Daniela Darcourt überrascht Magaly Medina, die ihr auf ihrer Geburtstagsfeier vorsingt

Es ist für niemanden ein Geheimnis, dass Magaly Medina am 31. März 59 Jahre alt ist, weil die Moderatorin selbst war dafür verantwortlich, sie in seinen sozialen Netzwerken sowie in der letzten Ausgabe seines Programms bekannt zu geben, dass an diesem Dienstag ein weiteres Lebensjahr gefeiert wird.

Was sich jedoch nur wenige vorstellen konnten, ist, dass ihr Ehemann Alfredo Zambrano sie mit einer Überraschungsparty in seinem Haus überraschen würde, die wurde von den nahesten der beliebten „Urraca“ sowie deren Verwandten besucht.

Anhand der Geschichten auf dem offiziellen Bericht der Magaly-TV-Moderatorin La Firme können Sie genau den Moment sehen, in dem sie von ihrem engen Kreis inmitten der riesigen Dekoration überrascht wurde, die in ihrem Haus vorbereitet wurde.

Zu einem anderen Zeitpunkt zögerte die ATV-Figur nicht, seinen mehr als 1 Million Anhängern mitzuteilen, dass die Salsa-Sängerin Daniela Darcourt an ihrer Party teilgenommen hatte, um das traditionelle Lied „Happy Birthday“ zu singen.

„Schau mal, wer kam, um mir Happy Birthday zu singen Danke Daniela Darcourt „, schrieb sie über das Video, in dem Sie die Künstlerin neben dem Notar vor der Journalistin singen hören können, die mit einem Lächeln im Gesicht sehr überrascht war.

Die nationale Künstlerin ihrerseits antwortete auf ihre Nachricht im selben sozialen Netzwerk. „Glücklicher Tag, mein lieber Magier“, sagte der Dolmetscher von 'Señor lie'. Denken wir daran, dass beide seit mehreren Jahren eine amische Bindung haben.

