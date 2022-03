Monique Pardo bestreitet Andrés Hurtado über eine Spende von zweitausend Dollar: „Ich habe keine Sonne bekommen“

Monique Pardo brach ihr Schweigen und sprach sich über die jüngste Kontroverse aus, die durch die Spende der 2000 Dollar verursacht wurde, die Fahrer Andrés Hurtado behauptete habe für die Veranstaltung gegeben, dass er den Sänger organisiert, der sich in einem schlechten Gesundheitszustand befindet und an dem verschiedene peruanische Künstler teilnehmen werden.

Erinnern Sie sich daran, dass der Fernsehmoderator am vergangenen Samstag, dem 26. März, während seiner Sendung Sabado mit Andrés gezählt hat, dass er zweitausend Dollar gegeben hat Manolo Rojas, der Organisator der Pro-Salud-Show des Performers von 'Caramelo' ist.

Der komödiantische Schauspieler gab jedoch bekannt, dass er nur den Anfang dieses Geldes erhalten habe, und bat den Fernsehmoderator, den Betrag zu vervollständigen, da sich der Tag der Veranstaltung nähert. Jetzt wird sie von Monique Pardo begleitet, aber im Gegenteil, sie sagt, dass sie keine Sonne bekommen oder Geld gesehen hat.

„Das einzige, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ich sehr aufgeregt bin und klarstelle, dass Herr Andrés Hurtado mir keine einzige Sonne gegeben hat (...) Ich dachte, es wäre ein Witz und fragte öffentlich Manolo Rojos, wer der Organisator ist (...) Ich war erstaunt „, sagte sie in einem Interview mit seiner Zeitung Correo.

Sie zögerte auch nicht, ihre Bewunderung für den Vater von Josetty und Génessis Hurtado hervorzuheben, bat aber darum, dass sie es ihr direkt geben, wenn etwas gespendet werden soll. Er wies sogar darauf hin, dass er Manolo Rojas wegen des Geldes konsultiert hatte, und er sagte ihr, es sei ein Witz.

„Wenn Sie mir etwas geben wollen, Herr Andrés Hurtado, den ich bewundere (...), um es mir zu geben. Herr Manolo Rojas sagte mir, es sei ein Witz „, sagte er.

„Niemand hat mir eine Sonne gegeben (...) Ich könnte es benutzen, wenn sie mir helfen, ich bezahle für meine Heilung (...), wenn sie mir helfen wollen, dass sie mir persönlich helfen, mir wurde gesagt, dass es ein Witz ist, es wäre gut, wenn ich antworten würde, weil er mir mit einem Kardiologen geholfen hat „, fügte er hinzu.

Denken wir daran, dass Monique Pardo angekündigt hat, dass ihr Unfall in der Show Die Künstlerin des Jahres der Hauptgrund war, warum sie nicht mehr auftauchte. im Fernsehen und was verursachte ihre hohen medizinischen Kosten sowie Beschwerden in Ihrem Körper.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Veranstaltung an diesem Donnerstag, dem 30. März, in Barranco stattfinden wird und unter anderem von Fernando Armas, Melcochita, Betina Oneto, Miguelito Barraza und Ernesto Pimentel sowie anderen Komikern, Sängern und Künstlern besucht wird.

Der nationale Künstler wurde im Notfall in die Klinik eingeliefert. (Foto: Instagram)

MONIQUE PARDO VERSUCHTE SICH DAS LEBEN ZU NEHMEN

Monique Pardo hätte nie gedacht, dass sie nach dem schweren Sturz, den sie während ihrer Teilnahme an The Artist of the Year erlitten hatte, versuchen würde, sich das Leben zu nehmen. Laut seiner Aussage für eine Lokalzeitung geriet er in eine tiefe Depression, als er sah, dass sein Gesundheitszustand stark beeinträchtigt worden war.

„Ich wollte mir gerade das Leben nehmen, als ich die Waffe hatte. Die Verachtung, die Einsamkeit, in der ich mich befand, die Angst, ohne Hilfe zu sterben, all das führte mich in einen Zustand...“ , sagte die Exvedette.

Er sagte auch, dass er, als er die Entscheidung treffen wollte, sein Leben zu beenden, einen Anruf aus Spanien erhalten habe, den Anwalt Jorge Alberti, der ihm rechtliche Unterstützung anbot, um eine Klage gegen Gisela Valcárcel einzureichen.

„Als ich die Waffe in der Hand hatte, klingelte das Telefon und es war Jorge Albertini, ein Diskussionsteilnehmer für Antena 3 aus Spanien. Er sagte mir: „Monique, du bist die Ikone Nummer 1 von Peru, der popkulturellen Ikone Perus. Du kannst deinen Kopf nicht senken, ich werde dir helfen. „Er hat mir einen Pool von Anwälten geschickt und sie sind wahrscheinlich diejenigen, die die Klage einreichen. Dieser Mann hat mir das Leben gerettet „, sagte er.

LESEN SIE WEITER