Gustavo Alfaro hielt nach dem Spiel gegen Argentinien mitten im Feld eine euphorische Rede: „Sie waren Jäger unmöglicher Utopien“

Gustavo Alfaro schrieb in Ecuador Geschichte, indem er sich für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifizierte, die die vierte Teilnahme des Tri an der höchsten Veranstaltung des Sports sein wird (er nahm zuvor an Korea-Japan 2002, Deutschland 2006 und Brasilien 2014 teil). Sein Team, das sein Ticket einen Tag im Voraus besiegelte, gipfelte in den südamerikanischen Qualifikationsspielen mit einem 1-zu-1-Spiel zu Hause gegen Argentinien.

Nachdem das Spiel vorbei war, wurde im Monumental Stadium in Guayaquil eine richtige Party veranstaltet. Der ehemalige technische Direktor von Boca y Huracán war der Hauptprotagonist, da er einer der ersten war, der das Mikrofon nahm und eine feurige Rede vor den 60.000 Menschen skizzierte, die auftauchten.

„Niemand hat an Ecuador geglaubt und heute steht und sagt es der Welt präsent. Es ist der Beginn von etwas sehr Wichtigem. Wir werden kämpfen, um sie glücklich zu machen „, begann seine Geschichte der Raphaelino. Und dann fügte er hinzu: „Ich lebe einen der glücklichsten Momente meines Lebens. Danke Ecuador für die Wärme.“ Mit der Gleichstellung gegen Albiceleste erreichte Ecuador 26 Einheiten und belegte den vierten Platz, zwei mehr als Peru, das gegen den Sieger der Kreuzung zwischen Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten an die Hoffnungsfahrt gehen wird.

Der ehemalige Trainer von San Lorenzo nutzte auch die Gelegenheit, um seine Führer zu loben: „Danke an sie. Sie sind die Architekten von allem. Sie konnten es glauben, weil sie viele Mannschaften übernommen haben, die in Ecuador Geschichte geschrieben hatten, und wir würdigten sie an der Wand des Hauses der Nationalmannschaft, wo diejenigen dargestellt werden, die die große Geschichte dieses Fußballs geschrieben haben. Die Herausforderung war eine schwarze Wand, an der sie ihr Bild in der Geschichte aufhängen mussten. Dafür mussten sie glauben. Sie glaubten vom ersten Tag an, sie seien kolumniert, geduldig, beharrlich, aber sie waren Jäger unmöglicher Utopien, weil niemand an Ecuador glaubte und heute Ecuador steht. Heute sagt Ecuador der Welt „Gegenwart“! “.

„Und wie sie sagten, ist es der Beginn von etwas sehr Wichtigem. Die Herausforderung liegt bei 17 Millionen Menschen. Wir sind diejenigen, die den Willen und die Träume eines Landes verwirklichen werden, wir werden dafür kämpfen, sie glücklich zu machen, und wenn wir nicht erreichen können, was das Land will, werden wir das Leben verlassen, damit sie die Würde einer Gruppe spüren, die sich mit einer Flagge, einem Schild und einer Nationalhymne identifiziert fühlt. Wie du im Umkleideraum sagst: Wer sind wir? Ecuador! Und wofür sind wir da? Lass uns gewinnen! Lass uns gewinnen, Ecuador!“ schloss er.

Ecuador, das Teil von Pot 4 ist, sowie Saudi-Arabien, Ghana, Tunesien und Kamerun, die Gewinner der Conmebol-Asia-Ozeanien-Convacaf Repechages und Gewinner der Überquerung Schottland-Ukraine/Wales, wird versuchen, seine beste Leistung zu übertreffen. In Deutschland erreichte er 2006 das Achtelfinale (er wurde durch England eliminiert).

