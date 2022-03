13 interessante Dinge über die Auslosungen der Weltmeisterschaft: vom Hund, der zum Helden wurde, bis zu dem Spiel, mit dem Bilardo Mexiko 86 gewann

Fotografía cedida por el Centro de Fotografía de aficionados festejando tras la victoria de Uruguay en la final de la Copa Mundial de Fútbol el 30 de julio de 1930 en el Estadio Centenario, en Montevideo (Uruguay). EFE/Centro de Fotografía

Am 8. September 1928 wurde in der Stadt Zürich das Datum festgelegt: Juni 1930. Die erste Weltmeisterschaft der Geschichte sollte dort stattfinden. Acht Monate später, am 18. Mai 1929, wurde offiziell bekannt gegeben, dass Uruguay, der derzeitige zweifache Olympiasieger, das Gastgeberland sein würde, da es sich gegen die anderen Kandidaten (alle Europäer) durchsetzte. Die Arbeiten begannen, das prächtige Centenario-Stadion wurde gebaut, aber das Turnier schien auf einen reduzierten Wettbewerb beschränkt zu sein, da vom Alten Kontinent aus niemand nach Amerika kommen wollte, weil das lange Seeüberquerung bedeutete. Es war der Franzose Jules Rimet, FIFA-Präsident und Haupttreiber der Weltmeisterschaft, der sein Land Rumänien, Jugoslawien und Belgien davon überzeugte, das Spiel zu verlassen. Das merkwürdige Detail vor fast 100 Jahren ist, dass die Auslosung erst einige Tage vor dem vereinbarten Start (13. Juli) stattfand, da wir warten mussten, welche Delegationen im Hafen von Montevideo ankamen, nachdem wir am 21. Juni zusammen mit Rimet selbst und den drei aus Frankreich in See gefahren waren ernannte Schiedsrichter dieser Konföderation. Schließlich gab es 13 Teilnehmer, die in drei Zonen von drei und einer von vier Zonen bestimmt wurden.

Nur zwei FIFA-Präsidenten freuten sich, ihr Amt anzutreten, als ihr Land die Weltmeisterschaft ausrichtete. Der erste war Jules Rimet, ein entscheidender Mann in der Geschichte des Wettbewerbs, der an der Macht war, als Frankreich 1938 die dritte Ausgabe ausrichtete. Der zweite und bis heute letzte war Stanley Rous, der an diesem Tag viel getan hatte, um England die Verantwortung zu übernehmen. Er war begeistert, dass der 6. Januar 1966 in den Salons des Royal Garden Hotels im eleganten Londoner Viertel Kensington die Trophäe hob und sagte, dass er vor der besten Weltmeisterschaft aller Zeiten stehe, bei der es die erste Live-Auslosung im Fernsehen per Satellit war. Er lächelte mit dem Plakat im Hintergrund, wo, sobald die Auslosung vorbei war, zu sehen war, dass sein Land Mexiko, Frankreich und Uruguay gegenüberstehen würde. Er wurde auch von der Trophäe angesprochen, die er unter dem Applaus der Menge erhob. Niemand konnte sich vorstellen, dass ihm diese kleine Statuette einige Wochen später große Kopfschmerzen bereiten würde, als sie trotz der umfangreichen Sicherheitsvorrichtung aus dem Ausstellungszentrum gestohlen wurde, auf dem sie ausgestellt wurde und bei 30.000 Pfund gesichert war. Die Polizei und Scotland Yard mobilisierten sich, aber sie unternahmen nichts, bis ein Nachbar sagte, ihr Hund habe sie in Zeitungspapier neben einem Baum eingewickelt gefunden. In der Tat war Pickles der Star, er rettete die Ehre der Engländer und ließ Stanley Rous atmen, der aus Dankbarkeit das freundliche Tier und seinen Besitzer zu den Feierlichkeiten zur Erlangung des Titels einlud.

Argentiniens Formation bei der 74-Weltmeisterschaft: Francisco Sa, Enrique Wolff, Rubén Ayala, Daniel Carnevali, Roberto Telch. Unten: Rene Houseman, Carlos Babington, Hector Yazalde, Mario Kempes, Roberto Perfumo und Ramon Heredia

Die Weltmeisterschaft '74 bedeutete Argentinien viel, denn es war ihre Rückkehr zum Top-Wettbewerb nach der guten Aufgabe in England '66 und dem Scheitern, das den Ausscheiden gegen Peru auf Bocas Gericht und die daraus resultierende Abwesenheit in Mexiko '70 darstellte. Es gab große Erwartungen an das Schicksal der Auslosung der Nationalmannschaft, bei einer Veranstaltung, die aufgrund der Satellitenkosten für unser Land nicht live im Fernsehen übertragen wurde. Die Illusion verblasste, als die (wenigen) Gesandten der Spezialmedien in Frankfurt ankamen, da gesagt wurde, dass alles getippt wurde. Die Veranstaltung fand an einem eingefrorenen 5. Januar statt, aber das lokale Magazin „Der Spiegel“ hatte in seiner Ausgabe am 31. Dezember angekündigt: „Italien wird in München und Stuttgart in Gruppe 4 sein, weil es aufgrund seiner Nähe zu seinen Grenzen dazu passt. Brasilien im 2., Uruguay im 3. Argentinien seinerseits muss dann nach 4 gehen und Chile, der andere Südamerikaner, zur Gruppe 1“. Die Informationen wuchsen von Tag zu Tag, weil erwähnt wurde, dass Bundesdeutschland, die lokale Besetzung, beschlossen hatte, den scheinbar schwächsten Südamerikaner in seiner Region (Chile) zu haben. Inmitten aller möglichen Verdächtigungen kam der große Tag, an dem Dentlev Lange, ein Berliner Junge, der kaum 11 Jahre alt war, dafür verantwortlich war, die Eier herauszuholen. Zufall oder nicht, die Bestellung war genau dieselbe wie sie veröffentlicht wurde, und Argentinien muss mit Italien und Polen sowie dem unerfahrenen Haiti zur komplexesten Gruppe gehören. Der Höhepunkt war, dass die Gastgeber neben Chile eine weitere Auswahl hatten, wie Australien, aber auch seine Nachbarn aus Ostdeutschland, die es am Ende mit 1:0 schlagen würden.

Nach viel Wunsch wurde Argentinien in den frühen 1970er Jahren als Austragungsort der Weltmeisterschaft '78 bestätigt. Politische Umwälzungen schienen die Organisation zwischen Ende '75 und Anfang '76 zu gefährden, aber alles wurde ratifiziert. Das Teatro General San Martín in der Corrientes Avenue war der Austragungsort für die Auslosung, die am Samstag, dem 14. Januar, inmitten sehr anstrengender Tage für den nationalen Sport stattfand, als Vilas am Donnerstag, dem 5., Connors beim Masters in einem der besten Spiele seiner Karriere besiegte, verlor Miguel Cuello am Samstag, den 7. Der Weltmeistertitel der Kategorie Medium Heavy, am Sonntag, dem 8., kam die Weltmeisterschaft an, um zum Zeitpunkt der Auslosung ausgestellt zu werden, während am Samstag 14 das Halbfinale des Nacional ausgetragen wurde (jeweils 1-1 zwischen Independent mit Estudiantes und Workshops gegen Newell's) und 24 Stunden später war der Formel 1 Grand Prix fand auf der Rennstrecke der Bundeshauptstadt statt.

Es gab Tausende von Spekulationen rund um die Auslosung, da der europäische Flügel, angeführt vom Deutschen Neuberger, dem starken Mann der UEFA, wollte, dass die vier gesetzten Köpfe die Halbfinalisten von '74 werden (Deutschland - Holland - Polen und Brasilien), aber andererseits argumentierte der südamerikanische Sektor, dass Argentinien es verdient ein Ort dort im Charakter des Veranstalters. Dies geschah schließlich, aber das merkwürdige Detail war, dass Italien ohne Unentschieden in der Gegend des lokalen Landes platziert wurde, was eine Seltenheit war. Am Tag zuvor fand eine Generalprobe statt, bei der sich Argentinien und Italien ein Gebiet mit Ungarn und Frankreich teilten. Das Organisationskomitee sah überraschend und erleichtert aus, da es nur ein Test war. Einen Tag später wurden die Bälle von dem kleinen Ricardo Teixeira, gerade 3 Jahre alt und Enkel des FIFA-Präsidenten Joao Havelange, entfernt. Und die Geschichte wurde wiederholt. Dies war eines der wenigen Male, in denen der Gastgeber in der Eröffnungsrunde nicht von einem einzigen zugänglichen Gegner berührt wurde.

Argentinischer Meister der Weltmeister von 1986, der in Kolumbien ausgetragen werden sollte, aber schließlich in Mexiko gewann

Kolumbien war als Austragungsort der Weltmeisterschaft '86 bestimmt worden, sobald Joao Havelange 1974 den Besitz der FIFA übernahm. Die Jahre vergingen jedoch, und es gab ein gegenseitiges Misstrauen zwischen diesem Unternehmen und den verschiedenen Regierungen des südamerikanischen Landes, da es an Arbeiten bzw. an den Anforderungen mangelte. Im Oktober '82 erklärte Präsident Belisario Betancur, dass der Staat keinen einzigen Peso in die Weltmeisterschaft investieren werde und es sei vorbei. Im Mai des darauffolgenden Jahres überholte Mexiko die Wahl in den Vereinigten Staaten und übernahm das Hauptquartier. Die Auslosung, die für Sonntag, den 15. Dezember '85 geplant war, hatte ihre Kuriositäten. Zunächst wurde es in den Studios von Televisa in Mexiko-Stadt, dem wichtigsten Fernsehsender des Landes, durchgeführt, da einige der vorgeschlagenen Standorte nach dem Erdbeben in der Hauptstadt am 19. September desselben Jahres beschädigt wurden. Die besten ausgewählten Samen waren die vier Halbfinalisten von Spanien '82 (Italien - Deutschland - Frankreich - Polen) sowie Mexiko als Gastgeberland und Brasilien... weil es Brasilien war, wie es in den vorherigen Momenten gegeben wurde. Viele argumentieren, dass Argentinien an diesem Tag dank der listigen und organisatorischen Macht von Carlos Salvador Bilardo die Weltmeisterschaft gewann. Er hatte in jeder Stadt, in der er spielen konnte, eine vertrauenswürdige Person: Jorge Paolino in Monterrey, Enzo Trossero in Toluca, Antonio Battaglia in León und Zurdo López in Mexiko-Stadt, den er kontaktierte, sobald bekannt war, dass das Team dort spielen würde, Minuten nach der Zeremonie, um das Hauptquartier von zu reservieren der America Club, wo er der DT war. Dieser Ort, einer der wenigen mit Fußballfeldern und Konzentration, war die Operationsbasis für den endgültigen Erfolg.

Pablo Porta, Joao Havelange, Hermann Neuberger und Josepp Blatter am Haupttisch der Auslosung der 82-Weltmeisterschaft

Italiens Vorbereitung auf die Ausrichtung der Meisterschaft 1990 war fabelhaft. Er arbeitete jahrelang für eine erstklassige Infrastruktur, und nicht umsonst lauteten einige seiner Parolen: „Die Weltmeisterschaft der Neuzeit“ und „Der Erste des 21. Jahrhunderts“. Es fand im Palazzo dello Sport in Rom statt, in einer der beeindruckendsten Zeremonien aller Zeiten. Sophia Loren war eine der Moderatoren und Tenor Luciano Pavarotti schmückte die Party mit seiner unvergleichlichen Stimme. Die sechs Weltmeister waren bisher durch eine teilweise noch in Kraft befindliche Zahl vertreten: Pelé (Brasilien), Bobby Moore (England), Karl-Heinz Rummenigge (Bundesdeutschland), Daniel Passarella (Argentinien), Bruno Conti (Italien) und Rubén Sosa (Uruguay). Für die Argentinier schien die Auslosung wohlwollend zu sein (Kamerun - Sowjetunion - Rumänien), ohne davon auszugehen, was sie leiden würden, um die Runde zu bestehen. Ein Detail, das in unserem Land fast unbemerkt blieb, war, dass Edoardo Bennato und Gianna Nannini bei der Zeremonie das offizielle Lied sangen. Derselbe, der ein ewiges Symbol für himmlische und weiße Taten bleibt.

Pelé brachte Argentinien kein Glück, als es Teil der Auslosung war

Neben seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten als Fußballer, die ihn mehr als einmal als der Beste aller Zeiten angesehen haben, verfügte Pelé auch über eine große Fähigkeit außerhalb des Platzes für Öffentlichkeitsarbeit. Durch die Kombination beider Fakten wurde seine Anwesenheit in den Auslosungen üblich, was für Argentinien, mit dem er immer eine wechselnde Beziehung hatte, nicht von Vorteil war. 2002 bekam er den Ball, der das Team unter der Führung von Marcelo Bielsa zwang, sich in der Gruppenphase mit England zu kreuzen, und etwas Ähnliches geschah vier Jahre später, als Holland seine Hand als Gegner der ersten Runde für die von José Pekerman angeführten Männer verließ.

Andere Ereignisse, die bei den Auslosungen stattfanden und ihren Platz auf dieser Tour verdienen: In Schweden '58 war die Person, die für die Durchführung verantwortlich war, eine Gastgeberin, während es in der Schweiz '54 kein Rätsel oder Bälle direkt gab, weil die Länder willkürlich in Paaren platziert wurden, denen man sich nicht stellen sollte einander und so wurden die Zonen geformt. Der in den USA '94 hatte die Besonderheit, in einer Stadt zu spielen, in der kein Spiel stattfand: Las Vegas. Vier Jahre später, in Frankreich '98, fand es im Velodrom-Stadion in Marseille vor einem riesigen Publikum für diese Art von Veranstaltung statt: 38.000 Menschen. Im Dezember 2009 vergaß FIFA-Präsident Joseph Blatter in Kapstadt, wo das Eröffnungsspiel stattfinden würde. Er korrigierte die unangenehme Situation dank Charlize Theron, südafrikanisches Model und Co-Moderator, der ihm erzählte, dass es das Soccer City-Stadion in Johannesburg sei.

Am 1. April werden sich die Augen der Welt wieder auf die Bolilleros konzentrieren, die die FIFA für ihre traditionelle Auslosung hat. Es wird Spekulationen, Umfragen und Tausende von Vermutungen geben. Auch die Gewissheit, dass mehrere beginnen werden, ihre Chancen in diesem Moment zu erhöhen oder zu senken. Aber was alle zusammenbringt, ist das wunderbare Gefühl, den Traum von der lang ersehnten Weltmeisterschaft zu beginnen.

