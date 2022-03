James Rodríguez Reaktion auf die Beseitigung Kolumbiens

BARRANQUILLA. 24 de marzo de 2022. La Selección Colombia enfrentó a Bolivia en el estadio Metropolitano, en la fecha 17 de la Eliminatoria a la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022. (Cortesía FCF)

Das Ziel, sich für Katar 2022 zu qualifizieren, wurde trotz des 1:0 -Sieges der kolumbianischen Nationalmannschaft gegen Venezuela in Puerto Ordaz nicht erreicht. Wieder einmal wird die „Tricolor“ von einer Weltmeisterschaft ausgeschlossen, die außerhalb des europäischen oder amerikanischen Kontinents stattfindet.

Trotz einer hohen Gehaltsliste zahlte Kolumbien seine Fehler wegen der mangelnden Eindringlichkeit in früheren Spielen der Qualifikation, die zum Ausscheiden am letzten Tag der Weltmeisterschaft führte, teuer.

Schließlich werden diejenigen, die von Ricardo Gareca angeführt werden, die Wiederholung auf dem Weg nach Katar 2022 gegen den Gewinner der asiatischen Konföderation zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Australien spielen.

Dieser Misserfolg bedeutet, dass der Zyklus mehrerer Spieler aufgrund des Alters nicht mehr ausreicht, um die nächste Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen zu werden.

Derzeit ist die Zukunft von Reinaldo Rueda und einigen Spielern der Nationalmannschaft angesichts des bevorstehenden Weltcup-Prozesses unbekannt.

Nach dem Ende des Spiels war der Al-Rayyan-Spieler aus Katar nach dem Ausscheiden der kolumbianischen Nationalmannschaft enttäuscht.

Zunächst betonte der Journalist von Gol Caracol, dass Kolumbien trotz des Scheiterns eine 26-jährige Serie hinter sich ließ, ohne „Vinotinto“ zu schlagen. James Rodríguez reagierte scharf.

Während Trainer Reinaldo Rueda auch den Ausscheiden aus der Weltmeisterschaft bedauerte und seine Position an der Spitze der kolumbianischen Nationalmannschaft verließ.

Es sei daran erinnert, dass dies das zweite Mal ist, dass die kolumbianische Nationalmannschaft unter dem Kommando von Reinaldo Rueda aus einer Weltmeisterschaft ausgeschieden ist, nachdem Rueda in den Qualifikationsspielen für Deutschland 2006 die Führung nach einem schrecklichen Start in die Playoffs übernahm und auch einen Punkt entfernt war das Playoff.

Die kolumbianische Nationalmannschaft besiegte ihren venezolanischen Kollegen mit einem Ergebnis aus den zwölf Schritten von James Rodríguez in den 45-Minuten, nachdem sie die erste Ladung verpasst hatte, die von Wuilker Farínez gerettet wurde. Der Richter des Spiels beschloss jedoch, die Strafe zu wiederholen, da der Torhüter der Zeit voraus war.

Der Sieg war jedoch unzureichend, da Peru Paraguay in Lima mit 2:0 besiegte und Gianluca Lapadula und Yoshimar Yotún erzielte und damit seine letzte Chance nutzen wird, sich für Katar 2022 zu qualifizieren.

