In den ersten zwei Monaten des Jahres wurden in Venezuela mehr als 40 Frauenmorde gemeldet

Die venezolanische Organisation Utopix berichtete am Dienstag, dass von Anfang Januar bis Ende Februar dieses Jahres mindestens 41 Frauenmorde in der Karibik stattfanden, was durchschnittlich einem Mord an einer Frau alle 35 Stunden entspricht.

„Vom Staat gibt es keinen konkreten Vorschlag, um dieses Problem anzugehen, was nur den großen Mangel zeigt, der in der öffentlichen Politik im Zusammenhang mit der Verhütung, Aufmerksamkeit und Minderung geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen besteht“, sagte die NGO auf ihrer offiziellen Website.

Im Januar wurden 23 Fälle dokumentiert und am 18. Februar, von denen vier im Bundesstaat Miranda, drei in Carabobo, zwei in den Regionen Lara, Bolivar und Caracas und einer in Delta Amacuro, La Guaira, Anzoátegui, Guárico und Táchira registriert wurden.

Die NGO erklärte, dass die meisten Opfer von Frauenmorden zwischen 36 und 40 Jahre alt waren, mit einem Spitzenwert zwischen 31 und 35 Jahren und 46 bis 50 Jahren.

Von den 18 im Februar verzeichneten Frauenmorden waren acht mit Klingenwaffen, vier Fälle von mechanischer Erstickung, zwei mit Schusswaffen, ein Fall von Ertrinken und einem schlagenden Mord. Die Todesursache der beiden verbleibenden Fälle ist jedoch nicht bekannt.

Die Organisation gab an, dass sie von den 18 Fällen in fünf Fällen die Leichen der Opfer auf öffentlichen Straßen zurückließen; in vier Fällen wurden die Opfer gefoltert, in drei Fällen wurden sie als vermisst gemeldet; und in drei anderen Fällen wurden Frauen sexuell missbraucht.

Auf der anderen Seite wies Utopix darauf hin, dass von insgesamt 19 Femiziden vier inhaftiert sind, drei entkommen und drei Selbstmord begangen haben, während von den verbleibenden neun keine Informationen vorliegen.

„Angesichts dieser Realität müssen wir sie sichtbar machen und den Frauen und Mädchen, die durch feminizide Gewalt gestorben sind, eine Stimme geben, indem wir vom venezolanischen Staat angesichts zunehmender Gewalt dringende Maßnahmen fordern und die Straflosigkeit anprangern, die diese Aggressoren häufig schützt“, sagte die Organisation.

Am Dienstag sagte der Diktator von Venezuela, Nicolás Maduro, während des venezolanischen Frauenkongresses 2022, dass eine der Hauptaufgaben von Frauen darin bestehe, „Gestate“ zu machen.

„Ohne Frauen gäbe es einfach keine Gesellschaft, die Frauenfrau der Revolution. Wir wissen, dass Frauen große Aufgaben im Leben haben: die Aufgabe zu gebären, zu gebären; die Aufgabe zu schmieden, zu formen, aufzuziehen; Werte zu schaffen. Alle Frauen haben in ihrer tiefen Unschuld den angeborenen Sinn, die Menschheit zu schützen und zu lieben „, sagte der Präsident, ohne auf die Femizide zu verweisen, die in den letzten Jahren im Land gemeldet wurden.

Laut Utopix stiegen die Frauenmorde im Jahr 2020 alarmierend auf den Mord an einer Frau alle 34 Stunden, verglichen mit 2016, als alle 72 Stunden ein Frauenmord stattfand.

Im Jahr 2021 lag der Durchschnitt bei einem Frauenmord alle 36 Stunden.

Mitte dieses Monats stellte das venezolanische NGO-Komitee der Angehörigen der Opfer von Caracazo (Cofavic) seinen Bericht „Gewalt gegen venezolanische Frauen“ vor, in dem zwischen 2017 und 2021 1.821 gewaltsame Todesfälle von Frauen verzeichnet wurden, von denen 53% Femizide waren.

(Mit Informationen von EFE)

