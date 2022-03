Peru gegen Paraguay: Die peruanische Luftwaffe flog über das Nationalstadion und malte den Himmel rot und weiß

Die peruanische Luftwaffe trug auch Rot und Weiß, um die Auswahl vom Himmel zu fördern. Die „Bicolor“ Acrobatic Squadron, bestehend aus erfahrenen Kampfpiloten, zögerte nicht, das Team unter der Leitung von zu motivieren Ricardo Gareca.

Auf ihrer Twitter-Seite haben sie ein Bild geteilt, auf dem Sie sehen können, wie dieses Unternehmen den Himmel rot und weiß gefärbt hat.

Dies teilten die Fans des Nationalstadions und des Die Zuschauer zögerten nicht, dieses Himmelsschauspiel zu veröffentlichen.

Es ist erwähnenswert, dass dieses Geschwader aus vier ZLIN Z-242L-Trainingsflugzeugen besteht, die Bicolor genannt werden, weil alle Peruaner Blut vergossen haben, um nationale Unabhängigkeit und Souveränität zu etablieren.

Die Flugzeuge zeichnen sich durch ihre große Kunstflugkapazität aus und werden bei der Ausbildung von Hochleistungsmanövern für Kampfpiloten eingesetzt.

6 BEZIRKE, DIE SIE SEHEN KÖNNEN PERU VS. PARAGUAY AUF GROSSLEINWAND

VILLA EL SALVADOR

Die Gemeinde Villa El Salvador informierte ihre gesamte Gemeinde, dass sie das Spiel ab 15.00 Uhr auch auf der großen Leinwand in der Cesar Vallejo Mall übertragen werden.

„Die verbesserte und verschönerte César Vallejo Mall , werden alle Fans der „Messenger City of Peace“ beherbergen, um unsere peruanische Nationalmannschaft vor ihrer Begegnung mit Paraguay zu ermutigen „, heißt es in der Publikation.

SAN BORJA

Der Bezirk San Borja gab über seine sozialen Netzwerke bekannt, dass der Parque de la Familia das Spiel auch auf der großen Leinwand verfolgen kann. Sie wiesen darauf hin, dass der Konsum alkoholischer Getränke verboten ist.

„Kommen Sie mit Ihrem Hemd, um Weiß und Rot in diesem entscheidenden Duell um unsere WM-Teilnahme in Katar 2022 zu fördern. Wir warten darauf, dass Sie die Spannung des Fußballs gemeinsam auf der großen Leinwand erleben „, heißt es in der Publikation.

STONE BRÜCKE

Die Gemeinde Puente Piedra schloss sich ebenfalls der Partei an und kündigte an, dass ihre Veranstaltung ab 17:00 Uhr auf der Plaza Mayor stattfinden wird.

„Die weiß-rote Frau spielt ihr Leben vor der Guaraní-Gruppe und in Puente Piedra leben wir es auf einer riesigen Leinwand. Wir warten morgen ab 17:00 Uhr auf Sie, um dieses beeindruckende Treffen zu genießen „, heißt es in dem Beitrag auf seinem Facebook-Account.

DER AUGUSTINER

Die Gemeinde El Agustino gab bekannt, dass ihre Veranstaltung um 15.00 Uhr auf dem Hauptplatz des Bezirks beginnt. Hier können die Fans nicht nur das Spiel verfolgen, sondern auch an Spielen, Wettbewerben und Preisen teilnehmen.

„Die Augustiner werden auf der Plaza Mayor sein, um unser Team bei ihrem entscheidenden Treffen zu ermutigen, sich für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu qualifizieren. Komm mit der ganzen Familie, DEINE ANWESENHEIT IST WICHTIG!“ , sagten sie auf ihrem offiziellen Facebook-Account.

FENSTER

Die Gemeinde Ventanilla lud Fans ein, ab 16:00 Uhr Peru gegen Paraguay auf der Plaza de Armas in Ciudad Satelite zu genießen.

„LASS UNS ZUR HOFFNUNGSJAGD GEHEN! Der große Tag kam. Unser Team braucht die Unterstützung aller. Lassen Sie uns daher die Whiquiroja an diesem Dienstag, dem 29. März, ab 4 Uhr nachmittags auf der Plaza de Armas von Ciudad Satelite ermutigen „, heißt es in der Publikation.

NAHE LIMA

Die Gemeinde Lima (MML) gab bekannt, dass sie das Spiel auf dem Magic Water Circuit live auf drei großen Bildschirmen übertragen werden.

