Alberto Fujimori: Die anderen Prozesse und zivilrechtlichen Reparationszahlungen, auf die der ehemalige Präsident immer noch nicht reagiert

Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte forderte den peruanischen Staat auf, den ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori nicht freizulassen, und die Regierung wird diese Bitte. Der ehemalige Präsident wird jedoch weiterhin in zehn Fällen, in denen humanitäre Begnadigung und Gnade des Präsidenten zur Rechenschaft gezogen werden vom Tribunal Constitutional (TC) zurückgegeben würde nicht ausreichen. Darüber hinaus schuldet es dem Staat Millionen von Dollar für zivile Reparationen.

Zivilrechtliche Wiedergutmachung

Der Staatsanwalt für Korruptionsbekämpfung, Javier Pacheco, enthüllte die Zahl, die der ehemalige Präsident Alberto Fujimori dem peruanischen Staat schuldet: S/51 Millionen Sohlen ziviler Wiedergutmachung für drei Fälle, in denen er verurteilt wurde.

Die Fälle sind der unregelmäßige Einbruch in das Haus von Vladimiro Montesinos, der unregelmäßige Kauf von Cable Canal und die Zahlung des CTS an seinen ehemaligen Berater.

Der ehemalige Präsident hat nichts davon gezahlt, und am 17. März hat das Verfassungsgericht seine humanitäre Begnadigung und das Gnadenrecht wieder eingeführt.

„Fujimori wurde verurteilt und hat den Staat für drei Tatsachen geschädigt: das Problem unregelmäßiger Einbrüche, den unregelmäßigen Kauf von Cable Canal und die Zahlung des CTS von Vladimiro Montesinos. Für diese drei Ereignisse schuldet Fujimori dem Staat rund 51 Millionen Sohlen „, sagte er auf RPP Television.

Darüber hinaus hat der Präsident kein Eigentum oder Eigentum in seinem Namen, sodass das Embargo nicht durchgeführt werden kann. Er schaffte es nicht einmal, den Erwerb seiner Lebensrente als ehemaliges Staatsoberhaupt abzuwickeln, so dass dieses Geld auch nicht vom Staat in Form von Zahlungen in Anspruch genommen werden kann.

Ausstehende Fälle, die trotz Begnadigung fortgesetzt werden

Alberto Fujimori Fujimori muss in insgesamt zehn Fällen noch vor Gericht reagieren:

- Caso Paivilca

Eines der anhängigen Verfahren ist der sogenannte Pativilca-Fall. In der Steuerthese wird argumentiert, dass der ehemalige Präsident eine Gegensubversion-Politik mit parallelen und illegalen Praktiken unter der Leitung der Grupo Colina umgesetzt hat. Dies führte am 28. Januar 1992 zur Ermordung von sechs Gemeindemitgliedern in der Pampa San José und Caraqueño im Bezirk Pativilca (Barranca). Die Opfer waren Jhon Calderón Ríos, Cesar Rodriguez Esquivel, Toribio Ortiz Aponte, Pedro Aguero Rivera, Nieves Arias Velasquez und Felandro Castillo Manrique.

Fujimori wird als mutmaßlicher Täter des Verbrechens gegen Leben, Körper und Gesundheit (qualifizierter Mordmord) und als Täter des vom Staat geschädigten Verbrechens gegen die öffentliche Ruhe (Verbrechen gegen die öffentliche Friedensrechtsvereinigung) angeklagt.

Die Begnadigung und Gnade des Präsidenten des damaligen Präsidenten Pedro Pablo Kuczynski erreichen dieser Prozess. Im Januar 2018 beantragte Fujimori, dass die kriminelle Handlung für ausgestorben erklärt wird, aber am 9. Februar 2018 lehnte Collegiate B der Nationalen Kriminalkammer den Antrag ab und beschloss, den Prozess fortzusetzen.

