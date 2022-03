Tests Saber 11 Kalender A: das sind die Anmeldedaten für die Prüfung

Das kolumbianische Institut für die Bewertung der Bildung (Icfes) gab bekannt, dass es ab nächsten Montag, dem 18. April, den Registrierungsprozess für den Säbelkalender A, die Pre Saber - und Validierungstests des Academic Baccalaureate eröffnen wird.

„Wir stärken die Bewertungsprozesse weiterhin als wirksamen Mechanismus, um Beiträge zu liefern, die es uns ermöglichen, auf die kontinuierliche Verbesserung der Bildungsqualität in allen Teilen Kolumbiens hinzuarbeiten“, sagte Mónica Ospina Londoño, Generaldirektorin von Icfes.

Laut Ospina wird der Registrierungsprozess bis nächsten Montag, den 23. Mai, verlängert, damit die drei Tests in der ersten Septemberwoche angewendet werden können.

In diesem Zusammenhang hob die Direktorin von Icfes die Bedeutung dieser Tests hervor, da, wie sie sagte, „die Ergebnisse den Schülern - in diesem Fall den Klassen 11, Kalender A und B und deren Validierung - den Zugang zur Hochschulbildung ermöglichen“.

Als nächstes fügte der Beamte hinzu: „Mit Pre Saber leben die Bewertungen die Erfahrung des Tests und machen sich mit der Methodik vertraut. Schließlich hilft uns die Datenanalyse, die Qualität der Bildung zu messen und Empfehlungen zu generieren, die Institutionen und Regierungen bei der Entscheidungsfindung leiten und bei der Formulierung von Richtlinien, die den Bedürfnissen des Landes entsprechen“.

Es sei daran erinnert, dass Icfes am Sonntag, dem 27. März, den ersten Säbeltesttag des Jahres 2022 abhielt, der auf Studenten des Kalenders B, Pre Saber und Validierung des akademischen Abiturs angewendet wurde, an 231 Punkten in 90 Gemeinden im ganzen Land.

Die Saber 11-Kalender B- und Validants-Tests wurden an einem einzigen Tag unter der Modalität von Stift und Papier vor Ort durchgeführt. Insgesamt wurden, einschließlich der Pre-Saber-Tests, mehr als 105.000 Studenten und Bürger im ganzen Land vorgestellt.

Bei den Pre-Saber-Tests, die elektronisch zu Hause und auf Stift und Papier vor Ort durchgeführt wurden, versammelten sie je nach Wahl des Schülers 3.700 Schüler der neunten und zehnten Klasse, die den Test vor Ort ablegten, während weitere 12.553 ihn in gewisser Weise durchführten Elektronik, das heißt zu Hause.

Darüber hinaus betonte Icfes, dass für diesen neuen Testtag im Rahmen der Inklusionspolitik der nationalen Regierung Mechanismen eingeführt wurden, damit 914 Personen mit irgendeiner Art von Behinderung ihre Tests unter optimalen Bedingungen präsentieren konnten.

Das Institut hob auch hervor, dass unter den Bewerteten 1.030 venezolanische Bürger den Test ablegten, um Zugang zum kolumbianischen Hochschulsystem zu erhalten.

In Bezug auf die Ergebnisse der Saber 11-Tests gab Icfes bekannt, dass sie am kommenden Samstag, dem 28. Mai, über die Website des Unternehmens veröffentlicht werden: www.icfes.gov.co, während bis Samstag, den 4. Juni, zusätzlich zu den Diplomen die Ergebnisse des Pre Saber und der Validierungstests bekannt gegeben werden und Zulassungsbescheinigungen der Personen, die ihre Validierungsprüfung bestehen.





LESEN SIE WEITER