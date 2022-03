Die Zahl der Todesopfer durch den russischen Angriff auf ein Verwaltungsgebäude in der Stadt Mykolaiv stieg auf 16

Two men carry a body in a body bag to lay it next to others in a snow covered yard of a morgue in Mykolaiv, a city on the shores of the Black Sea that has been under Russian attack for days on March 11, 2022. - Mykolaiv and its region have seen heavy fighting, but the Ukrainians are resisting and retook the local airport a few days ago. As the last major town before the great port city of Odessa, it is a vital strategic position. (Photo by BULENT KILIC / AFP) / The metadata of this photo by BULENT KILIC has been modified in AFP systems. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.�

Die Zahl der Todesopfer durch den Angriff am Dienstag auf das Hauptverwaltungsgebäude der ukrainischen Stadt Mykolaiv belief sich auf 16, wie vom Donnerstag bestätigt, der State Emergency Service, der darauf hinwies, dass die Sucharbeiten bis in den frühen Morgen fortgesetzt wurden.

„Die ganze Nacht wurde daran gearbeitet, Trümmer zu entfernen und im Regionalverwaltungsgebäude nach Personen zu suchen, die von einer feindlichen Rakete zerstört wurden“, sagte die Agentur in einer Nachricht auf ihrem Facebook-Konto.

So gab er an, dass Rettungsteams 15 Leichen in der Gegend geborgen haben, während eine verletzte Person später auf einer Intensivstation starb, auf der er nach seiner Rettung aufgenommen wurde. „Derzeit arbeiten 47 Retter und neun Ausrüstungseinheiten in der Gegend“, betonte er.

Der Gouverneur der Region, Vitali Kim, sagte am Dienstag, dass russische Truppen das Gebäude bombardiert hätten, und warnte, dass das neunstöckige Gebäude schwer beschädigt worden sei. Daher gab er an, dass sich zum Zeitpunkt des Angriffs zwischen 50 und 100 Personen im Gebäude befanden, die von einer Rakete getroffen worden wären. Kurz darauf gab es in der Gegend ein Feuer.

Russische Truppen haben 15 Prozent der Häuser in Charkiw im Nordosten der Ukraine zerstört, wie ihr Bürgermeister Ihor Terkehov während eines Fernsehmarathons berichtete, den die ukrainische Agentur Ukrinform berichtete

„In den letzten 35 Tagen wurden in der Stadt Charkiw insgesamt 1.531 Gebäude zerstört, darunter 1.292 Wohnhäuser. Die russische Armee zerstörte 76 weiterführende Schulen, 54 Kindergärten und 16 Krankenhäuser. Insgesamt 239 Verwaltungsgebäude sind in Trümmern „, sagte Terekhov.

Die Stadt Charkiw nahe der russischen Grenze wird seit Beginn der russischen Invasion, die an diesem Donnerstag ihren sechsunddreißigsten Tag feierte, täglich beschossen. Laut der Agentur hat etwa ein Drittel der Anwohner die Stadt bereits verlassen.

Bereits im vergangenen März 22 berichtete der Pressedienst des Stadtrats von Charkiw, dass fast tausend Gebäude zerstört worden waren, von denen fast 800 Wohngebäude zerstört worden waren und dass die Situation bereits schwierig sei.

Der Stadtrat berichtete daraufhin, dass der Beschuss von Wohngebieten nicht aufgehört habe und dass die Arbeit der Trümmer und die Arbeit der Freiwilligen im Gange seien.

