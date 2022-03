Das Lied, mit dem Citlalli Hernandez Marko Cortés verspottet hat: „Superb with your brothers“

Eine Delegation der National Action Party (PAN) trat in den Büros der Botschaft der Vereinigten Staaten in Mexiko auf, wo der von den Nachbarn im Norden entsandte Diplomat, Ken Salazar, ein Treffen abhielt.

Während des Treffens unter der Leitung des nationalen Präsidenten der Partei, Marko Corés, diskutierten die Gegner des vierten Quartals die Situation der Unsicherheit in Mexiko, der Wirtschaft und der Demokratie sowie „die Bedeutung der Stärkung der bilateralen Beziehungen unserer Regierungen, Gesetzgeber und Institutionen“.

In der Stimme von Gabino Palomares und Amparo Ochoa widme ich diese Strophe @MarkoCortes und seinen Panistenkollegen: „Du, ein Heuchler, der vor dem Ausland bescheiden ist und in deinem Land wirst du hervorragend mit deinen Brüdern im Dorf“.

Archivfoto von Ken Salazar, neuer Botschafter in Mexiko. EFE/crossboweros/Archiv

Dies ist das Stück „Der Fluch von La Malinche“, das von den Erwähnten während eines Friedenskonzerts in Mittelamerika aufgeführt wird, das auf der Plaza de la Revolución in Managua in Nicaragua stattfand.

Das sogenannte Festival of the New Latin American Song war eine Veranstaltung, die die besten Künstler der sogenannten Nueva Canción und die talentiertesten Troubadoure des spanischsprachigen Protestliedes zusammenbrachte.

Das von Citlali Hernández gewählte Lied ist vielleicht kein Zufall, denn dann sangen die Gäste vor den Menschen in Nicaragua, die einer harten militärischen Aggression gegen den nicaraguanischen Widerstand oder die Konterrevolutionäre ausgesetzt waren, die angeblich von den Vereinigten Staaten finanziert wurden.

Der Mexikaner Gabino Palomares trat zusammen mit seinem Landsmann Amparo Ochoa für das oben genannte Lied auf, und letzterer nahm zwei weitere Solos auf. Ebenfalls aus Venezuela kamen Ali Primera aus Brasilien, Chico Buarque, Daniel Viglietti aus Uruguay, Manguaré Group aus Kuba, Luis Rico aus Bolivien, Mercedes Sosa aus Argentinien, Silvio Rodríguez aus Kuba und Carlos Mejia Godoy & Los de Palacagüina ebenfalls aus Venezuela.

Marko Cortes (Foto: Twitter/ @MarkoCortes)

April in Managua war der Titel der Aufnahmen, die später vermarktet wurden. Das Material enthielt insgesamt 19 Lieder von El Salvador über Canción Urgente para Nicaragua bis hin zu Just Ask God.

Auf Plattformen wie YouTube ist es einfach, die Live-Videos der Präsentation oder das gesamte Album nur in Audios zu finden.

Das Thema Amparo Ochoa und Gabino Palomares beginnt mit einer Reise durch die Ankunft spanischer Schiffe auf dem neuen Kontinent und ihrer anschließenden Eroberung auf Kosten des Reichtums und des Blutes der Menschen, die hier lebten.

In seinem zweiten Teil werden die Zeiten verglichen, die zu dieser Zeit erlebt wurden und die in einigen Fällen noch im 21. Jahrhundert angewendet werden können. Demütigung, Rassismus, Klassismus und die Verleugnung unserer Wurzeln sind der zentrale Teil des Themas.

„Heute im 20. Jahrhundert kommen Blondinen weiterhin zu uns, und wir öffnen ihnen das Haus und nennen sie Freunde, aber wenn ein Inder es satt hat, durch die Berge zu wandern, demütigen wir ihn und sehen ihn als Fremden für sein Land“, sangen die Mexikaner.

Der US-Botschafter in Mexiko, Ken Salazar, nimmt am 9. November 2021 an einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt, Mexiko, teil. Reuter/Gustavo Graf

Bisher hat Marko Cortés nicht auf die harte musikalische Anziehungskraft des Generalsekretärs der Nationalen Regenerationsbewegung reagiert, aber er hat mehrere Aktivitäten geteilt, die er im Laufe des Tages durchführte.

Ken Salazar seinerseits stellte das Treffen auch über soziale Medien zur Schau, wo er schrieb: „Die Vernetzung mit Führungskräften aus dem gesamten politischen Spektrum verbessert das gegenseitige Verständnis und stärkt die Unterstützung für Bemühungen, eine bessere Zukunft für Mexiko und die Vereinigten Staaten aufzubauen.“

