vertreten. Ich werde nie aufhören, ich werde immer gute Musik machen, die mein Peru repräsentiert „, sagte er.

„Die gesamte Unterstützung Perus ist immens. Ich würde allen Fans sagen, dass Peru bei den Grammys anwesend ist. Lass uns nach Peru gehen! werden wir weiter Kunst machen und wir wachsen. Lass uns nach vorne gehen Peru!“ „, fügte er hinzu.

