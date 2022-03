Stunden nachdem Russland eine „drastische“ Reduzierung seiner Geschäftstätigkeit versprochen hatte, bombardierte Russland Tschernihiw und Kiew über Nacht

FOTO DE ARCHIVO: Una imagen de satélite muesta una columna de humo saliendo de unos depósitos de petróleo en Chernígov, Ucrania, el 21 de marzo de 2022. ©2022 Maxar Technologies/Cedida a través de REUTERS

Die Stadt Tschernihiw im Norden der Ukraine wurde „die ganze Nacht“ beschossen, sagte der Gouverneur der Region am Mittwoch, obwohl Russland angekündigt hatte, seine militärischen Aktivitäten in der Region zu reduzieren.

„Tschernihiw wurde die ganze Nacht bombardiert“ mit Artillerie und Flugzeugen, sagte Gouverneur Viacheslav Chaus in Telegram, der sagte, dass die zivile Infrastruktur zerstört worden sei und die Stadt immer noch ohne Wasser oder Strom sei.

Diese Stadt, die vor dem Krieg 280.000 Einwohner hatte, sei „ohne Kommunikation und wir können sie nicht mehr reparieren“, fügte der Beamte hinzu und erklärte, dass es in derselben Region auch Angriffe auf Nischyn gegeben habe.

Russland versprach am Dienstag, seine militärischen Operationen in den Regionen Kiew und Tschernihiw nach „umfangreichen“ russisch-ukrainischen Verhandlungen in Istanbul „radikal“ zu reduzieren.

„Die Situation ändert sich nicht, Tschernihiw unterliegt Artillerie und Luftbeschuss“, sagte Chaus.

Karte mit militärischen Angriffen in der Ukraine am 30. März 2022 (Europa Press)

Nach Mariupol im Süden ist Tschernihiw die Stadt, die seit Kriegsbeginn von Moskau am 24. Februar am stärksten von den Bombenangriffen betroffen ist.

Die ukrainischen Behörden glauben, dass es „zu früh“ ist, um zu bestätigen, dass die Russen ihrer Verpflichtung zur Reduzierung der Angriffe auf die Städte Kiew und Tschernihiw nachgekommen sind, da in dieser Nacht Bombardierungen stattgefunden haben und Flugabwehrsirenen weiterhin erklingen.

„Flugabwehrsirenen erklangen nachts in fast der gesamten Ukraine, in Tschernihiw, in der Region Chmelnytsky, mehrere Raketen wurden über Kiew abgeschossen“, sagte Vadym Denysenko, Berater des ukrainischen Innenministeriums, laut der örtlichen Agentur Interfax-Uckraine.

Aus diesem Grund „kann man leider nicht sagen, dass die Russen die Intensität der Feindseligkeiten in Kiew und Tschernihiw reduzieren“, fügte der Berater in Erklärungen des lokalen Fernsehens hinzu.

„In Kiew wurden, soweit wir jetzt sprechen können, mehrere Raketen über der Hauptstadt abgeschossen. Jetzt wird die Situation klar „, sagte er.

Tatsächlich wurde gestern Abend in der gesamten Region Kiew von den Kämpfen im nahe gelegenen Irpen gehört, einer Stadt, von der sich die Ukrainer nach der Besetzung durch die Russen erholt haben, so Denysenko.

„Wir können auch sagen, dass bestimmte (russische) Einheiten und Ausrüstung in das Gebiet von Belarus gelangen. Dies ist eher eine Rotation der Truppen zum Lecken ihrer Wunden als eine echte Aussetzung der Feindseligkeiten „, sagte der Ministerberater.

Russland, das am 24. Februar in die Ukraine einmarschierte, versprach gestern, seinen offensiven Druck auf die Städte Kiew und Tschernihiw nach Gesprächen zwischen ukrainischen und russischen Delegierten in Istanbul zu verringern.

(Mit Informationen von AFP und EFE)

