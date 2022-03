Leopoldo López lehnte „einen Öltausch“ für die Freiheit in Venezuela ab

El opositor venezolano Leopoldo López. EFE/Alberto Valdés

Der venezolanische Gegner Leopoldo López forderte am Mittwoch auf, dass eine Annäherung zwischen den Regierungen Venezuelas und der Vereinigten Staaten kein „Tauschhandel, ein Austausch von Öl gegen die Freiheit“ sein sollte.

López warnte davor, dass es ohne freie Wahlen „keine Annäherung“ an Fragen von Journalisten geben sollte, bevor es eine Konferenz in der spanischen Stadt Salamanca gab.

Der Oppositionsführer betonte, dass die Position der USA darin bestehe, „eine Einigung zu erzielen, solange es einen sehr klaren Weg zu freien Wahlen in Venezuela gibt“.

Seit Anfang dieses Monats traf sich eine US-Delegation mit dem Diktator Venezuelas, Nicolás Maduro, in Caracas, gab es Spekulationen über eine Annäherung zwischen den beiden Regierungen, obwohl die Amerikaner betont haben, dass dies keine Änderung der Beziehungen bedeutet oder dass sie venezolanisches Öl kaufen werden vorerst angesichts der Energiekrise nach der Invasion Russlands in die Ukraine.

Eine PDVSA-Ölanlage in Lagunillas, Venezuela (Reuters/Isaac Urrutia/Archiv)

„Wir können keinen Tausch tätigen, einen Austausch von Öl gegen Freiheit. Es ist unethisch, für Venezolaner in Betracht zu ziehen, dass Freiheit für Öl geopfert werden sollte, das derzeit von der Diktatur kontrolliert, missbraucht und gestohlen wird, sowie Mineralien „, fügte er hinzu.

„Sieben Millionen Venezolaner wurden aus unserem Land vertrieben, die größte Migrationskrise der Welt, die tiefer ist als die der Ukraine (...). Es lag nicht an dem Ergebnis eines Krieges oder einer Naturkatastrophe, sondern an einer Tragödie von Ideen, Politik, wegen der Auferlegung eines autoritären, korrupten Modells „, prangerte er an.

López sprach auch über die Aufgabe von mindestens 140 Militanten aus seiner Partei Popular Will im letzten Monat, nachdem er vor internen „schlechten Praktiken“ gewarnt hatte.

In diesem Zusammenhang sagte er, Maduro sei „billiger, einen Feind zu kaufen, als ihn einzusperren“, während seine Partei „dabei ist, ihre Behörden zu legitimieren“, da viele der vor einigen Jahren gewählten Personen „ins Exil gehen mussten oder inhaftiert sind oder sich in sehr schwierigen Umständen befinden“.

López ist seit 2020 in Spanien im Exil, einem Land, in das das venezolanische Regime seine Auslieferung fordert, damit er den Rest der fast vierzehn Jahre Gefängnis verbüßen wird, zu denen er 2015 verurteilt wurde, nachdem er wegen Anstiftung zu Gewalt beschuldigt wurde.

(Mit Informationen von EFE)

LESEN SIE WEITER: