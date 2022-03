Peruanische Nationalmannschaft: Wann wird die Wiederholung für den Übergang zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausgetragen

Peru schlug Paraguay und belegte den fünften Platz in der Rangliste der südamerikanischen Qualifikationsspiele. Dieser Platz gibt ihr die Möglichkeit, das Playoff gegen den Gewinner der asiatischen Qualifikationsspiele um einen Platz in Katar 2022 zu spielen, und wird dies nächsten Juni tun. Der Rivale wird aus demjenigen hervorgehen, der zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien siegt.

Es wurde noch nicht genau definiert, wird aber höchstwahrscheinlich am 13. oder 14. Juni erfolgen. Es wird im Gastgeberland der nächsten Weltmeisterschaft (Doha) ausgetragen und der Gewinner wird in einem einzigen Spiel ermittelt. Dieses Spiel wird nach den VAE gegen Australien ausgetragen, die eine Woche vor (7. Juni) in Doha ausgetragen werden sollen.

Denken Sie daran, dass dies das letzte Spiel der Qatar 2022 Qualifikationsspiele sein wird und erst an diesem Tag werden die 32 Teilnehmer der Top-Fußballparty vollständig bekannt sein. Bisher sind 12 von der UEFA bestätigt, vier von Conmebol, vier von AFC (Asian Qualifiers), zwei von CAF (African Qualifiers) und einer von Convacaf.

Die peruanische Nationalmannschaft erreichte diese Phase, nachdem sie in der Conmebol-Turnierwertung 24 Punkte erzielt hatte. Die Qualifikation wurde im Nationalstadion erreicht, das voll war und alles auf dem Ergebnis des letzten Termins passierte. Mit diesem Sieg gelang es ihnen, sieben Siege, drei Unentschieden und acht Niederlagen zu erzielen. Darüber hinaus war es historisch gesehen das erste Team, das zur Weltmeisterschaft wechselte, nachdem es in den ersten vier Terminen einen einzigen Punkt erzielt hatte.

QUOTEN NACH KONFÖDERATION

UEFA (Europa): 13 Gutscheine

CAF (Afrika): 5 Pokale

AFC (Asien): 4,5 Gutscheine

Conmebol (Südamerika): 4,5 Orte

CONCACAF (Nordamerika, Mittelamerika und Karibik): 3,5 Kontingente

OFC (Ozeanien): 0,5 Punkte

DIE TEAMS QUALIFIZIERTEN SICH VORERST FÜR DIE WELTMEISTERSCHAFT:

UEFA

Dänemark, Belgien, Frankreich, Kroatien, Deutschland, Serbien, England, Schweiz, Niederlande, Portugal, Polen und Spanien.

CONMEBOL:

Brasilien, Argentinien, Uruguay und Ecuador.

AFC:

Japan, Iran, Saudi-Arabien und Südkorea.

CAF:

Ghana und Kamerun

CONCACAF:

Kanada

WIRT:

Katar

LESEN SIE WEITER