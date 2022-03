Dutzende nicht identifizierter Fledermausarten in Asien könnten neue Viren beherbergen, warnt eine Studie

Kirk Taray, a bat ecologist, detangles a bat caught on a mist net that was set up in front of a building with a bat roost at the University of the Philippines Los Banos (UPLB), in Los Banos, Laguna province, Philippines, February 19, 2021. "With the ongoing pandemic, there is more caution taken into consideration while studying bats. Several measures and protocols are established to protect both the researchers and the bats. Also, the community quarantine and travel restrictions added difficulty especially in accessing potential areas of study," said Taray. REUTERS/Eloisa Lopez SEARCH "LOPEZ BATS" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES TPX IMAGES OF DAY

Eine neue genomische Analyse legt nahe, dass es in Südostasien wahrscheinlich Dutzende unbekannter Arten von Hufeisenfledermäusen gibt. Diese Säugetiere, auch Rhinolophiden genannt, gelten als Reservoir vieler zoonotischer Viren, die von Tieren zu Menschen springen, einschließlich naher Verwandter der Viren, die ein schweres akutes respiratorisches Syndrom (SARS) und COVID-19 verursachten. Laut Shi Zhengli, Virologe am Wuhan Institute of Virology in China, könnte die korrekte Identifizierung von Fledermausarten dazu beitragen, geografische Hotspots mit einem hohen Risiko für Zoonosen zu identifizieren. „Das ist eine wichtige Aufgabe“, warnt er.

Für die Mitautorin der Studie, Alice Hughes, Naturschutzbiologin an der Universität von Hongkong, könnte eine bessere Identifizierung unbekannter Fledermausarten auch die Suche nach den Ursprüngen von SARS-CoV-2 unterstützen, indem die Orte reduziert werden, an denen nach Fledermäusen gesucht werden kann, die möglicherweise nahe Verwandte der Viren. Die engsten bekannten Verwandten von SARS-CoV-2 wurden bei Rhinolophus affinis Fledermäusen in der südwestchinesischen Provinz Yunnan und bei drei Arten von Hufeisenfledermäusen in gefunden Laos.

Kryptische Spezies

Hughes wollte die Vielfalt der Fledermäuse in Südostasien besser verstehen und standardisierte Wege finden, sie zu identifizieren. So haben sie und ihre Kollegen zwischen 2015 und 2020 Fledermäuse in Südchina und Südostasien gefangen. Sie nahmen Messungen und Fotos von den Flügeln und dem Nasenblatt der Fledermäuse, „dem seltsamen Gewebe um die Nase“, wie von Hughes beschrieben, und zeichneten ihre Rufe nach Echolokalisierung auf. Sie sammelten auch eine kleine Menge Gewebe von den Flügeln der Fledermäuse, um genetische Daten zu extrahieren.

Um die genetische Vielfalt von Fledermäusen abzubilden, verwendete das Team mitochondriale DNA-Sequenzen von 205 ihrer gefangenen Tiere und weitere 655 Sequenzen aus Online-Datenbanken, was insgesamt 11 Rhinolophidae-Arten entspricht. In der Regel gilt: Je größer der Unterschied zwischen den Genomen zweier Fledermäuse ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Tiere genetisch unterschiedliche Gruppen und damit verschiedene Arten darstellen.

Die Forscher fanden heraus, dass jede der 11 Arten wahrscheinlich tatsächlich mehrere Arten war, möglicherweise einschließlich Dutzender versteckter Arten in der gesamten Probe. Versteckte oder „kryptische“ Arten sind Tiere, die anscheinend derselben Art angehören, sich aber tatsächlich genetisch unterscheiden. Zum Beispiel deutet die genetische Vielfalt von Rhinolophus sinicus darauf hin, dass die Gruppe aus sechs verschiedenen Arten bestehen könnte. Insgesamt schätzten sie, dass etwa 40% der Arten in Asien nicht formell beschrieben wurden.

„Es ist eine ernüchternde Zahl, aber nicht besonders überraschend“, sagt Nancy Simmons, Kuratorin des American Museum of Natural History in New York City.“ Rhinolophyide Fledermäuse sind eine komplexe Gruppe, und es gab nur eine begrenzte Anzahl von Tieren „, erklärt er.

Für den Spezialisten könnte die Abhängigkeit von mitochondrialer DNA jedoch bedeuten, dass die Anzahl der versteckten Arten eine Überschätzung darstellt. Das liegt daran, dass mitochondriale DNA nur von der Mutter vererbt wird, sodass möglicherweise wichtige genetische Informationen fehlen, sagt der Spezialist. Dennoch könnte die Studie zu einer Explosion der Forschung zur Benennung neuer Fledermausarten in der Region führen.

Mehr Beweise

„Die Ergebnisse bestätigen andere genetische Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass es in Südostasien viele kryptische Arten gibt“, sagt Charles Francis, Biologe beim kanadischen Dienst für Wildlife, Umwelt und Klimawandel in Ottawa, der Fledermäuse in der Region untersucht. Laut Francis basieren die Schätzungen jedoch auf einer kleinen Anzahl von Proben.

Das Team von Hughes verwendete morphologische und akustische Daten, um 190 Fledermäuse in Südchina und Vietnam detaillierter zu analysieren, und stellte fest, dass dies die Feststellung stützte, dass viele Arten in diesen Regionen nicht identifiziert wurden. Die Studie ist ein starkes Argument für die „Verwendung mehrerer Beweislinien bei der Abgrenzung von Arten“, sagt Simmons.

Hughes betont, dass sein Team auch entdeckt habe, dass der Gewebelappen direkt über den Nasenlöchern von Fledermäusen, der türkische Sattel genannt wird, verwendet werden könnte, um Arten zu identifizieren, ohne dass genetische Daten erforderlich sind. Für Gábor Csorba, Taxonom am Ungarischen Museum für Naturgeschichte in Budapest, „bedeutet dies, dass versteckte Arten ohne aufdringliche morphologische Studien oder kostspielige DNA-Analysen identifiziert werden können“.

