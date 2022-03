Arbeitsstreitigkeiten: 2021 gab es 38 Streiks im privaten Sektor in Peru

FILE PHOTO: Empty cubicles are seen as the first phase of FMC Corporation employees return to work in the office in Philadelphia, Pennsylvania, U.S., June 14, 2021. REUTERS/Hannah Beier/File Photo

Nach Informationen des Statistischen Amtes des Ministeriums für Arbeit und Beschäftigungsförderung (MTPE), das kürzlich in dem Dokument „Strikes in Peru 2021“ von diesem Unternehmen veröffentlicht wurde, wurden im vergangenen Jahr 38 nationale Streiks registriert der Bereich der kollektiven Arbeitsbeziehungen, der der Regelung des Privatsektors unterliegt. Diese Streiks erreichten insgesamt 209.142 Arbeiter.

Wenn die Zahl mit den Vorjahren verglichen wird, ist im Vergleich zu 2020 ein Anstieg zu verzeichnen (23 Streiks mit 127.868 Arbeitnehmern), aber ein Rückgang im Vergleich zum Verhalten in Zeiten vor der Pandemie. Im Jahr 2019 gab es 67 Streiks, an denen 110.154 Arbeitnehmer beteiligt waren. Es ist jedoch anzumerken, dass mit weniger Streiks im Jahr 2021 mehr Arbeitnehmer diesem Maß an Gewalt folgten, dh größeren Organisationen entsprachen.

Die Wirtschaftssektoren, die die meisten Streiks verzeichneten, waren Bergbau und Steinbrüche (15) und das verarbeitende Gewerbe (9). Ebenso kam es zu den meisten Streiks in den Metropolen Lima (18), Junín (5) und in der Region Lima (3).

„Ein Streik ist das Recht, das von Arbeitnehmern ausgeübt wird, die einer Gewerkschaftsorganisation angehören, und wird durch die Einstellung der Arbeit und die Aufgabe des Arbeitsplatzes zustande kommen. Das Verständnis ihrer Natur, aus welchen Gründen sie auftreten, wie lange sie dauern, ihre Wirkung und die Qualifikation der Arbeitsbehörde, ist sehr nützlich für die kollektiven Arbeitsbeziehungen (Gewerkschaften und Arbeitgeber), die Ausarbeitung von Tarifverhandlungsstrategien oder deren Aktualisierung, Verhütung oder Bewältigung von Arbeitsstreitigkeiten und Wahrung eines guten Arbeitsumfelds „, erklärt Carlos Cadillo, Partner von Miranda & Amado im Arbeitsbereich, um die Daten von „Streiks in Peru 2021" sorgfältig zu prüfen.

MOTIVE

Daher ist anzumerken, dass die Gründe für die Streiks im Jahr 2021 folgende waren: 25 (66%) standen im Zusammenhang mit der Beilegung von Ansprüchen im Rahmen von Tarifverhandlungen; 11 (29%) wegen Nichteinhaltung gesetzlicher oder konventioneller Normen; und 2 (5%) aufgrund drohender Kündigung oder aus anderen Gründen. Unter Berücksichtigung der Anzahl der Arbeitnehmer, die je nach Streikursache einbezogen wurden, ändert sich diese Anordnung: 94% wurden aufgrund von Nichteinhaltung der Regeln in Streiks aufgenommen, 4% durch Tarifverhandlungen und 2% aus drohenden Kündigungen oder aus anderen Gründen.

In Bezug auf den vorübergehenden Umfang der im Jahr 2021 verzeichneten Streiks waren 26 (68%) auf unbestimmte Zeit und 12 (32%) für einen festen Zeitraum. Darüber hinaus wird angegeben, dass es 6 Streiks gab, die 1 Tag dauerten; 10, 2 Tage; 4, 3 Tage; und 3 von 4 bis 7 Tagen. Darüber hinaus dauerten 5 Streiks 8 bis 15 Tage, 3 von 16 bis 21 Tagen, 4 von 22 bis 35 Tagen und 3 von 36 bis mehr Tagen.

Schließlich bewerteten die Verwaltungsbehörden des Arbeitsministeriums 16 (42 Prozent) dieser Streiks als angemessen und 22 (58 Prozent) als irrelevant und illegal.

