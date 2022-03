Bei einem Unfall mit einem Militärfahrzeug in Santander wurden 24 Soldaten verletzt

In der Nacht des 30. März wäre ein Militärfahrzeug, das zwischen den Gemeinden Rionegro und El Playón im Departement Santander fuhr, durch einen Abgrund gerollt und 24 verwundete Soldaten zurückgelassen, so die ersten Versionen von EL TIEMPO und RCN Radio Santander.

Das Fahrzeug fuhr in Richtung des Departements Cesar, als es in der Nähe von El Playón rutschte, laut Informationen, die INFOBAE COLOMBIA von der Santander Risk Management Unit zur Verfügung gestellt wurden.

Darüber hinaus gibt er an, dass die uniformierten Männer in zwei Gruppen versetzt worden seien: Fünf wurden in das medizinische Zentrum von Rionegro aufgenommen, während der Rest in El Playón behandelt wird.

Das Risikomanagement setzte Operationen in der Region ein, um die Unfallursachen zu ermitteln.

