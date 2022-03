Treffen Sie 3 hausgemachte Tricks zum Reinigen von Badezimmervorhängen

Duschvorhänge sind einige der Elemente, die am meisten unter Schimmel leiden können, da das Badezimmer in der Regel ein feuchter Raum ist, in dem sich Pilze und Feuchtigkeit leicht vermehren.

Obwohl es fast unmöglich erscheint, Duschvorhänge wieder wie neu zu haben, ohne Schimmel-, Schmutz-, Fett-, Staub- oder andere Flecken. Es gibt hausgemachte Reinigungstricks, die nur sehr effektiv sind, Ihnen aber auch Zeit und Geld bei Fahrten zur Wäscherei sparen.

Wenn Sie 3 hausgemachte Tricks kennenlernen möchten, mit denen Sie die Duschvorhänge in Ihrem Zuhause reinigen können, lesen Sie den folgenden Hinweis weiter .

1. NATRIUMBICARBONAT

Backpulver ist bekanntermaßen vielseitig für Reinigungs- und Pflegeprobleme. Bei richtiger Anwendung kann es außerdem dazu beitragen, das Wachstum von Pilzen zu bekämpfen und deren unangenehmen Geruch zu beenden. Es gibt zwei Möglichkeiten, es zu verwenden, je nachdem, ob die Vorhänge, die Sie im Badezimmer haben, aus Stoff oder Kunststoff bestehen.

Für Kunststoffvorhang:

-Eine halbe Tasse Backpulver mit zwei Tassen heißem Wasser auflösen.

Warte, bis die Mischung abgekühlt ist.

-Sprühen Sie die Mischung mit einem Zerstäuber.

-Mit Hilfe eines Pinsels abreiben.

Für Stoffvorhänge:

-Eine halbe Tasse Backpulver mit zwei Tassen heißem Wasser auflösen.

-Geben Sie die Mischung in die Schachtel der Waschmaschine.

-Verwenden Sie den üblichen Waschgang.

2. Essig

Falls Sie es nicht wussten, ist diese Flüssigkeit, die normalerweise in der Küche verwendet wird, für die Reinigung Ihrer Vorhänge unerlässlich, da ihre Verbindungen die Oxidation und die Vermehrung von Bakterien verhindern, wenn Sie sie auf diese Weise verwenden:

-Gießen Sie weißen Essig in die Schachtel der Waschmaschine.

-Aktiviere den üblichen Waschgang.

- Besprühen Sie die Gardinen regelmäßig mit Essig, um zu verhindern, dass Schimmel wieder auftritt

3. ZITRONENSAFT

Ob Sie es glauben oder nicht, Zitronensaft ist einer der hausgemachten Tricks zum Reinigen von Duschvorhängen, da er sehr effektiv zum Entfernen von Flecken ist. Im Gegensatz zu anderen Reinigungsprodukten ist dieses natürlich und hilft, Schmutz zu entfernen und die Farbe der Oberflächen zu verbessern. Sie müssen es nur so verwenden:

-Nimm den Saft aus 5 Zitronen.

-Gießen Sie das gepresste in 1 Liter heißes Wasser.

- Den Vorhang für 20 Minuten in die Mischung legen.

- Waschen Sie Ihre Badezimmervorhänge von Hand oder mit der Waschmaschine.

-Wenn der Schimmelfleck sehr groß ist, können Sie den Saft mit einem Pinsel einreiben und dann abspülen.

PROBLEME MIT SCHIMMEL UND FEUCHTIGKEIT

Das Vorhandensein von Schimmel und Feuchtigkeit in verschiedenen Umgebungen des Hauses kann zu gesundheitlichen Problemen führen, darunter:

-Atemwegserkrankungen: chronische Müdigkeit, Asthma, Fieber oder Kopfschmerzen.

- Allergien und Schleimhautprobleme: gereizte Augen, verstopfte Nase oder anhaltendes Reißen.

-Migräne: Eine mit Feuchtigkeit beladene Umgebung kann dazu führen, dass sich Stressprobleme wie Migräne verschlimmern.

Aus diesem Grund müssen sowohl Duschvorhänge als auch andere Umgebungen und Oberflächen im Haus regelmäßig gereinigt werden, damit sie frei von Schimmel- und Feuchtigkeitsfaktoren sind, die zu gesundheitlichen Problemen wie den oben genannten führen können.

