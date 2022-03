Juan Carlos Osorio lehnte den Vorschlag von América de Cali ab, seinen Vertrag zu beenden

En la imagen un registro del director técnico Juan Carlos Osorio, nuevo entrenador del club colombiano América. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Die Gegenwart des scharlachroten Teams ist nicht die beste und seine Manager würden es klar sehen. Tulio Gómez, der Hauptaktionär des Gemäldes „Escarlata“, gab Einzelheiten darüber, was Juan Carlos Osorio angeboten wurde, und die Antwort, die der Stratege gegeben hätte. Sie wollen das DT nicht fortsetzen und sich zur Aufgabe machen, mit ihm zu sprechen, um eine wirtschaftliche Einigung über die Kündigung seines Vertrags zu erzielen, da er sich weigert, zurückzutreten, und er hätte dies wiederholt gesagt.

Nach der letzten Niederlage der Mannschaft gegen Tolima im Manuel Murillo Toro-Stadion erzielte Amerika den dritten Sturz in Folge in der Liga und war damit einer der unregelmäßigsten Vereine des Turniers. Das Team startete in den ersten Minuten des Spiels am Ende der Anzeigetafel. Auf der linken Seite zu langsam sahen sie, wie die Felder von Anderson Plata, dem unausgeglichensten Spieler des Tolimense-Teams, genutzt wurden. Er brachte den Torschützen in den Bereich, mit dem Michael Rangel in der 8. Minute des Spiels unter Einhaltung des Gesetzes des Ex punkten konnte.

Die roten Teufel hatten keine Reaktion und im Laufe der Minuten waren die von Ibagué dem zweiten Tor viel näher. Das Team unter der Führung von Hernán Torres war bereit, sich an die Spitze der roten Teufel zu setzen und das Spiel zu regeln, aber sie konnten die Fehler des Rivalen nicht ausnutzen und das 1:0 hielt bis zum Ende an. In der zweiten Halbzeit, obwohl Amerika sein Spiel verbesserte, gelang es ihnen nicht, die Auslosung zu erreichen. Dasselbe begann mit dem Team von vinotinto y oro aus früheren Spielen zu passieren. Die Scharlachroten erzeugten im entgegengesetzten Bogen immer mehr Gefahr und hatten die klarste Wahl mit einem Kreuz von Daniel Hernandez's linker Seite. Jorge Segura ging zum hinteren Pfosten und Junior Hernandez zog sie auf die Linie, um sie in die Ecke zu schicken.

Der Trainer von Tolima nahm die notwendigen Änderungen vor, um den Vorteil aufrechtzuerhalten, während der Rivale mehrmals versuchte, näher zu kommen, aber am Ende reichte er nicht aus und verlor die 3 Punkte in Ibagué. So waren sie in der Gesamtwertung:

1. National, 27

2. Millionäre, 26 Punkte (ein Spiel weniger)

3. Tolima, 26 Jahre

4. Medellín, 22

5. Caldas, 21 Jahre alt. Envigado, 20

7. Öl-Allianz, 19

8. Junior, 19 (ein Spiel weniger)

9. Santa Fe, 19 (ein Spiel weniger)

10. Eigenkapital, 18

11. Bucaramanga, 18

12. Cortulua, 16 Jahre

13. Jaguare, 16 Jahre

14. Pereira, 15

15. Amerika, 15

16. Steinadler, 14

17. Patrioten, 12 18. Weide, 11

19. Cali, 11

20. Einheit Magdalena, 9

Laut dem höchsten Aktionär des Caleño-Kaders schlugen sie Osorio vor, die Kosten seiner Austrittsklausel für den Monat Juni zu tragen, die von der Zahlung von etwa 800.000 Dollar auf 200.000 Dollar steigen würde. Das DT lehnte es fast sofort ab. Bisher sind keine weiteren Einzelheiten bekannt. Es bleibt abzuwarten, bis eine offizielle Meinung des Vereins und Osorio selbst vorliegt, der sagt, er wolle nicht mitten in der Saison gehen, ohne zu versuchen, um den Titel zu kämpfen.





