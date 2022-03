Peru gegen Paraguay: Andrés Wiese, María Pia Copello, Carlos Vilchez und weitere Prominente, die den peruanischen Triumph feierten

Am 29. März fand das Spiel zwischen Peru und Paraguay statt, was zu einem glorreichen 2:0 führte. Auf diese Weise fahren wir immer noch in den Qualifikationsspielen für Katar 2022 und hoffen, an der Weltmeisterschaft teilnehmen zu können.

Angesichts dessen warteten die Feierlichkeiten der Künstler nicht und drückten all ihre Emotionen in sozialen Netzwerken aus. Dies ist der Fall bei Andrés Wiese, Maria Pia Copello, Carlos Vilchez und viele mehr, die sich in jedem Spiel immer wieder ermutigen, die peruanische Nationalmannschaft zu ermutigen.

TULA RODRIGUEZ

Die Gastgeberin von En Boca de Todos nutzte die Geschichten auf ihrem offiziellen Instagram-Account, um ihre Freude über Perus Triumph auszudrücken. Die Schauspielerin zeigte, dass sie das Spiel mit ihren Verwandten lebte und sie feierten jedes Tor der peruanischen Mannschaft.

„Gesicht nach oben...“ schrieb die Fernsehmoderatorin in ihrem sozialen Netzwerk neben der peruanischen Flagge, begleitet von einem Foto ihrer Familie, die die „Blanquiroja“ -T-Shirts trug.

Foto: Instagram

JESUS ALZAMORA

Der Fahrer teilte seinen Instagram-Followern mit, dass er im Estadio Nacional war und das Spiel live genoss, und zögerte nicht zu springen und zu schreien, als die 90-Minuten des Spiels, die das peruanische Team als Sieger bescherten, vorbei waren.

Er hat auch ein Foto in seinem Profil mit seiner Frau María Paz gepostet. „Lass uns gehen Peru Cara...! Wir gehen zum Hoffnungslauf! Arriba Peru „, schrieb er als Beschreibung des Fotos mit dem Hintergrund dieses Stadions.

MARIA PIA COPELLO

Die Moderatorin von Esto es Guerra ist eine der Figuren in der Show, die nicht zögert, in jedem Spiel ihre Liebe zum „weiß-roten“ Hemd zu zeigen, da sie ihrem Stil treu ihre berühmten Tik Toks und Inhalte in ihre Instagram-Geschichten hochlädt.

Mit einem Bild, in dem das Wort ¡AMOS gewinnt! und PERU schloss sich die Cheerleaderin auch der langen Liste von Prominenten an, die den Triumph der peruanischen Nationalmannschaft gegen Paraguay feierten.

CARLOS VILCHEZ

Der peruanische Komiker veröffentlichte ein kurzes Video, in dem er feierte, dass Peru der Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2022 näher rückt. „Ich zahle für alles. Wir gehen zum Hoffnungslauf. Danke Leute „, schrieb er als Beschreibung zu seinem Video zusammen mit Emojis mit lächelndem Gesicht.

ALESSANDRA FULLER

Die Schauspielerin veröffentlichte ein Video auf ihrem offiziellen Instagram-Account und teilte ihren Followern mit, dass sie im Estadio Nacional war und die peruanische Nationalmannschaft ermutigte. Die Influencerin verwendete einen Teil der Nationalhymne als Beschreibung für ihren Beitrag, in dem Sie sehen können, wie die Fußballer und Fans den Triumph feiern.

„Ich werde dir mein Leben geben und wenn ich sterbe, werde ich mich auf Erden vereinen, mit dir Peru“, heißt es.

ETHEL POZO UND BRUNELLA HORNA

Die Moderatoren von América Hoy nutzten die Geschichten auf ihren Instagram-Accounts, um Perus Triumph zu feiern. Während Ethel Pozo ein Fragment ihrer Vorhersage des Endergebnisses des Spiels veröffentlichte, in dem sie die peruanische Nationalmannschaft gewann, teilte Brunella Horna ein Foto mit ihrem Partner Richard Acuña und schrieb „Wir gewinnen!“.

ANDRÉS WIESE

Trotz der Tatsache, dass der peruanische Schauspieler in Thailand Urlaub macht, hinderte ihn das Spiel Peru gegen Paraguay nicht daran, das Spiel Peru gegen Paraguay zu verfolgen und den peruanischen Sieg zu feiern. „Lass uns zum Hoffnungslauf gehen!“ , schrieb der erinnerte „Nicolas de las Casas“ über das Bild von Fußballern, die sich umarmen.

SLAWISCHES JIDDA UND GINO PESARESSI

Yiddá Eslava veröffentlichte verschiedene Instagram-Geschichten, in denen Perus 2:0 gegen Paraguay gefeiert wurde. Gino Pesaressi seinerseits tat dasselbe und teilte auch einige Bilder des Spiels mit und schrieb „Vamos Peru“.

ANDRES VICLEZ

Ein weiterer Schauspieler, der sich vor Perus Triumph aussprach, war Andrés Vilchez, der mit Großbuchstaben hervorhob, dass Peru nur noch ein Spiel für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar übrig habe. „Ein Spiel von der Weltmeisterschaft entfernt. Lass uns Auto gehen...“ , schrieb über das Foto des Nationalstadions.

