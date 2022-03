Peru zum Hoffnungslauf: gegen welche Mannschaft wird es antreten, um sich für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu qualifizieren?

Die peruanische Nationalmannschaft gewann einen sehr wichtigen Sieg gegen die paraguayische Mannschaft in einem Duell, das für den 18. und Endtermin des Südens gültig war Amerikanische Qualifikationsspiele. Das Nationalstadion in Lima brannte wie in den großen Spielen und Tausende von Fans im Veranstaltungsort und Millionen peruanischer Fans auf der ganzen Welt erlebten dieses Kunststück, das den „Bicolor“ vor der Weltmeisterschaft 2022 in Katar wieder auf die Bühne brachte. In diesem Sinne werden wir Ihnen in der nächsten Notiz über den nächsten Gegner in der Wiederholung berichten und wann dieses Spiel stattfinden würde.

Zunächst sollte erwähnt werden, dass sich die Kreuze der Hoffnungsreihe für den aktuellen Qualifizierungsprozess geändert haben. Und es ist so, dass in früheren Ausgaben der fünfte Platz in Südamerika den Zugang zur Weltmeisterschaft gegen den ersten in Ozeanien bestritten hat. Im November letzten Jahres änderte die FIFA jedoch den Zeitplan und stellte fest, dass der CONMEBOL-Vertreter mit dem besten Drittel in Asien zusammengebracht wird.

Mit diesen Vorinformationen werden zwei Teams um diesen Bereich kämpfen: die australische Nationalmannschaft und die Vereinigten Arabischen Emirate Mannschaft. Die „Socceroos“ wurden in die asiatischen Qualifikationsspiele versetzt, nachdem sie jahrelang in Ozeanien dominiert hatten. Sie waren Dritter in Gruppe B mit 15 Punkten hinter Saudi-Arabien (erster mit 23 Punkten) und Japan (zweiter mit 22 Punkten), daher werden sie die Phase vor dem Repechage spielen. Tatsächlich sollte das Spiel, das sie heute Nachmittag gegen Saudi-Arabien gespielt haben und das mit einem 1:0 -Sieg zu ihren Gunsten endete, nur den Zeitplan vervollständigen, da die Araber bereits ihren Pass gesichert hatten, obwohl sie dies wie auf der ersten Position taten.

Das australische Team war Perus Rivale in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft Russland 2018. |

Die Emiratis ihrerseits gewannen heute Morgen, indem sie Südkorea mit 1:0 mit dem Solo-Tor von Hareb Abdullah (54′) besiegten und damit ihre Qualifikation für die nächste Etappe sicherten, indem sie 12 Punkte in Gruppe A hinzufügten. Auf diese Weise werden sie sich den Australiern stellen, um den endgültigen Vertreter Asiens zu definieren.

Und obwohl der Irak auch in diesem Kampf um den dritten Platz war, banden sie leider aus Gründen ihrer Interessen 1:1 mit Syrien, sammelten 6 Punkte und stiegen mit 9 Punkten auf den vierten Platz ab. Darüber hinaus verlor die libanesische Nationalmannschaft, die andere umstrittene Mannschaft, an diesem Dienstag, den 29., gegen den Iran und hatte somit keine Chance, sich zu qualifizieren.

Vereinigte Arabische Emirate feiern ein Tor. | Foto: Agenturen

Nun stellt sich die große Frage: Wann spielen Australien und die Vereinigten Arabischen Emirate? Hier erzählen wir dir davon. Das Einzelspiel zwischen den beiden Teams findet am Dienstag, den 07. Juni statt. Und der Gewinner muss eine Woche später mit dem „White-Roja“ spielen. Genau zwischen dem 13. und 14. Juni finden die Spiele sowohl in der Wiederholung zwischen den Vertretern von CONMEBOL und der AFC als auch von CONCACAF mit der OFC statt. Es werden einzigartige Duelle ohne Hin- und Rückfahrt und auf einem neutralen Platz sein, obwohl die genauen Tage und Zeiten noch definiert werden müssen.

Ursprünglich wurde angenommen, dass diese Treffen in Doha, Katar, als „Mittelweg“ zwischen Auswahlen aus verschiedenen Kontinenten stattfinden würden. Dies würde jedoch bewertet werden, da zu dieser Zeit die Hitze intensiv ist und leise 40 Grad erreicht. Genau dieser Faktor war der Grund, warum die Weltmeisterschaft im Gegensatz zu anderen Ausgaben im November dieses Jahres stattfinden wird. Es ist jedoch möglich, dass die Wiederholung hin und her oder auch in einem einzigen Spiel in Europa erfolgen kann. Alles würde in den kommenden Wochen oder Monaten definiert werden.

Dies wäre das zweite Mal, dass die „White-Roja“ eine Wiederholung in Folge spielen wird, nachdem sie es in der letzten Ausgabe vor der Weltmeisterschaft 2018 in Russland erreicht hat.