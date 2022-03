Die Aktionäre von Ecopetrol stimmten der Erhöhung der Dividenden auf 280 USD pro Aktie im Jahr 2022 zu

Foto de archivo. Imagen la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, departamento de Santander, Colombia, 1 de marzo, 2017. REUTERS/Jaime Saldarriaga

Die Hauptversammlung der kolumbianischen Ölgesellschaft Ecopetrol genehmigte die Zahlung einer Dividende in Höhe von 280 USD für jede Stammaktie.

Die Billigung des Vorschlags des Verwaltungsrats des Unternehmens, eine Dividende von 243 USD pro Titel (60% des Gewinns), die einer Auszahlung von 59,8% des Nettoeinkommens von Ecopetrol entspricht, und außerordentlichen 37 USD pro Titel (9% des Gewinns) in Summe ist 16-mal höher als die im Jahr 2020 gezahlte, was 17 USD betrug.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Vorschlag von 95,61% der Aktionäre genehmigt wurde, die an der Versammlung teilnahmen (die ein Quorum von 92,69% hatte).

Darüber hinaus billigten die Teilnehmer der Versammlung die Zahlung von Dividenden an Minderheitsaktionäre am 21. April 2022 in einer einzigen Rate, und für die Mehrheitsaktionäre wird sie im Laufe des Jahres in vier Runden und mit einem Höchstdatum von 30 September dieses Jahres erfolgen.

Ebenso wurde die Schaffung einer Reserve von 8,88% Milliarden genehmigt, „um die finanzielle Nachhaltigkeit und Flexibilität des Unternehmens bei der Entwicklung seiner Strategie zu unterstützen“.

In Übereinstimmung mit der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens. In jedem Fall muss die Ausschüttung von Dividenden Folgendes berücksichtigen:

1. Die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Investitionsplan mit seinem operativen Cashflow zu finanzieren

2. Das Rating des Unternehmens vor Risikoratingagenturen

In seiner Rede betonte der Präsident der Ölgesellschaft, Felipe Bayón, dass sich die Explorationsbemühungen auf einen größeren Prozentsatz für die Suche nach Erdgas im Inland konzentrieren werden. Das Unternehmen möchte in Casanare nach mehr suchen. Es sollte daran erinnert werden, dass derzeit im Piemont in dieser Gemeinde vier gefällte Bohrungen durchgeführt werden.

Ebenso betonte er, dass die Ölgesellschaft nach mehr Gas in den Gewässern der Karibik suche, und kündigte an, dass am Dienstag, der gerade um 11.30 Uhr morgens vergangen war, in Zusammenarbeit mit Shell in der südkolumbianischen Karibik ein Explorations- und Begrenzungsbrunnen gebohrt wurde.

Ecopetrol wird versuchen, mit Isa in den Vereinigten Staaten zu sein, so wie es bereits in Texas mit dem Perm getan hat.

