Carlos Antonio Velez enthüllt seine beiden besten Spieler in der Geschichte des kolumbianischen Fußballs

Carlos Antonio Véez, der in den letzten Tagen in den sozialen Medien aktiv war und kommentierte, dass die kolumbianische Mannschaft nicht an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilgenommen hat, gab bekannt, wer die beiden besten Spieler in der Geschichte des nationalen Fußballs sind. Es fällt auf, dass keiner zu der Generation gehört, die Brasilien 2014 qualifiziert hat.

Der Analyst, der für seine 50-jährige Karriere im Sportjournalismus geehrt wurde, wurde bei Win Sports, wo er interviewt wurde, von dem Fußballspieler gefragt, den er am meisten mochte. Obwohl er sagte, dass die Entscheidung schwierig sei, hob er Willington Ortiz und Faustino Asprilla hervor, da jede Ära ihre Referenzen habe.

Willington Ortiz trägt das Millionarios-Shirt.

Ortiz, ein viermaliger Champion mit América de Cali, der in vier Qualifikationsspielen mit der Tricolor anwesend war und vom Internationalen Verband für Fußballgeschichte und Statistik (IFFHS) zum besten kolumbianischen Fußballer des 20. Jahrhunderts gewählt wurde, kommentierte er:

Über Faustino, der sich für sein Verhalten auf dem Spielfeld, aber auch daran erinnert, wie entscheidend er erzielte, kommentierte er: „Die zweite ist definitiv eine meiner großen Fußballschwächen, Asprilla, war ein außergewöhnlicher Spieler.“

Faustino Asprilla trat 1998 bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Frankreich gegen Rumänien an. Getty Images

Der Spieler, der seiner Zeit aufgrund seiner technischen Bedingungen am weitesten voraus war, antwortete er nur dieses Mal international ohne zu zögern, dass es für ihn der Niederländer Johan Cruyff war, der als bester Fußballer des 20. Jahrhunderts gilt, hinter Pelé. „Er war der erste in Bezug auf Intensität, Druck, der erste, der all die Dinge tat, die heute neu sind... Dieser Mann hat eine Route markiert, auf der heute alle versuchen zu spielen „, sagte er.

Nach dem Ende der Playoffs beim Sieg für den geringsten Unterschied über Venezuela kritisierte Carlos Antonio Velez sowohl die Trainer, die Kolumbien anführten, als auch die Spieler. In erster Linie sagte er: „Wir waren wackelig... für Russland „fixierten“ wir die Klassifizierung mit dem „Lima-Pakt“ und jetzt wurden wir für einen Punkt ausgelassen. DT und Solidaritätsspieler sind verantwortlich. Sie verteilten Punkte, um Queiroz herauszuholen, und Rueda konnte es nicht. Charakter und Update fehlgeschlagen. Ende des Zyklus.“

Danach gab er einen Kommentar ab, der Kontroversen in sozialen Netzwerken und die Reaktionen einiger Kaffeespieler auslöste, die WM-Erfahrung hatten, wie Carlos Valdés. Velez' Notiz, in der er unter anderem auf James Rodriguez anspielte, lautete:

In der Zwischenzeit antwortete Valdés, einer der Hauptakteure bei der Weltmeisterschaft 2018 in Brasilien: „Und viele glaubten, dass der Besuch einer Weltmeisterschaft einfach war und dass er einen Taxifahrer führte und dass er gehen musste, weil er diese Generation nicht zum Weltmeister gemacht hat.“ In den kommenden Tagen wird diskutiert, wer das Team leiten und den Generationenwechsel leiten soll. Einer der Namen, der sich wie der des argentinischen Trainers Marcelo Bielsa anhört.

