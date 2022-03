Bürokratie und ein schneller Aufstieg: Die Spuren des Standesbeamten Alexander Vega, an die sie sich in Chia noch erinnern

In den letzten Wochen hat der Name Alexander Vega Rocha, Nationalregistrar der Republik Kolumbien, im ganzen Land geklingelt, der diese Position seit 2019 innehat. Einige Sektoren haben nach dem Skandal des mutmaßlichen Betrugs bei den letzten Parlamentswahlen um den Leiter dieses umstrittenen Beamten gebeten. Darüber hinaus wurde ihm vorgeworfen, keine Erklärungen gegenüber den Medien abgegeben und lediglich einige Mitglieder des Standesamtes delegiert zu haben Vegas Die Führungsbilanz ist kurz, eine Situation, die aufgrund seines raschen Aufstiegs zu einer so wichtigen Position Verdacht erregt.

Laut Noticias Uno ist der 42-jährige Standesbeamte schnell an das nationale Zivilstandsregister eskaliert, ohne eine lange Geschichte in ähnlichen Positionen zu haben, da nach seiner Wahl durch den Obersten Gerichtshof, den Staatsrat und das Verfassungsgericht im Jahr 2019 viele stellte die Ankunft des Registrars in Frage, wobei zu berücksichtigen war, dass er unter den 54 registrierten Bewerbern nach verschiedenen Tests und der Vorlage seines Lebenslaufs ausgewählt wurde.

Einer der Kandidaten für die Position des Registrars sagte damals gegenüber dem Cambio Magazine, dass Vegas plötzlicher Anstieg das Ergebnis einer Kampagne von anderthalb Jahren sei, da Vega seiner Meinung nach Zuneigung bei den Präsidenten des Verfassungsgerichts und der Nationalen Wahlen hervorrufen konnte Rat mit verschiedenen Gaben und Gaben, weshalb es möglich war, die Unterstützung verschiedener Politiker und Richter zu gewinnen.

In der Gemeinde Chía, Cundinamarca, begann Vega Rocha seine Karriere, obwohl er aus der Stadt Miraflores im Departement Guaviare stammte. Nach seinem Abschluss als Anwalt im Jahr 2004 erhielt der derzeitige Registrar laut Cambio Magazine die direkte Unterstützung des damaligen Bürgermeisters von Chía Fernando Sánchez, der ihn als Vertreter dieser Gerichtsbarkeit unterstützte.

Obwohl diese Position für einige Kolumbianer nicht wichtig ist, war der derzeitige Registrar Alexander Vega von einem Moment zum anderen, nachdem er sein Amt verlassen und in einigen Fällen als Anwalt gearbeitet hatte, Auftragnehmer für den Bezirk und wurde überraschenderweise Richter des Nationalen Wahlrates, Cambio Magazine konnte feststellen, dass verschiedene Quellen Sie hoben die Merkmale der Öffentlichkeitsarbeit hervor, die Vega hat, zusätzlich zu seinem schnellen Diskurs mit seinen Kollegen.

Laut Noticias Uno hatte der Stadtrat von Chia zu dieser Zeit eine starke Kontroverse über die Wahl von Alexander Vega zum Vertreter, da er zu diesem Zeitpunkt keine Berufserfahrung in Bezug auf die Position hatte. Darüber hinaus wäre der Beamte der einzige gewesen Bewerber für die Position der Persönlichkeit. In ähnlicher Weise betrachten ihn verschiedene Politiker der Gemeinde Cundinamarque als ihren Chef.

Der Registrar war in verschiedene Skandale verwickelt, um das Budget für die Einrichtungen zu erhöhen, in denen er war, da der Rat von Chia ihm zu diesem Zeitpunkt ein großes Wirtschaftsbudget für die Erweiterung des Personalwerks in dieser Gemeinde genehmigte. Eine solche Umstrukturierung wurde vom Staatsrat gefordert. In diesem Fall sollten diese Stellen angeblich durch bürokratische Positionen besetzt werden.

Zu diesen umstrittenen Registrargebühren gehören Jorge Enrique Ramírez, ehemaliger Chia-Stadtrat, der von Alexander Vega zum städtischen Registrar in dieser Gemeinde ernannt wurde, ebenso Adriana Esmeralda Camejo Ríos, Schwägerin von Registrar Vega, der als Director of Revenue and Finance bei der Chía arbeitet Finanzsekretariat in der aktuellen Führung.

Noticias Uno konnte auch angeben, dass der Bürgermeister von Chía, Luis Carlos Segura, in einem Haus des Standesbeamten Alexander Vega wohnt. Er hat den genannten Medien sicherlich klargestellt, dass er eine monatliche Miete zahlt und Vega Rocha seit mehr als 18 Jahren kennt.

LESEN SIE WEITER: