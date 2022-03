Keiko Fujimori hoffte, dass die Freilassung seines Vaters bald erfolgen würde, aber der IACHR-Befehl würde seine Freilassung stoppen

Keiko Fujimori sagte über Alberto Fujimoris vorzeitige Entlassung nach seiner Abreise aus dem Gefängnis von Barbadillo aus. Die ehemalige Kandidatin für die Präsidentschaft Perus sagte, sie sei sehr begeistert von der Freilassung des Präsidenten. Diese Erklärungen wurden jedoch kurz vor Bekanntgabe der Position und Erklärung des IACHR abgegeben, was die Träume des Führers von Fuerza Popular eindämmen würde.

„Wir verstehen, dass die Entscheidung des Verfassungsgerichts im Gerichtssaal liegt und dass der Gerichtssaal an das Gericht und dann an das INPE weitergeleitet werden muss. Wir hoffen, dass all diese Verfahren es meinem Vater ermöglichen werden, morgen (Donnerstag) abreisen zu können „, sagte er.

„Er hat mit Sachi gesprochen, er konnte ihn sehen und obwohl es wahr ist, ist er mit dieser Entschließung zufrieden, er ist auch ein wenig besorgt und deshalb koordinieren wir nicht nur den Besuch, um alle medizinischen Untersuchungen zu bestehen, sondern auch dass der Transfer in einem Krankenwagen erfolgen kann“, er sagte.

Auf der anderen Seite sagte er, dass „die rechtlichen Probleme von Anwälten, sowohl Dr. (Cesar) Nakazaki als auch Dr. Elio Riera, gesehen werden. Wir hoffen, dass er in den nächsten Stunden freigelassen werden kann.“

IACHR BITTET DARUM, ALBERTO FUJIMORIS FREILASSUNG ZU STOPPEN

Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte (IACHR) entschied über die Entscheidung des Verfassungsgerichts von Peru, das das Urteil zugunsten von Alberto Fujimori erließ, um aus dem Gefängnis entlassen zu werden.

Vor diesem Hintergrund forderte das internationale Gremium Peru auf, die Entscheidung zur Freilassung des ehemaligen Staatsoberhauptes vorübergehend nicht umzusetzen , bis es den Antrag auf vorläufige Maßnahmen in den kommenden Tagen gelöst hat.

Daher beschloss die Plenarsitzung des Interamerikanischen Gerichtshofs an diesem Mittwoch, eine Entscheidung zu verabschieden, in der der peruanische Staat aufgefordert wurde, „den Opfern der Fälle Barrios Altos und La Cantuta das Recht auf Zugang zur Justiz zu garantieren“.

Es sei darauf hingewiesen, dass der IACHR, als die Entscheidung des Verfassungsgerichts bekannt wurde, seine Ablehnung dieses Urteils zum Ausdruck brachte und seine Position über soziale Medien veröffentlichte.

„Die IACHR äußert tiefe Besorgnis über die Entscheidung des Verfassungsgerichts, die Freilassung von Alberto Fujimori angeordnet hat. Es beeinträchtigt das Recht der Opfer auf Justiz und behindert die Einhaltung der internationalen Verpflichtungen des Interamerikanischen Gerichtshofs in den Fällen Cantuta und Barrios Altos „, sagte er in einem Tweet.

IACHR gegen die Freiheit von Alberto Fujimori.

Die internationale Organisation teilte auch ein Bild mit der Aufschrift: „Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden zu einem Anliegen der internationalen Gemeinschaft, was eine sehr schwere Verletzung der Menschenwürde und eine offensichtliche Ablehnung der in der amerikanischen Menschenrechtskonvention verankerten Grundprinzipien darstellt. Rechte, damit sie nicht ungestraft bleiben dürfen“.

