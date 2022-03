Barrios Altos und la Cantuta: Die Fälle, für die das Interamerikanische Gericht Alberto Fujimori unveröffentlicht lassen würde

Der Fall von Alberto Fujimoris Begnadigung verursacht großen Druck und Kontroversen in der peruanischen Politik Kugel. Kürzlich forderte der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte (Interamerikanischer Gerichtshof für Menschenrechte) die Regierung auf, den ehemaligen Präsidenten nicht freizulassen, obwohl das Verfassungsgericht (TC) stellte die humanitäre Begnadigung und Gnade des Präsidenten wieder her.

Fujimori bleibt im Gefängnis, bis entschieden wird, wie auf die Anfrage der Opfer von Barrios Altos und La Cantuta an den Interamerikanischen reagiert werden soll Gericht. Erfahren Sie hier mehr über die Fälle, in denen Fujimori zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt wurde und für die er Begnadigung erhielt.

Der Fall von Barrios Altos ereignete sich am 3. November 1991, als sechs mit Kapuze versehene und bewaffnete Personen der Colina-Gruppe in ein Haus in 840 del Jirón Huanta in Barrios Altos einbrachen, wo eine Pollada stattfand. Es wurde vermutet, dass die Leute im Haus Verbindungen zu terroristischen Aktivitäten haben, weshalb ihnen befohlen wurde, auf dem Boden zu liegen und dann wahllos erschossen zu werden. Fünfzehn Menschen starben, darunter ein 8-jähriger Junge namens Javier Ríos Rojas, und 4 weitere wurden schwer verletzt.

Der Fall La Cantuta ereignete sich einige Monate später, am 18. Juli 1992, an der Enrique Guzmán La Valle National University of Education, besser bekannt als La Cantuta. An diesem Ort wurden neun Schüler und ein Lehrer aus ihren Wohnungen geholt und verschwanden dann. Die Überreste von zwei von ihnen wurden ein Jahr später in geheimen Gräbern gefunden. Direkte Autorenschaft wurde auch Grupo Colina zugeschrieben.

SATZ

Fujimori wurde 2007 von Chile nach Peru ausgeliefert und wegen seiner Rolle beim Massaker von Barrios Altos, La Cantuta, anderen Menschenrechtsverletzungen sowie Korruptionsdelikten verurteilt. Am 7. April 2009 wurde er von der Sonderkriminalkammer (SPE) zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Es wurde festgestellt, dass der ehemalige Präsident der unmittelbaren Täter der Verbrechen des qualifizierten Mordes und der schweren Verletzung der Ereignisse in Barrios Altos und La Cantuta war.

Sie kamen zu dem Schluss, dass Fujimori die Streitkräfte kooptiert hatte und Leiter eines organisierten Apparats war, der sich um den National Intelligence Service (SIN) drehte. Dies diente als Mittel zur Begehung von Verbrechen, von denen der damalige Präsident wusste.

Da die Strafen in Peru nicht kumulativ sind, war dies die allgemeine Strafe, für die er im Gefängnis saß. Er wurde auch wegen Usurpation von Funktionen (6 Jahre), Unterschlagung (7 Jahre und 6 Monate), illegaler Zahlungen an Kongressabgeordnete und des Kaufs von Medienredaktionellen (6 Jahre) und des Falls von Chicha-Zeitungen (8 Jahre) verurteilt.

Die SPE beschrieb Verbrechen in Barrios Altos und La Cantuta als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weil sie Teil einer systematischen und weit verbreiteten staatlichen Politik waren, die die Beseitigung von Personen anstrebte, die angeblich Mitglieder subversiver Gruppen waren. Das Urteil wurde in zweiter Instanz von der Ersten Übergangskriminalkammer am 30. Dezember 2009 bestätigt.

FÄLLE ERREICHTEN DAS INTERAMERIKANISCHE GERICHT

Die Opfer brachten die Fälle vor das Interamerikanische Gericht und der peruanische Staat erkannte ihre Verantwortung für die Ereignisse an. Sie wurden vom Interamerikanischen Gerichtshof als schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen bezeichnet. Das Gericht entschied daher, dass die Anwendung von Amnestiegesetzen oder jeder anderen Art von Ausschlussrecht unzulässig war.

Dabei entschieden sie über die Amnestiegesetze, die während der Regierung von Fujimori verabschiedet wurden, um die für das Massaker in Barrios Altos Verantwortlichen zu entlasten, und wiesen darauf hin, dass sie keine rechtliche Wirkung hatten.

Diese Entscheidung war ein wichtiger Präzedenzfall. Das Urteil Barrios Altos diente als Grundlage für die Ablehnung von Ausnahmen, die in verschiedenen Gerichtsverfahren zur Anwendung der Amnestiegesetze eingereicht wurden. Zum Beispiel waren sie die Grundlage für das TC in den Fällen von Martin Rivas und Salazar Monroe, wo es die Forderungen von Militärpersonal erklärte, das nicht vor Gericht gestellt werden wollte die Fälle unbegründet.

WARUM SIND DIE FÄLLE NOCH OFFEN?

Beide Fälle bleiben vor dem Interamerikanischen Gerichtshof offen, da der Staat viele von der Behörde angeordnete Maßnahmen nicht eingehalten hat. Die jüngsten Entscheidungen zur Einhaltung der Urteile von 2009 (Fall La Cantuta) und 2012 (Fall Barrios Altos) zeigen, dass es immer noch notwendig ist Ermittlungen abschließen, Reparationen zahlen und symbolische Maßnahmen durchführen. Zum Beispiel werden die Überreste von fünf Opfern im Fall La Cantuta immer noch nicht berücksichtigt, und viele der Verurteilten haben nicht bezahlt nichts für eine zivile Wiedergutmachung.

Darüber hinaus wurden Maßnahmen ergriffen, um die Schwere der Fälle aufzuheben. Im Juli 2012 erließ die Ständige Strafkammer des Obersten Gerichtshofs eine Oberste Hinrichtung, in der festgestellt wurde, dass außergerichtliche Hinrichtungen im Fall Barrios Altos keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellten und die Strafen des Angeklagten reduzierten. Das Interamerikanische Gericht führte untersuchte und stellte fest, dass diese Maßnahme gegen das Urteil im Fall Barrios Altos verstößt. Aus diesem Grund hat die Ständige Strafkammer ihre eigene Vollstreckung für nichtig erklärt.

Jahre später, am 24. Dezember 2017, gewährte der damalige Präsident Pedro Pablo Kuczynski Alberto Fujimori humanitäre Begnadigung und Gnade des Präsidenten für diese beiden spezifischen Fälle. Dies wurde vom Obersten Gerichtshof nach dem Urteil des Interamerikanischen Gerichtshofs für nichtig erklärt, das Amnestien für diejenigen, die wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt wurden, für ungültig erklärt. Am 17. März 2022 stellte das Verfassungsgericht diese Gnade jedoch wieder her.

Jetzt, am 30. März, forderte das Interamerikanische Gericht die Regierung auf, Fujimori nicht freizulassen, bis die Fälle entschieden sind. Eine öffentliche Anhörung war für den 1. April angesetzt.

