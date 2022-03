Peru zum Hoffen: Fans in Iquitos fuhren mit Motorrädern, um den Sieg des Bicolor gegen Paraguay zu feiern

Peru schaffte es, Paraguay mit 2:0 zu schlagen, um sich für die Wiederholung einer Quote bei der Weltmeisterschaft zu qualifizieren wird dieses Jahr in Katar stattfinden. Die peruanischen Fans verpassten die Aufregung des Triumphes nicht und gingen auf die Straßen des Landes, um diesen Tag der Freude für die Nationalmannschaft und ihre Fans auf ihre eigene Weise zu feiern. In Iquitos ging eine Gruppe von Fans auf ein Motorrad — auch Motorradauto genannt —, um sich der Party für den peruanischen Sieg anzuschließen.

Mit einer peruanischen Flagge auf einer Schulter gingen sie in Gruppen und Koordinaten durch den Hauptplatz von Iquitos, die die Aufmerksamkeit der Passanten erregten. Mit einem lauten Horn, um seine Freude über den Triumph des Weiß-Rotes zu zeigen, der es geschafft hat, das Spiel in der ersten Halbzeit mit Toren von zu sichern Gianluca Lapadula und Yoshimar Yotún sowie eine magische Leistung des Mittelfeldspielers Christian Cueva, der ein Kunstwerk schuf, um „Bambino“ beim ersten Tor zu unterstützen.

Die von Canal N veröffentlichten Bilder zeigen den Moment, in dem Autos durch die Gegend fahren, und zeigen eine Sequenz mit eingeschalteten Lichtern, um derselben Route zu folgen. Dies scheint geplant zu sein, falls Peru einen Sieg gegen die Guaraní erzielen sollte.

Mit Flaggen und Hupen nahmen mehr Motorradtaxis und Motorräder an der Tour teil, um die Party fortzusetzen, die sicherlich bis zum nächsten Tag dauern wird. Obwohl es einige Sekunden dauerte, ist es dadurch gekennzeichnet, dass der peruanische Fußball in einem Land, das von ständigen Krisen überflutet ist, ein Synonym für Freude und Einheit sein kann.

Die Feierlichkeiten werden in verschiedenen Teilen des Landes fortgesetzt, in einer Nacht, die uns an das erinnert, was 2017 passiert ist, als Peru auch den Hoffnungslauf sicherte. Auch hier müssen sie die letzte Patrone verbrennen, um zum zweiten Mal in Folge bei der Weltmeisterschaft zu sein.

Peru eröffnete das Tor nach 5 Minuten. Christian Cueva erhielt den Ball etwa 35 Meter vom „Guaraní“ -Tor entfernt und testete seine gesamte Qualität mit brillanter Unterstützung für den „Bambino“. Was als nächstes kam, begeisterte alle Peruaner.

Gianluca Lapadula gewann den Rücken des letzten Mannes der paraguayischen Nationalmannschaft, profilierte sich mit einigen Schwierigkeiten für sein Recht und legte einen subtile Berührung des Balls, um den gegnerischen Bogen zu schlagen. Der Ball kam mit einigen Millisekunden Unsicherheit.

Der „Bicolor“ erhöhte seinen Vorteil auf 42′ der ersten Hälfte. Der Besuch wurde nicht eindeutig abgelehnt, 'Aladino' machte ein Theaterstück und wurde für Edison Flores freigelassen, der den Kopf hob und ein großartiges Zentrum für die rechte Seite des Feldes errichtete.

Auf dieser Seite trat Yoshimar Yotún auf, der ein gewaltiges Manöver unternahm, um das paraguayische Tor zu gewinnen. Der Torhüter berührte sogar den Ball, aber er konnte den Ball nicht davon abhalten, die Torlinie zu überqueren. Ebenso gewaltig so sehr.

