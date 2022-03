Video | Melissa Martínez ging gegen ein Medienunternehmen nach einer Schlagzeile, die Matías Mier „geschlagen“ hatte

Kürzlich nutzte die Journalistin und Moderatorin Melissa Martínez ihre sozialen Netzwerke, um eine Geschichte zu erwähnen, in der sie zusammen mit ihrem Partner, dem Stürmer Matías Mier, der für Independiente Santa Fe spielt, die Protagonistin war.

Die von einem Sportportal veröffentlichte Notiz mit dem Titel „Melissa Martínez schlägt Matías Mier, der die Kameras gefangen hat“, in der sie mitten in einem Bericht des Programms „La Red“ des Caracol-Kanals einen Austausch von Schlägen mit Boxhandschuhen erwähnten. Dort gibt das Paar vor, in einem Boxkampf zu sein, aber alles findet inmitten des Pazifismus statt, der durch einen Kuss am Ende dieser Auswirkungen belegt wurde.

Die Moderatorin stellte auch die Schlagzeile des Nachrichtenportals in Frage und fragte ihre Follower in einer Instagram-Geschichte, was sie denken würden, wenn sie eine solche Schlagzeile sehen würden.

„Wenn Sie eine solche Überschrift in einer Zeitschrift sehen, was können Sie denken? Weil ich wissen will, ob ich übertreibe „, sagte der Atlantik und erklärte, dass sie auch die Frage gestellt habe, um zu bestätigen, ob in diesem Sportportal „die Ananas ausgegangen ist“. Sie gab dann an, dass sie sich durch ihre Geduld auszeichnet, und teilte nebenbei das Video, in dem sie mehrere Schläge mit dem Stürmer austauscht, der in Independiente Santa Fe spielt.

„Du kennst mich und du weißt, dass ich eine ruhige Frau bin; dann kommst du her - zum Instagram-Profil - und fragst mich 'Meli, schick uns das Video, was ist passiert? 'Also sag mir: „Habe ich das Recht verärgert zu sein oder nicht?“ sagte der in Soledad geborene Journalist.

Diese „InstaStories“ wurden von mehreren Unterhaltungsberichten repliziert, einer davon war „The Colombian Creole“, und dort ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten: Während einige Martínez verteidigten, markten andere die Medien als „gelb“.

„Sie gingen von Ananas, gelblich bedeutet. Totale Solidarität mit dir „; „Sie haben bestanden, die Wahrheit. Was für eine Traurigkeit und was für ein Mangel an Professionalität im Journalismus“; „Sie haben jedes Recht, verärgert zu sein. Die Medien geben nicht das Recht, so etwas zu tun, nur um ein Publikum zu gewinnen. „Gelbfärbung der Nachrichtenseiten, um Aufmerksamkeit zu erregen“; „Bitte, was sind Sie in den Medien und Sie waren bereits ein „Opfer“, starten Sie eine Kampagne, um zu verhindern, dass sie so gelblich werden „, waren einige der Reaktionen auf den Beitrag.

Die Antwort des Nachrichtenportals auf den veröffentlichten Artikel von Melissa Martínez

Am 29. März veröffentlichte die FutbolRed-Website einen Text, in dem sie sich bei dem Paar für den veröffentlichten Text entschuldigte und den sie anschließend aufgrund der Viralisierung des Videos der Moderatorin löschten. Sie wiesen auch darauf hin, dass sie „nicht übertreibt“, indem sie ihren Ärger über den geschriebenen Inhalt und den Ort, an dem sie sich befindet, zum Ausdruck brachte beschuldigt, ihr Paar angeblich „geschlagen“ zu haben.

„Es ist wichtig klarzustellen, dass wir niemals beabsichtigen, jemanden in unseren Veröffentlichungen zu beleidigen oder zu verletzen, und dass wir die ethischen Prinzipien der Konfrontation mit Quellen und der Überprüfung unserer Informationen respektieren, aber diese Hinweise, die leichter und viraler sind, haben eine Falle, die genau das ist das Ärgernis, das wir in der oben erwähnte Journalistin. Wir sind gefallen und deshalb bieten wir ihr und ihrem Ehemann unsere aufrichtigen Ausreden an „, sagten die Medien und erklärten auch, dass sie nicht die einzigen waren, die eine Notiz machten, die sich auf den Moment in „The Red“ konzentrierte.

