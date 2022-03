Peru zum Hoffen: Fans feierten den peruanischen Triumph im Regen und sind mit Minsa-Markise bedeckt

Ein historischer Triumph wurde im Koloss von José Díaz erlebt, wo die Weißen und Roten Paraguay mit 2:0 besiegelten und ihren Pass besiegelten die Hoffnungsnahme durch eine Quote nach Katar 2022. An der Küste, den Bergen und im Dschungel des Landes wurden Feierlichkeiten zum peruanischen Triumph gefeiert, der es uns ermöglicht, von der Weltmeisterschaft zu träumen. Eine Gruppe peruanischer Fans war in einem viralen TikTok-Video keine Ausnahme.

Benutzer @ leonartuber hat ein Video auf sein persönliches Konto hochgeladen, in dem Fans nach dem Sieg gegen die Guaraníes von einem Platz aus die peruanische Nationalmannschaft anfeuern sehen. Der Vorfall ereignete sich im Landesinneren, wo sich die Fans keinen starken Regen vorstellen konnten, der den ganzen Ort nass machte. Dies war jedoch kein Hindernis für sie, die Gruppenfeier fortzusetzen.

In der Nähe des Gebiets befand sich jedoch eine Markise, die vom Gesundheitsministerium (Minsa) zur Impfung gegen COVID-19 aufgestellt wurde. Aufgrund des Zeitplans, seit das Schlüsselspiel für 'Bicolor ausgetragen wurde, waren keine Bürger anwesend, die sich gegen das Virus impfen ließen. Daher schützten sich die Fans mit der Markise vor dem Regen und setzten die Feierlichkeiten für den besonderen Moment vor den Augen weiterer Passanten fort.

Die Fans gingen zusammen und synchronisierten sich und schafften es, den mit der Markise bedeckten Platz zu verlassen. Sie nahmen die Markise mit, um auf dem Platz herumlaufen zu können, ohne vom Wetter nass zu sein. Dieses Detail erregte die Aufmerksamkeit von Tausenden in sozialen Netzwerken. Das Video hat mehr als 1 Million Aufrufe, mehr als 160.000 Aufrufe und mehr als viertausend Kommentare.

Unter ihnen gibt es einige auffällige, die auf die Überraschung zurückzuführen sind, die die Benutzer erlebten, als sie die Feier für einen peruanischen Triumph sahen, den die Natur nicht verhindern kann. „Es erinnert mich an diejenigen aus Toy Story, wenn sie auf die Straße gehen“, „das Gesundheitsnetzwerkzelt“, „der Regenschirm der Gemeinde“, „wir dominieren die Welt nicht, weil wir nicht wollen“, „morgen wird das Gesundheitsnetzwerk nach ihrem Zelt suchen“ , sind einige der Kommentare im Virus TikTok Video.

Peru eröffnete das Tor nach 5 Minuten. Christian Cueva erhielt den Ball etwa 35 Meter vom „Guaraní“ -Tor entfernt und testete seine gesamte Qualität mit brillanter Unterstützung für den „Bambino“. Was als nächstes kam, begeisterte alle Peruaner.

Gianluca Lapadula gewann den Rücken des letzten Mannes der paraguayischen Nationalmannschaft, profilierte sich mit einigen Schwierigkeiten für sein Recht und legte einen subtile Berührung des Balls, um den gegnerischen Bogen zu schlagen. Der Ball kam mit einigen Millisekunden Unsicherheit.

Der „Bicolor“ erhöhte seinen Vorteil auf 42′ der ersten Hälfte. Der Besuch wurde nicht eindeutig abgelehnt, 'Aladino' machte ein Theaterstück und wurde für Edison Flores freigelassen, der den Kopf hob und ein großartiges Zentrum für die rechte Seite des Feldes errichtete.

Auf dieser Seite trat Yoshimar Yotún auf, der ein gewaltiges Manöver unternahm, um das paraguayische Tor zu gewinnen. Der Torhüter berührte sogar den Ball, aber er konnte den Ball nicht davon abhalten, die Torlinie zu überqueren. Ebenso gewaltig so sehr.

