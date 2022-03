Der Verwaltungsrat von Ecopetrol wird 4 Jahre dauern

Foto de archivo. Entrada al campo de Castilla de Ecopetrol en Castilla La Nueva, en el departamento del Meta, Colombia, 26 de junio, 2018. REUTERS/Luisa González

Mit einstimmigem Beschluss billigte die Hauptversammlung von Ecopetrol die neue Amtszeit des Verwaltungsrats, die von zwei auf vier Jahre dauert.

Diese Vereinbarung war das Ergebnis der ersten persönlichen Sitzung dieser Versammlung nach zweijähriger Abwesenheit. Die Ankündigung erfolgte in Corferias, Bogotá.

Für den Präsidenten der staatlichen Ölgesellschaft Felipe Bayón ist diese Entschlossenheit die beste, da Ecopetrol seine langfristige Strategie zur Portfolioerweiterung beibehalten kann, insbesondere die Energiewende und Nachhaltigkeit durch Investitionen, die im Laufe der Zeit zunehmen werden.

„In dieser Hinsicht glauben wir und sind überzeugt, dass die Stabilität des Verwaltungsrats von entscheidender Bedeutung ist. Wir müssen denken, dass es in einem Unternehmen wie diesem eine Lernkurve gibt und viele Fähigkeiten erforderlich sind „, sagte Bayón in Aussagen von EL HERALDO, einer Zeitung in Barranquilla.

Er betonte auch, dass diese Erweiterung politische Perioden überschreiten wird, die ihre Entstehung beeinflussen könnten: „Wir müssen uns an alle Herausforderungen anpassen und uns anpassen, wie sie es in verschiedenen Teilen der Welt tun, und in gewisser Weise in der Lage sein, weiter an dieser Umsetzung der 2040-Strategie zu arbeiten.“

Der Vorschlag erhielt das Vertrauensvotum von 95,61% der Aktionäre, die an der Veranstaltung teilnahmen.

Danach billigte die Hauptversammlung der Ölgesellschaft eine Dividendenzahlung von 280$ für jede Stammaktie.

Diese Nachricht kommt, nachdem der Präsident von Ecopetrol, Felipe Bayón, bestätigt hat, dass das Unternehmen derzeit auf die Umweltlizenz für ein zweites umfassendes Pilotforschungsprojekt in Kolumbien wartet.

Der Antrag auf Umweltgenehmigung für das zweite Pilotprojekt namens Platero wurde am 15. Februar bei der Umweltbehörde eingereicht. „Diese Piloten sind wichtig, weil sie es dem Land ermöglichen, auf informierte Weise zu entscheiden, mit Daten, mit Wissenschaft und Technologie, mit der Zusammenarbeit mit Gemeinden, ob das Land fracken möchte oder nicht, ob es diese Technologie nutzen will, um mehr Reservierungen vorzunehmen“, sagte der Präsident von Ecopetrol während der Hauptversammlung in Bogota.

Dieses Comprehensive Research Pilotprojekt (PPII) würde von der National Hydrocarbons Agency (ANH) und dem US-Ölkonzern ExxonMobil gefördert und würde sich im Sedimentbecken des Mittleren Magdalena-Tals befinden. Nach Angaben der staatlichen Stelle wird das El Platero-Projekt eine Investition von 53 Millionen Dollar haben. Ebenso werden „7 Prozent für lokale Inhalte im Bereich der Lieferung von Waren und Dienstleistungen bereitgestellt“, sagte Ecopetrol.

Mit diesem neuen Projekt würde es zwei Pilotforschungsprojekte geben, die Ecopetrol im Land durchführen würde, um Informationen bereitzustellen, damit die Regierung entscheiden kann, ob diese Rohölausbeutungstechnik irgendwann im Land entwickelt werden sollte. Die Colombia Free Fracking Alliance geht davon aus, nach dem 20. Juli zum vierten Mal vor dem Kongress der Republik einen Gesetzentwurf zum Verbot von Fracking in Kolumbien einzureichen.

Bekanntlich erteilte ANLA am 25. März die Umweltgenehmigung für das erste Pilotprojekt namens Kale in Puerto Wilches, Santander. Nach der Ankündigung soll gehofft werden, dass die Entscheidung endgültig sein wird, da zivile Organisationen bereits Rechtsmittel angekündigt haben, um die Genehmigung der Umweltbehörde rückgängig zu machen.

Dies wurde von Carlos Andrés Santiago von der Colombia Free Fracking Alliance bestätigt, der die Bewegung anführt, die sich gegen Fracking im Land ausspricht. „Wir werden Einspruchsappelle einreichen, obwohl wir glauben, dass die Vereinbarungen, die Ecopetrol mit der ANLA getroffen hat, darin bestehen, dass dies herauskommt, wenn oder wenn, so dass die Nachschubressourcen für uns ungünstig sind“, sagte er.

