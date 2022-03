Lateinamerika gegen Asien: Wie oft haben die Conmebol-Länder die Wiederholungsspiele gewonnen

Der Asian Football Confederation und der South American Football Confederation werden sich in einem WM-Playoff erneut gegenüberstehen. Diesmal muss die peruanische Nationalmannschaft nach dem Sieg gegen Paraguay auf den Gewinner des Schlüssels zwischen Australien und den Arabischen Emiraten warten. Erleben Sie hier die Zusammenstöße zwischen den südamerikanischen und asiatischen Teams noch einmal.

Das einzige Mal, dass sich die beiden Konföderationen trafen, war auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Uruguay wurde Fünfter und kollidierte mit Jordanien. Die „Celeste“ gewann im Hinspiel und schlug als Besucher mit 5:0 mit Ergebnissen von Maximiliano Pereira, Christian Stuani, Nicolás Lodeiro, Cristian Rodríguez und Edinson Cavani. Im Rückspiel würde er im Centennial ohne Tore ausgeglichen werden.

Abgesehen von dieser Verpflichtung kreuzten sich die Conmebol-Teams häufiger mit Teams des Oceanian Football Confederation. In Russland 2018 beispielsweise erhielt Peru seine Eintrittskarte für die Weltmeisterschaft, nachdem er Neuseeland besiegt hatte. Im Hinspiel gleicht er 0-0 mit den „Kiwis“ aus und schloss seine Qualifikation zu Hause mit einem 2:0 -Sieg mit Toren von Jefferson Farfan und Christian Ramos ab.

In Deutschland 2006 und Korea-Japan 2002 würde Uruguay erneut zum Hoffen gehen und bei beiden Gelegenheiten gegen Australien, das bis zu diesem Zeitpunkt noch zum OFC gehörte, nach der Weltmeisterschaft in den Ländern von „Teutonas“ ging es an die AFC. Von den Hoffnungsspielen konnte er nur in einem Wettkampf weitermachen und in dem anderen geriet er ins Elfmeterschießen.

Hoffnungslauf Deutschland 2006: Uruguay 1 - 0 Australien

Hoffnungslauf Deutschland 2006: Australien 1:0 Uruguay gewann die Einheimischen im Elfmeterschießen mit 4:2.

Korea-Japan Hoffnungslauf 2002: Australien 1 - 0 Uruguay

2002 Korea-Japan Hoffnungslauf: Uruguay 3 - 0 Australien

AUSTRALIEN VS. VAE

Schließlich treffen die Vereinigten Arabischen Emirate in der letzten Runde auf Australien, um herauszufinden, welche Mannschaft die Wiederholung mit dem Conmebol-Team spielen wird. Das Spiel findet am 7. Juni um 05:00 Uhr (peruanische Zeit) in Katar statt und wird in Lateinamerika auf dem STAR Plus-Signal übertragen.

Die Besetzung von Rodolfo Arruabarrena gewann mit dem geringsten Unterschied zu Südkorea, das bereits für die Weltmeisterschaft qualifiziert war, und hatte die Möglichkeit, vor dem Irak, Syrien und dem Libanon um ein Ticket für die Weltmeisterschaft zu kämpfen. Er erzielte 12 Punkte in zehn gespielten Spielen.

PERU IM REPECHAJE

Ricardo Gareca und sein Unternehmen stehen erneut vor einem Playoff wie auf ihrem Weg nach Russland 2018, nachdem sie Paraguay im Nationalstadion mit 2:0 geschlagen haben. Die „Inka“ nutzte schnell ein Tor von Gianluca Lapadula und dann würde das Ziel der Ruhe zu Füßen von Yoshimar Yotún kommen.

Das Wiederholungsspiel zwischen den Teams der verschiedenen Konföderationen ist vom 13. bis 14. Juni dieses Jahres geplant. Das Land, in dem das Spiel gespielt wird, ist wahrscheinlich Katar. Anders als 2017 wird es ein einziges Spiel sein, nicht mehr hin und her.

Wenn es Peru schafft, Australien oder die Arabischen Emirate in der Wiederholung zu besiegen, wird es bei der Weltmeisterschaft in Katar den Conmebol-Teams beitreten. Brasilien, Argentinien, Ecuador und Uruguay sind die Mannschaften, die sich direkt qualifiziert haben.

