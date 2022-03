Glencore stoppt neue russische Deals, verlässt aber nicht das Land

(Bloomberg) - Glencore Plc, der weltweit größte Rohstoffbetreiber, sagte, er werde keine neuen Geschäfte in Russland anstreben, sondern seine langjährigen Handelsbeziehungen im Land fortsetzen.

Das Unternehmen gab Anfang März bekannt, dass es seine Anteile an zwei großen russischen Unternehmen - En+ Group International PJSC und Rosneft PJSC - sowie seine breiteren Geschäftsaktivitäten im Land überprüfen werde.

„Glencore wird kein neues Handelsgeschäft in Bezug auf Rohstoffe russischer Herkunft eingehen, sofern dies nicht von den zuständigen Regierungsbehörden angegeben wird“, sagte am Mittwoch in einer per E-Mail versendeten Erklärung. Es werde weiterhin den gesetzlichen Verpflichtungen aus bereits bestehenden Verträgen nachkommen, vorbehaltlich der Einhaltung etwaiger Sanktionen und wo es „machbar und sicher“ sei, dies zu tun, sagte er.

Da eine wachsende Liste der weltweit größten Unternehmen, von erstklassigen Banken bis hin zu Konsumgiganten, Pläne ankündigt, Russland zu verlassen, haben Rohstoffunternehmen ihr Geschäft mit dem Kauf und Verkauf von Rohstoffen aus dem Land stillschweigend fortgesetzt. In der Vergangenheit waren die Betreiber bereit, in den schwierigsten Gerichtsbarkeiten zu operieren, und nur wenige, darunter die Gunvor Group und jetzt Glencore, haben angekündigt, das Neugeschäft in Russland einzustellen.

Während der Druck, Russland zu verlassen, Energieriesen wie BP Plc und Shell Plc gezwungen hat, sich von ihren Aktivitäten im Land zurückzuziehen, müssen die Unternehmen noch detailliert beschreiben, wie sie ihre Aktien verkaufen werden.

Glencore hält derzeit einen Anteil von 10,55% an der En+ Group, dem Mehrheitsaktionär des Aluminiumgiganten United Co. Rusal International PJSC. Es hat auch einen kleinen Anteil von weniger als 1% an der Rosneft-Ölgesellschaft. Der beizulegende Zeitwert der Investitionen betrug Ende 2021 789 Millionen US-Dollar bzw. 485 Millionen US-Dollar, teilte Glencore im vergangenen Monat mit.

Glencore stellte in der Erklärung auch fest, dass „es keinen realistischen Weg gibt“, seine Bestände zu verlassen. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 2,2% und sind im letzten Jahr dank höherer Rohstoffpreise um rund 70% gestiegen.

Der Schweizer Betreiber und Bergmann hatte lukrative Beziehungen in Russland aufgebaut und Aluminium und Öl von einem der weltweit führenden Produzenten natürlicher Ressourcen gekauft. Es sicherte sich die Ölförderung, nachdem sich die russische Regierung 2016 bemüht hatte, den geplanten Verkauf einer Beteiligung von 19,5% an Rosneft abzuschließen, um das Haushaltsdefizit zu verringern.

Aluminium ist eines der wenigen von Glencore gehandelten Rohstoffe, das nicht durch die Großserienproduktion seiner eigenen Industrieanlagen unterstützt wird. Glencore und Rusal sind seit langem Partner im Geschäft, und ihre Lieferung aus Russland hat dazu beigetragen, ihre Position als weltgrößter Metallbetreiber zu stärken.

Rusal kündigte 2020 einen Vertrag über 16 Milliarden US-Dollar für den Verkauf von Aluminium an Glencore an, sodass etwa ein Drittel seiner Produktion an den Betreiber verkauft werden konnte. Der Deal werde bis 2024 verlängert, mit der Option, ihn bis 2025 zu verlängern, sagte Rusal damals. Es kauft auch etwas Öl von Rosneft, obwohl es die von ihm gehandelten Volumina nicht öffentlich bekannt gibt.

