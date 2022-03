Ostern 2022: Was sind die Urlaubstage für Mexikaner

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 06MARZO2020.- Playa Balandra fue elegida como un destino que va a dar de hablar en el 2020 según el portal de viajes TripAdvisor, mismo que reconoce su belleza, la define como una playa de oleaje tranquilo y paisaje con formaciones rocosas, con poca profundidad del mar, además de aguas cristalinas, y alejada de la zona hotelera. La playa considerada como una de las más bonitas de México cuenta como elemento principal con una piedra conocida como “el hongo”, la cual se ha convertido un icono de la ciudad. La llegada de turistas durante los últimos años se ha incrementado 600 por ciento, por lo que ahora las autoridades alistan un plan de ordenamiento por tratarse de un sitio de Protección de Flora y Fauna, de acuerdo a un decreto federal emitido en noviembre del 2012. FOTO: OMAR MARTÍNEZ/ CUARTOSCURO.COM

Sind Donnerstag und Karfreitag obligatorische Ruhetage? Dies ist eine der Fragen, die sich Menschen oft in der Karwoche stellen, einer religiösen Zeit, die einige Gläubige in Mexiko berücksichtigen.

Für Studierende werden Ferien von mehr als 9 Tagen gewährt, für Arbeitnehmer im Land ist dies jedoch nicht der Fall. Als nächstes erklären wir, wann die Ruhetage für Arbeitnehmer und Studenten gelten.

Zunächst ist zu beachten, dass Feiertage als offizielle Pausen im Land festgelegt werden, dh sowohl Arbeitnehmer als auch Studenten müssen ihre Aktivitäten zum angegebenen Datum einstellen.

Während der Karwoche finden in Mexiko religiöse Aktivitäten statt. EFE/José Mendez

Feiertage gelten zwar nicht als obligatorisch; In einigen Einrichtungen gewähren sie sie jedoch ihren Arbeitern anlässlich einer besonderen Feier wie Donnerstag und Karfreitag oder dem Tag der Toten.

Wann ist der Feiertag?

Die Studierenden können diese Urlaubszeit von Montag, 11. April bis Freitag 22 desselben Monats nehmen. Auf diese Weise kehren Lehrer und Schüler bis Montag, den 25. April, in ihre Klassen zurück, so das Ministerium für öffentliche Bildung (SEP).

Was sind die heiligen Tage?

*Donnerstag, 14. April 2022

*Freitag, 15. April.

In diesem Sinne gelten die oben genannten Karwochentage nicht als obligatorisch, sondern sind Urlaubstermine und werden nur in Unternehmen gewährt, die dies für ihre Arbeitnehmer festlegen.

Manche Leute haben Spaß an den Stränden von Cancun. (Fotos: Reuters)

Gemäß dem Bundesarbeitsgesetz können alle Mitarbeiter einige offizielle Ruhezeiten, dh Feiertage, genießen.

Was sind die Feiertage?

-1. Januar (Neujahr).

-Der erste Montag im Februar (Tag der mexikanischen Verfassung).

-Der dritte Montag im März (Zur Geburt von Benito Juárez).

-1. Mai (Tag der Arbeit).

-16 September (Mexikos Unabhängigkeitstag).

-Der dritte Montag im November (Gedenken an die mexikanische Revolution).

- Am 1. Dezember alle sechs Jahre, wenn dies der Übertragung der föderalen Exekutivgewalt entspricht.

-25. Dezember (Weihnachtsfeier).

Was ist die Osterzeit 2022?

Wir müssen uns daran erinnern, dass die Karwoche dieses Jahr von Sonntag, den 10. April bis Samstag, den 16. April desselben Monats dauert. Für die katholische Bevölkerung erinnert die Karwoche an die Passion, den Tod und die Auferstehung Christi, weshalb einige Menschen an Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Thema teilnehmen und der Unterricht ausgesetzt wird.

Die Karwoche ist Teil der Fastenzeit. Dies ist eine Zeit, in der mehrere Personen Gottesdienste ausüben. Den Daten zufolge beginnt es am Palmsonntag und endet am Sonntag der Auferstehung.

Während dieser Zeit nutzen Dutzende von Menschen die Gelegenheit, in den Urlaub zu fahren oder mindestens ein Wochenende in einem anderen Bundesstaat oder Feriengebiet zu verbringen.

Die Bürger entscheiden sich dafür, Strandbereiche oder Dörfer zu besuchen. Dies sind touristische Ziele entweder in natürlichen Regionen, ideal für Ferien oder Orte mit unglaublichen Strände zum Schwimmen, Surfen, Schnorcheln sowie zur Interaktion mit Delfinen.

