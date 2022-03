Peruanische Nationalmannschaft: Gianluca Lapadula wurde von Benevento beglückwünscht, nachdem er zur Wiederholung vor Katar 2022 gegangen war

Die peruanische Nationalmannschaft hatte letzten Dienstag, den 29. März, eine großartige Nacht, nachdem sie am letzten Tag des Südens ihren paraguayischen Gegenstück mit 2:0 geschlagen hatte Amerikanische Qualifikationsspiele. Dieses Ergebnis hat es ihm ermöglicht, Fünfter zu werden, sodass er die Wiederholung nacheinander nach Russland 2018 spielen wird. In diesem Zusammenhang sandte Benevento, der Club von Gianluca Lapadula, dem Fußballspieler eine Glückwunschbotschaft zu diesem historischen Ereignis.

Obwohl es nicht nur der peruanische Stürmer war, gewann Kamil Glik aus Polen mit seinem Team auch einen Sieg bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. „Herzlichen Glückwunsch an Kamil Glik, der 2022 den Pass nach Katar geschnappt hat, und Gianluca Lapadula, der sich mit seinem Peru für die Playoffs der Welt qualifiziert hat!!“ , war die Veröffentlichung der italienischen Besetzung über ihren Twitter-Account, in der die Erfolge der Spieler in ihrem Kader gefeiert wurden.

Beneventos Beitrag auf Twitter nach Perus Sieg mit Gianluca Lapadula.

Im Fall des europäischen Verteidigers startete er mit 2:0 zugunsten seiner Mannschaft gegen Schweden, das für den Hoffnungslauf spielte. So konnte er sich direkt für die Weltmeisterschaft qualifizieren und sich seinen Platz unter den besten Teams der Welt sichern. Darüber hinaus ist es ein fester Bestandteil für Trainer Fabio Caserta im italienischen Kader, der die Mission hat, in die Serie A zurückzukehren.

Gianluca Lapadula seinerseits hat viel mit diesem Rebound und dem Zugang der „Blanquirroja“ zum Hoffen zu tun. Seit das Nationaltrikot im November 2020 bei der Niederlage gegen Chile bei einem Besuch der Playoffs getragen wurde, hat die peruanische Mannschaft eine bemerkenswerte Entwicklung und ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet. Dies trotz der Tatsache, dass zu Beginn des Jahres 2021 die Ergebnisse nicht begleiteten und ich auf das Ende der Tabelle schaute, dass ich über eine Klassifizierung nachdachte. Darüber hinaus litt der in Turin geborene unter einer Anpassung an das peruanische Spiel, so dass es zu einem Verständnis auf dem Feld kommen konnte.

PERU-VERBESSERUNG

Die Änderung erfolgte jedoch nach dem 2:1 -Sieg gegen Ecuador in Quito. In diesem Spiel nahm Lapadula zweimal an den Toren von Christian Cueva und Luis Advíncula teil. Von dort aus erzielte er in der Copa America in Brasilien 3 Tore (gegen Ecuador, Paraguay und Kolumbien) und leistete 1 Assist. Seine Teilnahme und Integration mit dem „Bicolor“ wurde deutlicher, bis er Witze und Feiern mit seinen Kollegen austauschte.

Obwohl er in Playoffs nicht punktete, bis das Duell gegen Bolivien in Lima und schoss das erste Tor dieses 3:0 -Sieges. Cueva selbst und Sergio Peña beendeten die Route. Aber in einem Spiel, in dem er mehr als genug gelitten hat, war in der Triumph von 2 zu 1 gegen Venezuela in Caracas. „Lapa hat das Konto eröffnet“ mit einem großen Kopfball nach einer hervorragenden Kreuzung von André Carrillo. Die Venezolaner banden durch Darwin Machís, bis 'Aladino' mit einem Freistoß, der die Barriere traf, den zweiten Platz zu belegen schien.

Schließlich war das Spiel gegen Paraguay entscheidend, um diese Quote für den Rückzug gegen den Vertreter Asiens zu sichern. Und was hat Gianluca getan: Er hat ein Tor geschossen und ein weiteres auf die Stange gebürstet. Insgesamt erzielte er in den Playoffs von Katar 2022 3 Tore, obwohl sein Beitrag auf dem Feld, sowohl bei den Streiks als auch bei den Defensivmaßnahmen, ebenfalls hervorzuheben ist.

Gianluca Lapadula und Beweise für seine Harmonie mit der peruanischen Nationalmannschaft, die mit Christian Cueva und André Carrillo feiert. | Foto: FPF

SPIEL MIT BENEVENTO

Nach dem Spiel kehrt der peruanische Angreifer nach Benevento zurück, um wieder für das Spiel zu trainieren, das er an diesem Samstag, dem 2. April, für die Serie B gegen Pisa spielen wird . Im Duell gegen die „Guaraníes“ wurde er jedoch mit Eis am Knöchel verbunden, sodass wir warten müssten, ob es sich um eine schwere Verletzung handelt oder ob er fit sein wird.

