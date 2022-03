Was Mariana Rodríguez über das Gerücht sagte, sie werde bei den Wahlen 2024 ein öffentliches Amt anstreben

Samuel Garcia, Citizen Movement party's candidate for governor in the state of Nuevo Leon, looks on next to his wife Mariana Rodriguez, a day after the mid-term elections, during a celebration at the Macroplaza in Monterrey, Mexico June 7, 2021. REUTERS/Daniel Becerril

Mariana Rodríguez Cantú, Leiterin des Büros von Amar a Nuevo Leon und Ehefrau von Gouverneur Samuel García Sepúlveda, sprach über die Möglichkeiten, 2024 ein öffentliches Amt zu beantragen.

In Interviews mit der Zeitschrift Quién, die das Cover für April darstellt, räumte die Influencerin ein, dass sie sich zunächst nicht für Politik interessierte, aber „sobald sie verstanden wurde“, entsteht Interesse.

Die First Lady von Nuevo León schloss es jedoch aus, eine Kandidatin für eine vom Volk gewählte Position zu sein, da sie, wie sie sagte, gerne Leiterin des Büros von Amar a Nuevo León ist.

Die First Lady von Nuevo León schloss es aus, eine Kandidatin für eine vom Volk gewählte Position zu sein (Foto: Twitter)

„Jetzt nicht, ich finde meine Rolle wunderschön. Ich mache das, was ich am meisten kann, auch ohne Ressourcen „, sagte er.

Während des Interviews würdigte Mariana Rodríguez die grundlegende Rolle ihrer sozialen Netzwerke, in denen sie seit Samuel Garcías Kampagne für das Gouverneur des Unternehmens und bis heute mit ihrer Arbeit in Capullos mit ihren Anhängern teilt.

„Mit meinen Netzwerken kann ich kommunizieren, was ich täglich mache. Niemand wird daran zweifeln, was Mariana tut. Ich wollte nicht auf den Bändern und mit Protokollen sein, die sie mich mit einem ordentlichen Personal an der Tür empfangen müssen „, sagte er.

Er wies darauf hin, dass er zusammen mit dem heutigen Staatspräsidenten eine digitale Gemeinschaft aufgebaut habe, der er den Wahlsieg der Regierung zuschreibt, da er über die Netzwerke die Vorschläge bekannt machte.

Die Influencerin sagte, dass Samuel García sechs Jahre alt sein wird, mit dem sie verlobt war (Foto: Gabriela Pérez Montiel /Cuartoscuro)

„Vielleicht war ich einer der Faktoren, aber es gab noch viel mehr, wie Kampagnenstrategie und Einstellung. Er trat auch gegen drei korrupte Menschen an und Samuel hatte nichts aus ihm herauszunehmen „, sagte er der Zeitschrift.

In Bezug auf die Möglichkeit, dass Samuel García die Präsidentschaft anstreben wird, sagte der Influencer, dass er die sechs Jahre feiern werde, für die er sich der Regierung von Nuevo León verpflichtet hat. Wenn er diese Position erreicht, betonte er, dass „es ein Traum für ihn ist und er wird ihn gerne begleiten“.

Sie vertraute darauf, dass ihr Mann seine Amtszeit mit Zustimmung beenden würde und dass „die Menschen sehen werden, dass Politik richtig gemacht werden kann“ und dass sie ihm die Möglichkeit geben würden, dies zu beweisen.

In Bezug auf Emilio, eine Minderjährige, die sie im Januar für ein Wochenende mit nach Hause nahm, erklärte Rodríguez Cantú, dass dies gut gemeint sei und ein Skandal begangen wurde, der ihren Ehemann betraf.

In Emilios Fall erklärte Rodríguez Cantú, dass es etwas Gut Gemeintes sei (Foto: Instagram/ @marianardzcantu)

„Im Fall von Emilio zum Beispiel wurde dies immer in Privathaushalten getan. Wir wären nicht töricht, etwas zu tun, das nicht erlaubt war „, sagte er.

Es sei darauf hingewiesen, dass Gouverneur Samuel García am 27. März Gerüchte aufwarf, dass seine Frau sich als zukünftige Senatorin profilieren könnte, indem sie mit ihr ein Foto auf ihrem Instagram postete und den Hashtag #SENATORA verwendete.

„Einfach Liebe... und viel Bewunderung #SENATORA“, las im sozialen Netzwerk und was bei seinen Followern verschiedene Arten von Kommentaren auslöste.

Während einer Arbeitsreise, die in der Gemeinde Zuazua endete, ergriff der Gouverneur das Wort und schlug seiner Frau Mariana vor, bei den bevorstehenden Wahlen 2024 einen Platz im Senat zu suchen.

„Du hast sie gesehen, wir haben sie 2024 als Senatorin geschickt, komm schon, muntere auf, geh auch auf den Stimmzettel“, sagte sie während ihrer Rede.

