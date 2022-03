Peru gegen Paraguay: Der Kopfball von Gianluca Lapadula hat in einem Duell um die Qualifikation 2022 in Katar die Latte gebrochen

Peru gegen Paraguay: Gianluca Lapadula hat im Spiel fast ein führendes Tor erzielt, das für den 18. und letzten Termin der Qualifikation für Katar 2022 gültig war das wurde im Stadion National von Lima gespielt.

Nach 83 Minuten Spielzeit erhielt Christian Cueva kostenlos und unmarkiert für den rechten Flügelspieler des Angriffs der peruanischen Nationalmannschaft. 'Aladino' kontrollierte und startete ein Zentrum in der Nähe des Randes von Paraguays kleinem Gebiet.

Cuevas Dienst erreichte den Kopf des Angreifers Gianluca Lapadula, der nach der katzenartigen Intervention des Guarani-Torhüters Antony Silva den Ball an der Querlatte verband und zum Absturz brachte. In der ersten Hälfte schickte der „Bambino“ auch seinen Schuss an die Stange. Nach 5 Minuten eröffnete der italienisch-peruanische Spieler den Spielstand zugunsten des Bicolor (5").





Der peruanische Trainer Ricardo Gareca stellte sich mit Pedro Gallese, Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Alexander Callens, Miguel Trauco, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, Renato Tapia, Edison Flores, Sergio Peña und Gianluca Lapadula zusammen.

Paraguays Trainer Guillermo Barros Schelotto wählte diese Besetzung: Antony Silva, Fabian Balbuena, Junior Alonso, Omar Alderete, Robert Rojas, Richard Ortiz, Oscar Romero, Andrés Cubas, Richard Sanchez, Julio Enciso und Sebastián Ferreira.

Die peruanische Nationalmannschaft kommt nach drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage in den letzten fünf Spielen des Bicolor ins Spiel gegen Paraguay, wodurch sie den letzten Termin der Qualifikationsrunde der Qualifikationsrunde der Playoffs mit den Optionen erreichen konnten intakt, um sich für die Playoff-Zone zu qualifizieren.

Peru hatte drei Siege in Folge gegen Bolivien in Lima (3:0), Venezuela als Besucher (1-2) und Kolumbien in Barranquilla (1:0). Er gleicht sich dann zu Hause mit Ecuador aus und erlitt am vergangenen Donnerstag, dem 24. März, im Centenario-Stadion einen Verlust gegen Uruguay mit der Kontroverse um das verpasste Tor am Ende des Spiels.

Der fünfte Platz in der Gesamtwertung qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft Repechage. Genau genommen belegt die peruanische Nationalmannschaft diesen Platz mit 21 Punkten, während Kolumbien und Chile vom sechsten und siebten Platz in der Gesamtwertung mit Optionen verfolgen, die es zu überwinden gilt, wenn der Bicolor nicht gewinnt.

Der Vertreter der Südamerikanischen Konföderation (Conmebol) steht im Juni nächsten Jahres vor dem Qualifikationsspiel der Asiatischen Konföderation (AFC) im WM-Wiederholungsspiel. Derzeit werden die Vereinigten Arabischen Emirate und Australien in Phase 4 der asiatischen Qualifikationsspiele in der kontinentalen Quote für die Wiederholung festlegen.

SPIELE DES LETZTEN PLAYOFF-DATUMS

Peru gegen Paraguay (Lima-Nationalstadion)

Ecuador gegen Argentinien (Monumentales Stadion von Guayaquil)

Bolivien gegen Brasilien (Hernando Siles Stadium in La Paz)

Chile gegen Uruguay (Stadion San Carlos de Apoquindo in Santiago)

Venezuela gegen Kolumbien (Cachamay-Stadion in Puerto Ordaz)

LESEN SIE WEITER

Peru vs. Paraguay: Maju Mantilla, Rosángela Espinoza, Gino Pesaressi und die berühmtesten Peruaner geben ihre Punktzahl ab