Der britische Geheimdienst versicherte, dass russische Soldaten die Einhaltung der Befehle des Kremls verweigern

FILE PHOTO: GCHQ Director Jeremy Fleming delivers a speech as he meets with Britain's Queen Elizabeth during her visit at the Watergate House to mark the centenary of the GCHQ (Government Communications Head Quarters) in London, Britain, February 14, 2019. REUTERS/Hannah McKay/Pool/File Photo

Der Leiter des Kommunikationszentrums der britischen Regierung, Jeremy Fleming, versicherte, dass die russischen Truppen demoralisiert seien und sich weigern, den Befehlen des Kremls nachzukommen.

„Wir haben russische Soldaten gesehen, denen Waffen und Moral fehlten, die sich weigern, Befehle zu befolgen, ihre eigene Ausrüstung sabotieren und sogar versehentlich ihr eigenes Flugzeug abschießen “, sagte der Beamte während einer Intervention an der Australian National University.

Laut dem Beamten „scheint Putin die Situation zunehmend falsch beurteilt zu haben“.

„Es ist klar, dass er den Widerstand des ukrainischen Volkes falsch eingeschätzt hat. Er unterschätzte die Stärke der Koalition, die seine Aktionen vorantreiben würden. Es minimierte die wirtschaftlichen Folgen des Sanktionsregimes. Er überschätzte die Fähigkeiten seiner Armee, einen schnellen Sieg zu sichern „, sagte er.

Der britische Geheimdienst versicherte, dass russische Soldaten sich weigern, Befehle zu befolgen

Der Vertreter einer der britischen Regierungsbehörden ist der Ansicht, dass der russische Präsident nicht über den tatsächlichen Stand der Situation in der Ukraine informiert wurde.

„Wir glauben, dass Putins Berater Angst haben, ihm die Wahrheit zu sagen, was passiert und das Ausmaß dieser Fehleinschätzungen dem Regime sehr klar sein sollte“, fügte er hinzu.

Die Stadt Tschernihiw im Norden der Ukraine wurde „die ganze Nacht“ beschossen, sagte der Gouverneur der Region am Mittwoch, obwohl Russland angekündigt hatte, seine militärischen Aktivitäten in der Region zu reduzieren.

„Tschernihiw wurde die ganze Nacht bombardiert“ mit Artillerie und Flugzeugen, sagte Gouverneur Viacheslav Chaus in Telegram, der sagte, dass die zivile Infrastruktur zerstört worden sei und die Stadt immer noch ohne Wasser oder Strom sei.

Diese Stadt, die vor dem Krieg 280.000 Einwohner hatte, sei „ohne Kommunikation und wir können sie nicht mehr reparieren“, fügte der Beamte hinzu und erklärte, dass es in derselben Region auch Angriffe auf Nischyn gegeben habe.

Russland versprach am Dienstag, seine militärischen Operationen in den Regionen Kiew und Tschernihiw nach „umfangreichen“ russisch-ukrainischen Verhandlungen in Istanbul „radikal“ zu reduzieren.

„Die Situation ändert sich nicht, Tschernihiw unterliegt Artillerie und Luftbeschuss“, sagte Chaus.

Nach Mariupol im Süden ist Tschernihiw die Stadt, die seit Kriegsbeginn von Moskau am 24. Februar am stärksten von den Bombenangriffen betroffen ist.

Die ukrainischen Behörden glauben, dass es „zu früh“ ist, um zu bestätigen, dass die Russen ihrer Verpflichtung zur Reduzierung der Angriffe auf die Städte Kiew und Tschernihiw nachgekommen sind, da in dieser Nacht Bombardierungen stattgefunden haben und Flugabwehrsirenen weiterhin erklingen.

