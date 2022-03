Aida Victoria Merlano kam heraus, um Francia Márquez vor Marbelles Kommentaren zu verteidigen: „Offensichtlich repräsentiert es dich nicht“

Die umstrittenen Botschaften, die Sängerin Marbelle in den letzten Tagen an die Vizepräsidentschaftskandidatin Francia Márquez geschickt hat, blieben von der Influencerin Aida Victoria Merlano nicht unbemerkt, die über ihre sozialen Netzwerke nicht zögerte, die Umweltaktivistin zu verteidigen.

Es sei daran erinnert, dass die Technocarrilera-Sängerin vor einigen Tagen einen rassistischen Kommentar über Francia Márquez veröffentlicht hat: Sie verglich sie in sozialen Netzwerken mit „King Kong“. Die Kontroverse verbreitete sich tagelang und traf sogar den derzeitigen Senator für Human Colombia, Gustavo Bolivar, der in einem sehr gescheiterten Versuch, seinen politischen Partner zu „verteidigen“, als „rassistisch“ bezeichnet wurde.

Als Reaktion auf die umstrittenen Kommentare fragte die Journalistin Vicky Davila während einer vom Semana-Magazin organisierten Vizepräsidentschaftsdebatte die Kandidatin, ob sie vor ihren Social-Media-Posts Nachrichten an Marbelle senden könne, auf die sie antwortete: „Ich schicke ihr eine Umarmung der Vorfahren.“

Die Sängerin zögerte nicht, die Kontroverse fortzusetzen und nutzte ihren Twitter-Account, um auf Francia Márquez zu antworten:

Obwohl Frankreich sich nicht noch einmal dazu äußerte, hat die Influencerin Aida Victoria Merlano den neuen Kommentar der Technocarrilera-Sängerin gegen die Umweltschützerin nicht übersehen und ihre sozialen Netzwerke genutzt, um sie zu verteidigen.

Über ihren Twitter-Account teilte die Erstellerin von Inhalten Marbelle mit, dass Francia Márquez sie eindeutig nicht vertreten könne, da sie darauf hinwies, dass die Sängerin, obwohl die Umweltschützerin aus Liebe spricht, dies nur aus Hass tut.

Die starke Reaktion des Inhaltsgenerators auf Marbelles Kommentare gegen den Präsidentschaftskandidaten wurde von ihren Unterstützern applaudiert, die sie unterstützten und versicherten, dass die Sängerin eine Hassrede hält.

„Gut gesagt, dieser Frau fehlt es an Bildung und vor allem an Demut, die sich an Gott glaubt“, „Sie wird von der Armut ihrer Seele weggefressen, es lohnt sich nicht, sich mit so jemandem zu tragen“ und „Von Hass, Groll und der Leere, die sie in sich trägt... In dem Roman hat der Vater seine Mutter mit einer schwarzen Frau betrogen. Ist das der Grund? Kommt Ihr Rassismus von dort?“ , waren einige der Kommentare, die Fans des Influencers schrieben.

Sogar einige Internetnutzer, die behaupteten, nicht Petros Anhänger zu sein, nutzten die Dreieinigkeit von Aida Victoria, um ihre vollständige Ablehnung von Marbelles Angriffen auf Francia Márquez auszudrücken:

Obwohl die Technocarrilera-Sängerin Merlanos Botschaft derzeit nicht kommentiert hat, zeigt ihr Twitter-Account, dass sie sich in den letzten Stunden dem Teilen von Trillern derer verschrieben hat, die die Kommentare unterstützen, die sie gegen die Umweltaktivistin abgegeben hat.





