Peru zum Hoffnungslauf: So feierten die Spieler in der Umkleidekabine, nachdem sie Paraguay besiegt hatten

Nach der großen Feier auf dem Spielfeld des Nationalstadions, bei der der „Contigo Peru“ nicht zu kurz kam, fuhren die Spieler der peruanischen Nationalmannschaft mit Freude in der Umkleidekabine fort. Mehrere Spieler haben Postkarten in ihre sozialen Netzwerke hochgeladen, um zu teilen, was sie in diesem intimen Moment erlebt haben. Diejenigen, die nicht anwesend sein konnten, waren Gianluca Lapadula und Wilder Cartagena, die zum Anti-Doping-Test gingen.

Der 2:0 -Sieg gegen Paraguay sorgte dafür, dass Emotionen sprießen und Freude zu unterschiedlichen Zeiten demonstriert wurde. Der Playoff-Platz im letzten Spiel der südamerikanischen Playoffs verursachte einen mehrstündigen Hype. Die Spieler verließen den José Díaz-Koloss gegen 22:30 Uhr (peruanische Zeit).

Sergio Peña und Yoshimar Yotún, Autor des zweiten Tores im Nationalstadion mit einer fabelhaften Schere, machten ein Selfie und luden es auf ihren offiziellen Instagram-Account hoch. Beide waren Starter und haben große Chancen, 2022 in Katar zu sein. Für die Aufnahme des Fotos war der Spieler von Malmö FF verantwortlich. Denken wir daran, dass „Yoshi“ auch das Trikot des schwedischen Clubs trug.

Auf der anderen Seite kommunizierte Carlos Zambrano feierlich mit seinen Kindern in den Umkleideräumen der „White-Roja“, von der er sagt, dass sie eine Party war. Der Innenverteidiger der Boca Juniors kehrte zurück, um die Startposition im Mittelverteidiger einzunehmen, und begleitete Alexander Callens. Er hat sein Level in den letzten Spielen wieder aufgenommen und sie gegen die „Albirroja“ demonstriert.

LAPADULA UND CARTAGENA KONNTEN NICHT FEIERN

Diejenigen, die nicht zusammen mit dem gesamten Team in der Umkleidekabine gefeiert wurden, waren Gianluca Lapadula und Wilder Cartagena, die ausgewählt wurden, um den Anti-Doping-Test zu bestehen. Diese Spieler werden nach dem Spiel ausgewählt und werden normalerweise benachrichtigt, wenn sie auf dem Weg in den Umkleideraum sind.

Derjenige, der ein Video in seine sozialen Netzwerke hochgeladen hat, war ExAlianza Lima, der sich darüber „beschwerte“, dass er nicht mit seinen Teamkollegen zusammen sein konnte, was von 'Bambino' geteilt wurde, der für das erste Tor im Nationalstadion in Lima verantwortlich war.

PEÑA UND DER EINZIGARTIGE MOMENT, DEN ER BEIM VERLASSEN DES NATIONALSTADIONS ERLEBTE

Er stieg kaum in seinem Auto aus dem Koloss José Díaz aus, Tausende von Fans näherten sich seinem Auto, um nach einem Autogramm zu fragen, ein Video aufzunehmen und sich eine Begrüßung anzuhören. Der Trubel war so groß, dass die meisten von ihnen mit der Handfläche auf das Glas des Autofensters trafen, in dem sie sich bewegten. Als Vorsichtsmaßnahme blieb der schwedische Malmö FF-Spieler lieber drinnen, aber er erlebte einen einzigartigen und unvergesslichen Moment.

