Peruanische Nationalmannschaft: So schrien die Tore gegen Paraguay, die den Pass für die Wiederholung von Katar 2022 gaben, in der Welt

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Peru v Paraguay - Estadio Nacional, Lima, Peru - March 29, 2022 Peru's Christian Cueva reacts REUTERS/Sebastian Castaneda

Die peruanische Nationalmannschaft gab einen Staatsstreich am Dienstag, um Paraguay 2:0 zu schlagen und den fünften Platz in den Qualifikationsspielen 2022 in Katar zu sichern, was ihm das Recht gibt, im kommenden Juni das Playoff für die Weltmeisterschaft zu spielen vor einem asiatischen Vertreter zwischen Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die Red White besiegelte damit einen soliden Sieg im Nationalstadion in Lima mit einem Tor des italienisch-peruanischen Stürmers Gianluca Lapadula und einem weiteren von Mittelfeldspieler Yoshimar Yotún.

Die Partei weckte Erwartungen in verschiedenen Breiten, insbesondere in der Region, da einige andere Länder eine Niederlage der Peruaner erwarteten, um ihre Qualifikationsinteressen zu verwirklichen, wie dies bei Chile und Kolumbien der Fall war.

So wurden die Ziele in anderen Ländern und einigen mit großer Begeisterung und in anderen mit offensichtlicher Enttäuschung erzählt. Hier sind einige der internationalen Geschichten über die Tore, die der Bicolor an diesem Dienstag erzielt hat.

REPECHAJE

Damit erreichte Peru die 24 Punkte, die es in der Endwertung der südamerikanischen Qualifikationsspiele auf dem fünften Platz festigten, hinter Ecuador, Uruguay, Argentinien und Brasilien, die auch Kolumbien und Chile, die davon träumten, die Wiederholung zu erreichen, ohne Option verließen.

Angesichts eines Nationalstadions voller Zuschauer, die während des gesamten Spiels nicht aufhörten, zu ermutigen, spielte die Mannschaft des Argentiniers Ricardo Gareca mit voller Geschwindigkeit, wobei der Ball rechts lag, wo sich der kreative Christian Cueva, die absolute Figur des Spiels, bewegte.

Peru wurde in einen Sturm verwandelt und eröffnete den Spielstand nur 4 Minuten nach Beginn des Spiels, nachdem er von Cueva einen außergewöhnlichen Hochpass erhalten hatte, der die gegnerischen Verteidiger verwirrte, als sie sich nach links bewegten, und Lapadula nachgab, der dem Ball eine subtile Berührung gab, der die linke Stange traf, bevor sie das von verteidigte Tor betrat Silva.

Peru behielt die Wette bei, gegen ein Paraguay an die Spitze zu gehen, das in den nächsten Minuten von der frühen Wertung verwirrt aussah, aber im Begriff war, einen Fehler in Yotúns Start mit einem Ferreira-Schuss auszunutzen, der auf die von Gallese verteidigte Querlatte abstürzte.

Die Einheimischen behielten die Offensivabsicht bei und Lapadula konnte sich mit 16 Jahren nicht mit dem rechten Bein verbinden, ein Kreuz, das Yotún mit dem ganzen Tor überquert hatte.

In den nächsten Minuten erweiterte Paraguay jedoch seine Linien und schaffte es, den peruanischen Kreativkreislauf zu kürzen, um die Aktien auszugleichen, und nahm das Risiko von seinem Tor ab, obwohl es keine Optionen hatte, die Punktzahl zu erreichen.

Im letzten Abschnitt der ersten Halbzeit nahm Peru einen zweiten Wind und ging erneut nach vorne, bis Cueva mit 41 wieder auftauchte, um einen Ball zu kontrollieren, die Straße einem Rivalen mit reiner Magie zu überlassen und Flores Platz zu machen, der von links einen erhöhten Ball konzentrierte, den Yotún mit einer Halbschere verband, um ihn zu vergrößern Zahlen.

Peru konnte das dritte Tor in den Minuten der Hinzufügung gewinnen, aber Verteidiger Callens scheiterte mit dem vollen Tor, nachdem Lapadula nach einem Kreuz von Yotún einen weiteren Kopfball auf einen Stock geschlagen hatte.

Bereits in der zweiten Halbzeit versuchte Paraguay zu verhindern, dass die Punktzahl dagegen anstieg, indem es auf wiederholte Fouls zurückgriff, die das Spiel unterbrachen, während Peru versuchte, den Ball zu kontrollieren, immer mit Cueva als Motor all seiner Aktionen.

Mit 63 Jahren bewegte Peru den Ball von einer Seite zur anderen und Cueva konnte seine große Leistung des Tages nach einem vergifteten Kreuz, das Trauco überquerte, nicht vor dem Tor krönen.

In den nächsten Minuten war er sich bewusst, dass er nur einen Schritt vom lang ersehnten fünften Platz entfernt war, was ihm auch die Möglichkeit gab, sich für Russland 2018 zu qualifizieren, kontrollierte die Aktionen, unterbrach Paraguays Offensivversuche und versuchte, einige andere Risikooptionen einzubringen.

Als 82 Minuten gespielt wurden, war Lapadula kurz davor, den Sieg zu besiegeln, aber sein Kopfball nach einem hohen Zentrum von Cueva platzte nach einer Strecke am Ende von Torhüter Silva an der Querlatte, während der Insasse Varela auch eine weitere großartige Option verschwendete, die Punktzahl zu erweitern, da er Torhüter Silva nicht schlagen konnte.

Nach dem Sieg am letzten Tag der südamerikanischen Qualifikation wird Peru im kommenden Juni seinen Platz bei der Weltmeisterschaft in Katar gegen die fünfte Mannschaft aus Asien spielen.

LESEN SIE WEITER: