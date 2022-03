Federico Gutiérrez über seinen Namen auf der Karte: „Setz mich wie du willst, dass vielleicht die Leute für uns stimmen werden“

Der Kandidat der Koalition Team für Kolumbien, Federico Gutiérrez, verwies auf die Kontroverse, die um den „Fico“ -Trailer entstanden ist, mit dem er auf der Karte der ersten Runde erscheint und seinen Vornamen ersetzt.

Die Erklärung wurde an diesem Mittwoch nach dem Treffen mit Vertretern der Konservativen Partei abgegeben, die Teil der rechten Koalition war, die ihn zum Präsidentschaftskandidaten wählte. Ziel dieses Treffens war es, die Unterstützung der Militanten der Partei für den Wahlkampf von Federico Gutiérrez vor dem 29. Mai zu bestätigen.

Der Kandidat erklärte nicht, ob es richtig oder legal ist, mit einem Spitznamen vor den Wählern zu stehen, eine Möglichkeit, die zuvor von einem anderen nicht genutzt wurde Kandidat für die Präsidentschaft. Tatsächlich versuchte er, die Diskussion mit folgendem Ausdruck abzukühlen:

Nachdem Federico Gutiérrez bei den Journalisten um ihn herum und David Barguil, einem konservativen Kongressabgeordneten, der bei der Abstimmung des Teams vor dem Kandidaten für Kolumbien Dritter wurde, zum Lachen gebracht hatte, forderte er den Registrar auf, ihm den Namen zu geben, der am besten zu ihnen passt, da er zuversichtlich ist, dass er trotzdem gewinnen wird.

Auf der anderen Seite wurde der rechte Kandidat gefragt, ob er versuche, der Liberalen Partei oder Oxygen Green näher zu kommen, wie zuvor gemunkelt wurde. Federico Gutiérrez versicherte, dass es praktisch jedem politischen Sektor offen steht, der sich ihm anschließen möchte.

Es wird der Nationale Wahlrat (CNE) sein, der entscheidet, ob der Präsidentschaftskandidat des kolumbianischen Teams, Federico Gutiérrez, unter seinem Spitznamen „Fico“ auf der Karte der ersten Runde. Dies wurde vom Nationalen Register für Zivilstand selbst beantragt, als es das Wahlgremium konsultierte, ob die Verwendung des Anhängers zulässig ist.

Der Antrag wurde nach diesem Dienstag, dem 29. März, gestellt. Die Positionen, die die verschiedenen Antragsteller auf der Karte einnehmen werden, die Kolumbianer bei den Umfragen am 29. Mai hinterlegen werden, waren bekannt.

Das vom Registrar veröffentlichte Dokument zeigt, dass der Mitte-Rechts-Kandidat als „Fico Gutiérrez“ und nicht mit seinem vollständigen Namen erscheint, eine Situation, die von mehreren Bürgern nicht unbemerkt blieb, die das vom Registrar Alexander Vega geführte Unternehmen um Erklärungen baten.

Aus diesem Grund sandte der Wahldelegierte, Nicolás Farfan, ein Dokument an das CNE, in dem er aufgefordert wurde, verschiedene Aspekte in Bezug auf Namen, Fotos und andere Informationen zu klären, die die Bürger bei der Abstimmung in der ersten Runde sehen werden.

Auf der anderen Seite bittet Farfan das Unternehmen auch, die folgende Frage zu klären: „Sollten Kandidaten mit all ihren Vor- und Nachnamen identifiziert werden? Oder können sie, wie sie es gewünscht haben, wählen, ob sie nur mit einigen ihrer Namen und/oder Nachnamen erscheinen?“