„Es ist unvereinbar mit den Pflichten zur Untersuchung, Verfolgung und Bestrafung schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen, und es ist auch eine Maßnahme, die, wie wir analysiert haben, eindeutig mit den durch unsere Verfassung geschützten Grundrechten kollidiert“, heißt es in der Resolution.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Resolutionen des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte (Interamerikanischer Gerichtshof für Menschenrechte) und das Völkerrecht den Staaten eine klare Verpflichtung auferlegen, unabhängige und unparteiische Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen nach dem Völkerrecht zu untersuchen.

- Caso Chavimochic

Der ehemalige Präsident Alberto Fujimori wird ebenfalls des Chavimochic-Falls beschuldigt, der noch anhängig ist. Ihm wird vorgeworfen, dem Geschäftsmann Augusto Miyagusuku 800.000 Dollar öffentlicher Mittel vom National Intelligence Service (SIN) zur Verfügung gestellt zu haben, um Land im Chavimochic Irrigation Project in La Libertad zu kaufen. Laut der Steuerthese war der Kauf des Grundstücks „eine direkte Folge der kriminellen Aktivitäten, an denen die Angeklagten Miyagusuku und Alberto Fujimori teilnahmen, wobei erstere als Frontmann für letztere fungierte“.

- Sieben weitere offene Fälle

Fujimori wartet auch darauf, auf sieben weitere Fälle zu antworten, deren Anträge auf Verlängerung der Auslieferung bereits 2021 von der Regierung Pedro Castillo genehmigt wurden.

Diese Fälle betreffen in erster Linie den Verkauf von Waffen an die Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC). In diesem Fall werden ihm mutmaßliche Verbrechen gegen die öffentliche Sicherheit (illegale Lieferung von Schusswaffen) und gegen die öffentliche Ruhe (illegale Vereinigung zur Begehung von Straftaten) vorgeworfen.

Im Oktober 2021 wurden durch sechs Resolutionen Anträge auf Verlängerung der Auslieferung für die sechs Fälle genehmigt: Castro Castro, Chavín de Huántar, Verteidigungsrat, Familie Ventocilla, Panamericana TV und Gegner (wegen verschärfter Entführung). In all diesen Verfahren wird Alberto Fujimori wegen mutmaßlicher Verbrechen des qualifizierten Mordes, der schweren Verletzung, der rechtswidrigen Vereinigung zur Begehung von Straftaten, der vorsätzlichen Unterschlagung, der verschärften Entführung und der Offenlegung von Geheimnissen von nationalem Interesse angeklagt, die vom Staat geschädigt werden.

- Zwangssterilisation

Am 11. Dezember 2021 leitete Richter Rafael Martínez vom supraprovinziellen Strafgericht des Nationalen Obersten Sondergerichts ein Strafverfahren gegen Alberto Fujimori und andere wegen Zwangssterilisation ein.

Fujimori Fujimori wird wegen des Verbrechens gegen Leben, Körper und Gesundheit sowie wegen schwerer Verletzungen verfolgt, gefolgt vom traurigen Tod von Mamérita Mestanza, Alejandra Aguirre und anderen im Zusammenhang mit schweren Menschenrechtsverletzungen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben Fujimori, seine ehemaligen Minister und andere eine öffentliche Gesundheitspolitik festgelegt, bei der es sich eigentlich um ein Programm zur „Sterilisation“ handelte, das ohne Zustimmung der Opfer durchgeführt wurde. Die Angeklagten handelten Berichten zufolge nach der Theorie der „Herrschaft in einem organisierten Machtapparat im Kontext schwerer Menschenrechtsverletzungen“, wobei das damalige Staatsoberhaupt „der Mann dahinter“ gewesen wäre.

Allein das Strafverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten wurde seit diesem Datum ausgesetzt, da die chilenische Regierung darauf wartet, eine Entscheidung über den Antrag auf Verlängerung der Auslieferung des ehemaligen Präsidenten in diesem Fall zu erlassen.