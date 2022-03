Luisa Fernanda W und Pipe Bueno enthüllten mehrere Geheimnisse ihres mexikanischen Restaurants

Über die Popularität von Rancho MX, dem Restaurant und der Bar der Influencerin Luisa Fernanda W und der Popmusik-Sängerin Pipe Bueno, wird diesmal weiterhin gesprochen, da ein Interview bekannt war, das beide dem mexikanischen Produzenten Badabun gaben.

Die Einrichtung in der Gemeinde Cajicá (nördlich von La Sabana de Bogotá) wurde auf der Aufnahme als eine Einrichtung präsentiert, die viel Platz bietet, wenn man bedenkt, dass es sich um ein Land handelt, und in verschiedenen Umgebungen, in denen die Gäste die mexikanische Küche und die dort stattfindenden künstlerischen Präsentationen genießen.

Große Grünflächen, Gebäude im Kolonialstil, Wasserfontänen und breite Korridore waren weitere Merkmale der Bilder des Projekts, das vor 8 Monaten eingeweiht wurde und zu einem der Favoriten der kolumbianischen Hauptstadt und ihrer Umgebung geworden ist.

Luisa Fernanda W und Pipe Bueno ließen sie wissen, warum sie ihre Ersparnisse in dieses Geschäft investiert haben und nicht in andere, die sie bereits kannten, wie soziale Medien oder Musik.

In ähnlicher Weise war der Dolmetscher von „Cupid gescheitert“ und „Sie wären vorher gegangen“ stolz, weil die Idee, die in Begleitung eines dritten Partners aufkam, inmitten der wirtschaftlichen Wiederbelebung mehr als 400 direkte Arbeitsplätze geschaffen hat.

In Bezug auf die Herausforderungen, mit denen sie bei der Wette auf das Essen „Manito“ des Landes konfrontiert waren, warnte Pipe Bueno, dass die größte Herausforderung Tortillas für Tacos seien, da er warnt, dass „ein guter Mexikaner das gute Omelett kilometerweit erkennt“. Aus diesem Grund wurden in Mexiko geborene Köche engagiert.

Der Caleño gab auch bekannt, dass Maluma, ein Freund von ihm und Pate seines Sohnes Máximo, ihm versprach, dass er nach Erfüllung seiner beruflichen Verpflichtungen außerhalb des Landes zu Rancho MX zurückkehren und alles genießen wird, was sie zu bieten haben.

In einem anderen Teil des Gesprächs sagte Luisa Fernanda W, dass Maluma sehr „echt“ sei und sich normalerweise über die Leistungen ihrer Freunde freue. Deshalb bestätigt sie, dass sie ihn bald dort haben werden.

„Er kommt, aber seit die US-Tournee ihn geführt hat und er gearbeitet hat, aber ich weiß nicht, ob Sie es wissen, er ist ein Fan regionaler mexikanischer Musik, er hat gerne einen guten Tequila und wartet auf seinen Besuch hier“, fügte Pipe Bueno hinzu.

Darüber hinaus erwähnte die Influencerin aus Antioquia, dass ihre Liebe zu Mexiko unter anderem sehr groß ist, weil sie und ihr Partner in diesem Land von ihrer Schwangerschaft erfahren haben.

Das vollständige Interview finden Sie hier:

