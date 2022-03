Der Kongress verabschiedet das Gesetz über zweite Chancen

Am 30. November führte der Senat der Republik die letzte Debatte über das „Gesetz über zweite Chancen“ und genehmigte die Initiative, die denjenigen zugute kommen soll, die ihre Haftstrafen verbüßten.

Laut W Radio waren die Vertreterin des Hauses für Bogotá Katherine Miranda und die Direktorin der Internal Action Foundation, Johana Bahamón, für die Genehmigung des Projekts dankbar.

„Wir warten auf die Sanktion des Präsidenten. Es ist eine Gesetzesvorlage, die mehr als 97.000 Menschen zugute kommen wird, denen derzeit ihre Freiheit entzogen wird. Dieses fast Gesetz der Republik wird Unternehmen, die eine verschobene Bevölkerung einstellen, steuerliche und wirtschaftliche Anreize bieten „, sagte die Vertreterin Miranda.

Die Fördererin dieser Initiative ist Katherine Miranda, die argumentierte, dass das Gesetz etwa 97.000 Menschen zugute kommen könnte.

Miranda, die die Arbeit der anspruchsvollen Trix Johana Bahamón hervorhob, sagte, dass das Projekt nicht nur die soziale Wiedereingliederung von Tausenden von Menschen ermöglichen würde, die ihre Strafen oder Schulden bereits gegenüber dem Justizsystem des Landes bezahlt haben, sondern auch Menschen im Alter von 25 bis 30 Jahren ermöglichen würde, nicht erneut zu beleidigen. Die Vorteile, die Unternehmen für die Einstellung von Männern und Frauen erhalten würden, die ihre ausstehenden Rechtskonten bereits beglichen haben, wären unter anderem Rabatte auf parafiskalische Zahlungen für verschobene Mitarbeiter und Sondergebühren für die Zahlung von Handelsgebühren.

„Wir denken an die mehr als 97.000 Menschen, die im Land festgehalten werden, sodass junge Menschen zwischen 25 und 29 Jahren, die etwa 15% der Gefängnisbevölkerung des Landes ausmachen, möglicherweise vor allem keine Gelegenheit erhalten, wenn sie ihre Strafe verbüßen. Wir hoffen, dass der Gesetzentwurf seinen Gesetzgebungsprozess im Senat fortsetzt und ein Gesetz der Republik wird „, fügte der Kongressabgeordnete der Bewegung der Grünen Allianz hinzu.

Es war am 31. August, als die Influencerin und „Königin der Keratine“, Daneidy Barrera Rojas, die in sozialen Netzwerken als „Epa Colombia“ anerkannt wurde, mit Miranda im Kongress der Republik zusammen war und genau an dieser Initiative teilnahm.

Es war genau die Ersteller von Inhalten, die vor einigen Wochen zu einem kontroversen Gesprächsthema wurde, nachdem die Justiz sie für ihre Aktionen in den nationalen Streikmärschen in der zweiten Jahreshälfte 2019 zu fast fünf Jahren Gefängnis und zur Zahlung einer Millionärsschuld verurteilt hatte.

Daneidy wurde aufgezeichnet, als sie die Räumlichkeiten von TransMilenio durchbrach, was dazu führte, dass sie rechtliche Probleme hatte und öffentlich Vorwürfe gemacht wurde. Nach den Veranstaltungen gelang es der jungen Frau, ein beliebtes Unternehmen für Keratin und Haarprodukte zu gründen, das es ihr ermöglichte, nicht nur eine erfolgreiche Unternehmerin im Land zu sein, sondern auch Arbeitsplätze für Hunderte von Menschen zu schaffen.

Die Verurteilung der jungen Frau wurde von einigen Bürgern kritisiert, die die Entscheidung des Gerichts als unfair bezeichneten, da die „EPA“ ihre Schulden bereits mit dem Gesetz beglichen hatte und sich selbst geltend gemacht hätte, indem sie ein aktiver und vorteilhafter Teil der Wirtschaft des Landes geworden wären.

LESEN SIE WEITER: