Würdiger Tod ohne Leiden: Die Debatte, die Movimiento Ciudadano in die mexikanische Politik zieht

Die parlamentarische Diskussion über die Förderung neuer Menschenrechte und individueller Garantien hat ihr Niveau in Mexiko erhöht, da Movimiento Ciudadano (MC) bei der Erörterung von Kriegsdienstverweigerung und der Legalisierung der Abtreibung in der Republik die Agenda des würdigen Todes auf sich zog ohne zu leiden, um das größtmögliche Wohlbefinden der Bürger in kritischen medizinischen Situationen zu gewährleisten, in denen der Umfang der modernen Wissenschaft überschritten wird.

Zu diesem Zeitpunkt kontaktierte Infobae Mexico Solomón Chertorivski, Sekretär der Gesundheitskommission der Abgeordnetenkammer und Mitglied der orangefarbenen Bank, als er ist einer der Hauptförderer dieser Initiative, und aufgrund der Antworten, die sie gegeben hat, gibt es eine breite, tiefgreifende und kontroverse Diskussion zu diesem Thema.

Unter der Prämisse, dass diese Initiative in der modernen Welt konzipiert ist, ging Chertorivsky Woldenberg davon aus, dass es „Themen gibt, die zuvor tabu erschienen“, die sich jedoch tatsächlich mit einer neuen Realität befassen und daher diskutiert werden sollten. „Wenn Sie über Sterbehilfe sprechen oder wenn Sie über assistierten Tod sprechen, gibt es tatsächlich größere Kontroversen, aber wenn Sie über würdevollen und schmerzlosen Tod sprechen, sind viele Diskussionen erforderlich“, sagte er während des Gesprächs mit den Medien.

Um dieses Postulat näher zu erläutern, erwähnte der Abgeordnete, dass beispielsweise die Palliativversorgung in Betracht gezogen werden muss, um diese Art von Entscheidung treffen zu können. „Wenn Sie die Entscheidung treffen möchten, das Leben zu beenden, eine individuelle Entscheidung ohne Druck, und dies in jeder Hinsicht tun möchten, kann diese Entscheidung nicht unter Schmerzen getroffen werden, da sie voreingenommen ist.“ In diesem Sinne muss die Palliativversorgung Teil der vollständigen Integration des mexikanischen Sozialsystems sein.

Dies bedeutet, dass die Entschlossenheit getroffen werden muss, das Leben auf würdige Weise zu beenden, bevor die gesundheitlichen Schäden weit fortgeschritten sind. Wenn die Palliativversorgung nicht mehr ausreicht, kann es jemanden geben, der den Patienten in seinen Schmerzen begleitet und für die Ausführung seines erwarteten Willens verantwortlich ist. . In dieser Hinsicht erinnerte er daran, dass es in lokalen Regierungen, wie in Mexiko-Stadt, bereits ähnliche Gesetze gibt.

Hier beginnt die gesetzgeberische Arbeit, denn sobald die Möglichkeit zur Ausübung dieses Rechts geschaffen wurde, muss es ein spezifisches Protokoll geben, das die Maßnahmen, die ergriffen werden, sobald Fälle wie dieser eingeleitet wurden, Sicherheit gibt. „Es muss klar sein, dass es unter den richtigen Bedingungen und ohne den Druck von irgendjemandem geschieht, dass Sie perfekte Informationen haben und wissen, wonach Sie suchen und was Sie wollen.“

Der mexikanische Gesetzgeber zielt auf einen würdigen Tod ab (Foto: EFE/Martin Divisek)

Solomon Chertorivsky wies darauf hin, dass in Ländern, in denen diese Art von Politik bereits gesetzlich festgelegt wurde, die Zulassungsprotokolle aus einer Reihe von Interviews mit dem Arzt- und Pflegepersonal selbst über den Patienten bestehen, in denen insbesondere der Grund für die Entscheidungsfindung überprüft wird und In einem Raum, der oft kollegial ist, wird entschieden, dass die Entscheidung tatsächlich nicht unter irgendeiner Form von Zwang getroffen wird. Darüber hinaus stellte er fest, dass in Ländern, in denen die Gesetzgebung nicht sehr klar ist, gerichtliche Befugnisse wie in Kolumbien in Anspruch genommen wurden.

In diesem Zusammenhang wiederholte er, dass die Gesetze über den würdevollen Tod nicht vorsehen, diese Maßnahme auf junge, gesunde Menschen mit vollen Fähigkeiten anzuwenden; es öffnet jedoch auch die Tür für die Diskussion über psychische Gesundheit, weshalb er betonte, wie wichtig es sei, dass Konsultationsforen vor der Gesetzgebung sollten Konsultationsforen durchgeführt werden, an denen verschiedene auf das Thema spezialisierte Analysten teilnehmen und auf der Grundlage der vorgestellten Ideen und der erzielten Synthesen die Ausarbeitung des Gesetzes durchführen.

Die Gesetzgebung muss ausreichend sein und von einer tiefen und nachdenklichen Diskussion ausgehen (Foto: EFE/Marcial Guillén)

Er sagte, dass der Vorschlag, der vorgelegt werden soll, ein Ausweg voller Würde sein wird, wenn es sich um unheilbare Krankheiten handelt, ohne Möglichkeit einer Besserung oder Heilung und wenn Schmerzen unerträglich sind. Und sobald dies genehmigt ist, wird es Aufgabe des öffentlichen Gesundheitssystems sein, den Zugang zu diesem Recht zu gewährleisten. Daher wird viel Wert auf Ausbildung, Information und den Aufbau einer anderen Kultur zum Konzept dieser individuellen Freiheit gelegt, die von „der freien Entwicklung der Persönlichkeit“ reicht auf die Möglichkeit des Endlebens.“

Schließlich sagte Chertorivsky Woldenberg als Reflexion zu diesem Thema, dass wir im Laufe der Zeit „viel mehr Menschen mit Krebs, einem Herz-Kreislauf-Ereignis, machen werden“, was verstanden werden muss und es für die Gesellschaft sehr praktisch wäre, im Voraus über diese Dinge zu sprechen.

