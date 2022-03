SEC informiert die Wall Street-Makler über Verhaltensregeln

(Bloomberg) - Die oberste Regulierungsbehörde der Wall Street teilt der Investmentbranche mit, dass Makler und Finanzberater ähnliche Verhaltenskodizes einhalten müssen, wenn sie Privatkunden bei der Auswahl des zu eröffnenden Kontos unterstützen.

Die US Securities and Exchange Commission (SEC) teilte am Mittwoch mit, dass beide Arten von Finanzfachleuten vergleichbare Pflichten mit ihren Kunden teilen. Während die Regeln für Berater und Makler zu unterschiedlichen Zeiten in Kraft treten, „liefern sie im Allgemeinen im Wesentlichen ähnliche Ergebnisse in Bezug auf die letztendliche Verantwortung, die Kleinanlegern geschuldet wird“, sagten Beamte in einem Newsletter.

Der Leitfaden befasst sich mit der umstrittenen politischen Debatte über Regeln für Interessenkonflikte und was es für Makler bedeutet, im Interesse ihrer Kunden zu handeln. Die Frage ist seit langem Gegenstand parteiischer Klagen und Streitigkeiten. Während der Trump-Administration kritisierten Investorenanwälte und Demokraten eine diesbezügliche Regelung als zu nachlässig, was Spekulationen anheizte, dass die SEC sie unter dem Vorsitz von Gary Gensler ersetzen würde.

Aus dem

Bulletin vom Mittwoch geht hervor, dass die Regulierungsbehörde die Regel wahrscheinlich beibehalten wird, sie jedoch strenger auslegt. Obwohl sie nicht das rechtliche Gewicht eines Gesetzes haben, werden die Mitarbeiterbulletins der SEC von der Branche genau beobachtet.

In

dem Dokument heißt es, dass es Unterschiede zwischen dem für Anlageberater geltenden Treuhandstandard und den Regeln für Makler gibt, aber es wird auch betont, wie ähnlich die Verhaltensanforderungen sind.

Beide „leiten sich aus wichtigen treuhänderischen Grundsätzen ab, die die Verpflichtung beinhalten, im besten Interesse des Kleinanlegers zu handeln und ihre eigenen Interessen nicht vor das Interesse des Anlegers zu stellen“, sagten Mitarbeiter der SEC.

Originalnotiz:

Wall Street Brokers von der SEC über Verhaltensregeln in Kenntnis gesetzt

Weitere Artikel wie diese sind auf bloomberg.com verfügbar

©2022 Bloomberg L.P.