14 Artikel zur Überprüfung, ob eine Banknote gefälscht ist: Was ist der Beweis für Daunen

CIUDAD DE MÉXICO, 20OCTUBRE2021.- Ya se encuentra circulando el nuevo billete de 20 pesos que forma parte de los actos conmemorativos de los 200 años de la consumación de la Independencia de México, el ejemplar muestra en su cara frontal el grabado de la entrada del Ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México el día 27 de septiembre del de 1821; en su cara posterior muestra un grabado del ecosistema de manglares de la Reserva de la Biósfera Sian Ka'an, en Quintana Roo. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Angesichts des ständigen Austauschs von Banknoten verschiedener Konfessionen im Land müssen die Bürger darauf achten, keine falsche Kopie zu erhalten oder zu geben. Vor diesem Hintergrund erinnerte die Banco de México (Banxico) daran, welche Sicherheitselemente enthalten sein sollten, und erkannte sie gegebenenfalls leichter.

Manche Leute haben sogar den berühmten Down-Test gemacht. Aber ist ein solcher Test sinnvoll? Es besteht aus einem Prozess der Kennzeichnung mit dem sogenannten Papiergeld, wenn es transparent bleibt, bedeutet dies, dass es angeblich wahr ist. Wenn Sie im Dunkeln malen, bedeutet dies, dass es sich um eine Fälschung handelt.

Mit diesem Test ist es jedoch nicht möglich festzustellen, ob ein Stück authentisch ist und sich auch auf die Probe auswirken kann, so Daten von Banxico. In diesem Sinne ist es am besten zu berücksichtigen, welche tatsächlichen Sicherheitselemente präsentiert werden müssen, um „Überraschungen“ zu vermeiden.

Mehrere Exemplare werden online verkauft. (Infobase)

Was sind die Elemente bei der Überprüfung der Echtheit eines Tickets?

1.- Seine Textur.- Dies wird wahrgenommen, wenn es unter ultraviolettem Licht berührt oder beobachtet wird. In diesem Zusammenhang sollte detailliert beschrieben werden, dass die Banknoten aus Polymerpapier und Baumwolle bestehen. Indem sie einige Exemplare in diesem Licht belichten, werden sie leuchten und feststellen, dass es sich um ein apokrypes Stück handelt, da die authentischen Exemplare nicht leuchten.

2.- Berührungsempfindliche Reliefs. - Was Sie tun sollten, ist die Banknote mit den Fingerspitzen zu berühren, da sie hauptsächlich im Text „Banco de México“, im Zeichen, in der Nennnummer, im Nennwert mit Buchstaben und in der Legende zu finden sind.

Polymer-Banknoten haben es in der Zahl und in den Elementen, die sich auf dem transparenten Fenster befinden.

3.- Perfekte Registrierung.- In diesem Fall müssen Sie das Stück gegen das Licht stellen, denn wenn Sie es bewegen, kombinieren sich die Elemente und erzeugen ein vollständiges Bild.

4.- Wasserzeichen.- Dies ist ein Element, das die aktuellsten Exemplare haben und das auch gegen das Licht entdeckt wird, da es ein Bild auf beiden Seiten des Stücks und die Details zeigt, aus denen es besteht.

5.-Mikrobedrucktes Garn.- Es ist in einigen Kopien der F-Familie mit einer Stückelung von 20 oder 50 Gewichten zu finden. Der Faden kreuzt sich vertikal und ist seit seiner Herstellung Teil des Polymers.

Die Elemente der Sicherheit. Infobase

6.-Sicherheitsfaden.- Dieser ist einen Millimeter breit und kreuzt senkrecht zur Banknote.

7.- Transparentes Fenster.- Dies ist ein transparenter Bereich in Polymer-Banknoten, auf dem Elemente wie eine erhabene Zahl eingearbeitet sind.

8.- Wachsendes Folio.- Dies sind Zahlen, die ein Folio bilden und an Größe zunehmen. Die erste Zahl, die neben dem Buchstaben steht, ist die kleinste, die nächste ist größer und so weiter.

9.-Folios. -In diesem Fall befinden sie sich auf den Notizen der 200-köpfigen F-Familie zum Gedenken an die Unabhängigkeit, 500 und 1000 Pesos sowie auf den aktuellen Noten von 100, 200, 500 und 1000 Pesos, die auf der Vorderseite zwei Folios haben. Es ist wichtig zu überprüfen, ob beide Seiten identisch sind, da es sich sonst um eine veränderte Banknote handeln könnte

10.-Versteckte Nummer.- Das Element ist nur im Design der 50-Peso-Banknote (F1) vorhanden. Die Zahl 50 ist im oberen transparenten Fenster dieser Banknote versteckt und kann mit einem Lichtpunkt entdeckt werden.

11.- Elemente, die ihre Farbe ändern.- Sie können visualisiert werden, indem Sie die Kopie vorwärts und rückwärts neigen.

12.-3D Thread.- Dieser eigentümliche Faden hat Bilder einer Schnecke in der dritten Dimension, die sich in Querrichtung zur Bewegung der Banknote bewegen. Der 3D-Faden ist rot auf der 100-Peso-Note, grün auf der 200-Peso-Note, braun auf der 500-Peso-Note und lila auf der 1000-Peso-Note.

13.- Dynamischer Faden.- Es besteht aus Zahlen und horizontalen Balken, die sich bewegen, wenn Sie die Banknote bewegen. Dieses Sicherheitselement befindet sich in den aktuellen Banknoten von 200, 500 und tausend Pesos, die der G-Familie entsprechen.

14.-Mehrfarbige Stückelung.- In diesem Fall befindet sich das Sicherheitselement auf den aktuellen 100-, 200-, 500- und 1000-Peso-Banknoten, die zur Familie G gehören. Es besteht aus einer Zahl, die kleine Zahlen enthält und beim Kippen der Banknote ihre Farbe ändert: von golden nach grün die 100-Peso-Note, von grün bis blau auf den 200- und 500-Peso-Noten und von lila bis grün auf der 1000-Peso-Note. Sowohl die Ziffer als auch die Zahlen im Inneren entsprechen dem Nennwert der Banknote.

Historischen Informationen zufolge wurde die Banknotenfabrik Banxico 1969 mit den ersten nationalen Produktionsstücken und Stückelungen wie 5, 10, 20, 50, 100, 500, Tausend, 2 Tausend, 5 Tausend, 50 Tausend und sogar 100 Tausend in Betrieb genommen.

Im Laufe der Zeit verließen einige Familien den Markt, das heißt, sie waren nicht mehr gültig. Derzeit sind die im Land geltenden Stücke die der F-, F1- und G-Familie.

LESEN SIE WEITER

Die alte Banknote wird mit bis zu zehntausend Pesos notiert: Ein Sammler hat sie mit dreitausend 500 Pesos erhalten

Eine Münze mit einem Prägefehler wird bis zu 500 Tausend Pesos angeboten: Ein Experte gibt die tatsächlichen Kosten an